Még Csernus doki is idejár friss gyümölcsért: megtaláltuk a vidék legolcsóbb szedd magadját

Kecskeméttől néhány kilométerre, Borbáson található a 200 hektáros gazdaság, ahol tavasztól őszig bárki jöhet és saját maga szedheti le a friss zöldségeket, gyümölcsöket. A Te szedd magad! akció egy különleges formája valósult meg itt, a Bács-Zöldért Zrt. jóvoltából. A cég ugyanis mindenkinek felajánlja, hogy ha maga szedi le, bőven a piaci ár alatt tudja beszerezni a hét bármely napján a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Ráadásul a közös „szüretelés” felér egy jó családi vagy baráti programmal is – mesélte a HelloVidéknek Bűdi Zsolt Bács-Zöldért vezérigazgatója.

HelloVidék: A zöldért neve nemcsak Kecskeméten, de országszerte jól ismert, különösen az elmúlt években vált meghatározó piaci szereplővé a magán-vásárlók körében is. Honnan jött a Te szedd magad! akció ötlete?

Bűdi Zsolt: A rendszerváltás előtt minden megyének volt egy saját Zöldértje, ezek aztán a ’90-es években szép csöndesen tönkrementek, egyedül a Bács-Zöldért Zrt. maradt meg. Jelenleg is három család tulajdonában vannak a részvények. A vállalkozást exportorientáltsággal hoztuk létre. Többféle zöldségfélét szállítottunk Németországba, Hollandiába spárgát vittünk, összesen 16 országba exportáltunk. Három éve döntöttünk úgy, hogy átfordulunk a magyar piacra. Beszállítunk az Aldiba, az Auchanba, a Kiflinek kiemelt partnerei vagyunk, de nagyon szerettük volna a fogyasztókat közvetlenül is elérni. Megnyitottuk két éve az ültetvényeket, azóta van Te szedd magad. Kecskemét egy 120 ezres agglomeráció, és Budapest is 70 km, autópályán 50 perc… Ez most kezd felpörögni, tavaly jutottunk el oda, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk. Nagyon jók az áraink, most is 600 forintért lehet szedni cseresznyét, ráadásul tényleg a legjobb fajtákat ültettük. Ezek fantasztikus minőséget képviselnek, és ez igaz a spárgára is, de minden nálunk szedhető terményre. Vannak olyan fajtáink, ahol csak a jogdíj 2 millió forint hektáronként. De pl. bodzából van a kerítés, így aki ilyenkor látogat el hozzánk, bodzavirágot is tud gyűjteni. Aki egyszer idetalál, az visszajön aztán újra és újra.

Olvastam Önökről, hogy a koronavírus-járvány előtt a kecskeméti, borbási telephelyükön erdélyi dolgozókat foglalkoztattak a mezőgazdasági munkálatokra. A covid miatt azonban nem tudták fogadni a külföldi vendégmunkásokat, így új lehetőségeket kerestek. Mostanra hányféle zöldség-gyümölcsből hirdetnek „szedd magad” lehetőséget?

Három éve nyitottuk meg először. Spárgával kezdünk, van 50 hektárnyi ültetvényünk, ez Magyarországon a legnagyobb. Ezt márciustól június végéig lehet szedni. A következő a cseresznye, 25 hektár felületen, mintegy 20 ezer cseresznyefával, 21 fajtával. Május közepétől július közepéig folyamatosan lehet nálunk cseresznyézni. Nem is kell bejelentkezni, a hét minden napján lehet jönni 8-17 óra között, kutyával és gyerekkel is, ha százan jönnek, akkor is bőven van hely! Utána lehet étkezési meggyet szedni, kb. két hónapig. Magyarország legnagyobb szilvaültetvényével is mi rendelkezünk, 19 fajtát telepítettünk. Egy hét múlva kezdjük az első szüretet, ami augusztus legvégéig, a késői aszaló szilváig eltart. Egészen különböző méretű, konzisztenciájú, különböző célokra alkalmas szilva fajták szedhetők nálunk, az egyik lekvárnak, a másik pálinkának, a harmadik étkezésre, a negyedik befőttnek ideális. Emellett van 50 hektár kajszibarackunk, ez szintén a legnagyobb Szedd magad-ültetvény Magyarországon. Itt is 21 fajtával dolgozunk, köztük a legismertebb hazai fajtákkal, például a magyar kajszival és a gönci magyarral is. Emellett a legjobb olasz és francia fajtákat is termesztjük.

A covid időszakában nagy felfutása volt a Szedd magadoknak, azóta nem lankadt az érdeklődés?

Nem, egyáltalán nem, a mi esetünk is mutatja, óriási lehetőségek vannak ebben. Rengeteg olyan család van, akik, amikor először eljönnek hozzánk, látom rajtuk, hogy csodálkoznak, hogy ilyen tényleg létezik, hogy nem szólunk rá, ha a gyerek kitapos két spárgát, ahol szabadon jöhet-mehet, olcsón, prémium minőségű árut szedhet. Amikor belevágtunk, azt gondoltam, hogy ezekkel az árakkal a kispénzű réteget fogjuk elérni, hiszen nálunk feleannyiért tudják megvenni a sokkal jobb minőséget, mint az üzletben, hiszen ott napokig tárolják, itt meg közvetlenül a fáról vagy a földről szedhetik. De meglepve tapasztalom, hogy nem így alakult, hiszen jönnek 40 milliós elektromos autókkal Budapestről is. Majdnem ők a többség, akiknek ez nem pénzkérdés, hanem a minőségről szól.

Ez egy életforma, egy program, kijönnek a családok, leülnek a fa alatt, beszélgetnek, katicabogarat számolnak, gyíkokat hajkurásznak, nyulat nézegetnek. Egy kvázi rekreációs program.

Csernus Imre jó barátom is jön minden héten, innen viszi az árut az éttermébe. Ő lelkesített a kezdetekkor, hogy higgyem el, hogy ez tényleg jó, erre óriási igény van. Ebben az országban annyi depressziós ember él, akik ingerültek, feszültek, kiégettek…. Ennél jobb program nincs is, itt kiszellőzteti a fejét, és azt látom, hogy ez tényleg kezd működni.

Apropó, mikor indul a kajszi szezonja, és milyen lesz az idei termés?

Ez is körülbelül egy hét múlva indul, nagyon várják az emberek. Erről azért nem nagyon lehetett hallani, mert az elmúlt három évben rommá fagyott az ültetvény, nem is termett semmi. Idén többé-kevésbé elfogadhatóan védekeztünk, így jó termés van kilátásban, nagyon sok partnert várunk kajszibarackot is szedni. Ezen kívül lesz még idén birsalmánk októbertől, ezzel a gyümölccsel zárunk.

Szedd magad zöldségekkel is foglalkoznak?

Van egy nagyon érdekes zöldségvonalunk, savszegény paradicsomot termesztünk, 35 fajtát. Van csokoládé színű és ízű, ami kuriózum, vannak citrom- és narancssárgák, van még málnaszínű is Különböző alakúak, koktéltól a hatalmas ökörszívig. Ezért nagyon nagy távolságból eljönnek, egy szűk kör, aki már ismeri, Bécsből is. Van egy jelentős paprikablokkunk, ahol különböző színű kaliforniai paprikákat, blocky típusút, tv paprikákat és kápiát termesztünk. Ezen kívül van chili, habanero, jalapeno paprika is szedhető. Aki hozzánk jön, egyszerre 8-10-féle terméket tud begyűjteni, sokszor bolyonganak az ültetvényen, nem is tudják, hogy osszák be az idejüket.

Tényleg, melyik gyümölcs itt a legnépszerűbb?

Egyértelműen a kajszi lesz a nagy sláger. De nagyon sokan jönnek most már spárgáért is. Orvosok, mérnökök, olvasott, világlátott emberek utaznak el idáig, akik a minőséget keresik, és fontos számukra, hogy az zöldség-gyümölcs friss legyen. Ők azok, akik egy jó halászléért képesek 150 km-t utazni. Van Magyarországon 2 millió tudatos ember, mellettük azonban 8 millió nem tudatos. Őket kell nevelni, hogy ne vegyék meg 1500-ért most az import kajszit, amit 60 százalékos érettségben szedtek le, amikor egy-másfél hét múlva lesz már magyar, feleannyiért! És ne vegyenek szamócát februárban, dinnyét márciusban, együnk nyáron, amikor finom, és olcsó magyar is kapható! Apáink, anyáink is ezt csinálták, és egészségesek voltak!

A kajszinál milyen ár lesz?

Kb. ugyanennyi, 600 forintért tervezzük árulni kilóját. Sok családot várunk, amit ők leszednek, azt nem kell bérmunkásokkal begyűjtenünk, és ha sok boldog ember megy el tőlünk, akkor volt értelme a napnak?

Idén milyen termésre számítanak?

Kecskemét környékén óriási fagykár volt, mínusz 7,4 fokot is mértek. Mi nagyon komoly erőforrásokat mozgósítva eredményesen védekeztünk. Kajsziból közepes termésünk lesz, de vannak olyan fajták, amelyek súlyosabban károsodtak, főleg a nagyon koraiak. A cseresznyénél hasonló a helyzet. Viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert a környéken komoly terméskiesés van, nekünk viszont lesz termésünk. Minden ültetvényünk öntözött, nekünk jobb, ha nincs nagyon sok csapadék, mert ha hirtelen nagy mennyiségű esőt kap, akkor reped a gyümölcs, másrészt a párás, dunsztos időszak kedvez a peronoszpórának és a moníliának. Felénk aszály volt, de az elmúlt két héten rengeteg csapadék esett. Most feltöltődik a talaj, és úgy látom, hogy a gyümölcs minőségére ez jó hatással lesz. Telik a gyümölcs, nő a mérete, egyelőre nem rosszak a kilátások.

Hamarabb érnek a gyümölcsök a tavaszias idő miatt?

Abszolút. 35 éve foglalkozom kertészettel, soha nem volt ilyen korai virágzás, ilyen zsendülés, mint idén. 10 napja cseresznyét szedünk, ami teljes abszurdum, de a spárga is két héttel korábban indult. Most van egy pici visszarendeződés, az éjszakák is hűvösek, és a nappalok sem annyira melegek, ez egy kicsit visszafogja a fákat. Az elmúlt két héten egy hét koraiságot elveszítettünk, amit ezután szedünk, az már csak egy héttel van csak előbbre.

Ahogy említette, beszállítanak a hazai szupermarketekbe, és a Kiflinek is kiemelt partnerei. Elárulja nekünk, mennyire kell félnünk a boltban vásárolt magyar gyümölcsöknél a vegyszerektől? Mennyivel jobb a bio?

Az embereknek fogalmuk sincs, hogy valójában mi is a bio! Igazából biogyümölcs-termesztésről nem is nagyon beszéljünk, azt felejtsük el, lehetetlen. Próbálkozni persze lehet az otthoni kertben, pár fával, meg magaságyásban bioparadicsommal foglalkozni, de nagykereskedelmi mennyiségben előállítani még a nálunk százszor gazdagabb Németországban sem sikerül, pedig ott kedvezőbbek a klimatikus tényezők ehhez. Délebbre pedig, ahonnan a bődületes mennyiségű import jön, olasz barátaink 23-szor permetezik a csemegeszőlőt, olyan rovarölő szerekkel, amik rendkívül erősek, pedig ők is uniós tagok. De pl. a spanyolok kiszervezik az unión kívülre, Algériába, Marokkóba, Tunéziába a paradicsomtermesztést, mert akkor nem kell betartani az uniós előírásokat, használhatják azokat a növényvédő szereket, amiket az EU-ban réges-régen betiltottak. A magyar gyümölcs azért jó, mert töredék mennyiségű növényvédő szert használnak a hazai termelők, mint az unió gazdagabb országaiban. A műtrágya-felhasználás is a harmada a németnek vagy az osztráknak. Azokat a növényvédő szereket, amik a leghatásosabbak voltak, az unió betiltotta. Aki pedig a multiba beszállít, külön követelményeket kell, hogy teljesítsen. Az unióban előírt határérték felét engedélyezi például az Aldi. Mi a támogatások okán, meg mert növényorvosok vagyunk és mi is ezt esszük mindennap, beléptettük valamennyi ültetvényünket egy nemzetközi rendszerbe is, ami további megszorításokat jelent. Rendkívül kevés növényvédő szerrel kell, hogy dolgozzunk, mert egyébként kitesznek bennünket a rendszerből. Ennél biztonságosabb növények nincsenek, feleannyi peszticidet tartalmaznak, mint az import. Láttam külföldön, hogyan készítik elő az exportra a paradicsomokat, szamócát, barackot! Megmerítik egy gombaölőszeres, viaszos oldatban, attól olyan szép csillogó a felületük, és kibírják a tálcában két hétig. Csak hát ez nemcsak a gombafertőzést gátolja, hanem amikor megesszük a bélflóránkra is durva hatással van.

Amikor februárban a betegnek csemegeszőlőt viszünk a kórházba, mit gondolunk? Azt mikor termelték?

Azt a viaszt nem lehet ledörzsölni róla még szemenként sem. Megeszek egy fürt szőlőt, és nem értem, miért fáj a hasam… A magyar termék nem ilyen. Sajnos, ennek van egy hozadéka, hogy gyorsabban megromlik. De azt szoktam mondani, hogy ha egy paradicsomot beteszünk a hűtőbe, és egy hónap múlva ugyanúgy néz ki, akkor gyanakodjunk már! Ez nem normális. A zöldség-gyümölcsnek egy idő után tönkre kell menni, le kell bomlani. És az sem mindegy, hogy egy 8 kilós gyerek vagy egy 80 kilós felnőtt eszi meg azt a kezelt gyümölcsöt.

Tényleg, mennyire szabad a fáról enni, szedd magad közben, mosás nélkül?

Itt nagyon sokan esznek szedés előtt, meg közben is, és semmi bajuk nem lesz. Mi is eleve úgy hirdetjük meg, hogy számításba vesszük, hogy esznek is belőle, és jól van ez így. Senkit nem állítunk se előtte se utána mérlegre. Másrészt ők azt az érettet szedik le, ami nekik a legszimpatikusabb. Minden gyümölcs a fa tetején érik először, ott éri a nap, ott a legszebb, a legnagyobb, a szedd magadban mindig a legszebbet szedhetik le. A munkások meg fejmagasságban lezúzzák, ami elérhető. Ezért is van az, hogy akik eljönnek hozzánk szedd magadba, mindig sokkal szebb gyümölcsökkel térnek vissza az ültetvényekről, mint amit a mi munkásaink leszednek.

Az elmúlt évek erőteljes inflációja mennyire látszik a szedd magadban kínált gyümölcsök árain?

Mi bolondok vagyunk, de idén még nem emelünk árakat, de nem is tervezünk. A tulajdonostársakkal leültünk beszélgetni, és azt mondtuk, hogy a pénz nem az elsődleges szempont, úgy kellene ezt csinálni, hogy örömünk is legyen benne. Van egy kereskedelmi vonulat, amit beszállítunk a multikhoz, azon keresünk.

A szedd magad az árbevételünk 5 százalékát sem éri el, ilyen szempontból nem különösebben lényeges. Sokkal fontosabb, hogy hozzájussanak a családok, a kispénzűek, a betegek is a minőségi gyümölcshöz!

Olyan árat lövünk be, amiért még megéri Pestről lejönni, ráadásul olyan minőséget teszünk mellé, ami egyedülálló. Az összes kecskeméti nepper gyűlöl bennünket, visszaadták a bérleti jogukat, a termelők viszont boldogok, hogy normális körülmények között lehet kereskedni.

Mennyi szedd magadost várnak idén?

Több száz fős a törzsgárdánk, ami folyamatosan bővül. A Facebookon 15 ezres a követői tábor, de van olyan poszt, ami milliós elérést is produkál. Még bőven van tartalék, különösen a kajszi lesz idén a hívószó. A cseresznyére is rengetegen jönnek, főleg a gyerekekkel. Kertészmérnök kollégáink segítségével a világ legjobb fajtáit próbáljuk elhozni vásárlóinknak. Büszkék vagyunk arra, hogy a tőlünk származó gyümölcsből készült pálinkák az országos versenyeken is megállják a helyüket. De kiszámoltuk azt is, hogy nekünk 600 család kell, aki rendszeresen ellátogat hozzánk. Hét birtoktestünk van, nekem fél nap, mire körbeautózom. Akik jönnek, azokat útba igazítjuk, annak megfelelően, hogy mit szeretnének szedni. De már van, aki ismeri a területet, és már csak a megrakott csomagtartóval jön be. Ez egy nagyon bizalmi történet részünkről, nincsenek bekamerázva az ültetvények. De, lekopogom, eddig csak nagyon jó tapasztalataink vannak.

