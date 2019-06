Ilyen könnyen tudsz magról nevelni gyümölcsfát - itt a titok!

Korábban már mi is írtunk róla, hogy a magyarok elképesztően kevés gyümölcsöt fogyasztanak, pedig az egészségünk megőrzése érdekében rendkívül fontos lenne a megfelelő táplálkozás. Bár már könnyen be lehet szerezni mindenféle gyümölcsöt és zöldséget a szupermarketek elképesztő kínálatának köszönhetően, mégis arra bátorítanánk, hogy te magad is nevelhetsz saját gyümölcsfát, amennyiben van egy kis kerted vagy erkélyed. A Bright Side összeszedett 8 gyümölcsfát, amit rendkívül egyszerűen fel lehet nevelni magról. Mutatjuk, hogyan!

1. Mandarin

A mandarin örökzöld növény, és akár 3 méteresre is megnőhet. Ha szeretnél egy saját mandarinfát termeszteni, akkor érdemes követni az alábbi tippeket. Helyezd a fákat jól megvilágított helyre, de ne tedd ki közvetlen napfénynek. Használj jól száradó talajt és öntözd gyakran, de ne legyen vizenyős. Jobb, ha friss gyümölcsből származó magokat használsz, mivel sokkal életképesebbek. Tavasz végén-nyár elején érdemes ültetni a mandarint. Amikor a csemete már elég nagy, akkor ültesd át egy nagyobb cserépbe friss virágfölddel. A magon termesztett mandarinfa 4-7 év után fog termést hozni. Tavasszal kivirágzik, a gyümölcsök pedig nyár végén és kora ősszel érnek be.

2. Citrom

A citrom rendkívül könnyen növekszik magról: nincs más dolgod, mint közvetlenül a talajba ültetni és követni néhány egyszerű szabályt. Az a legfontosabb, hogy lehetőleg egy friss citrom kövér szemeit válogasd ki erre a feladatra. Néhányuk nem fog kicsírázni, úgyhogy legalább 5-10 magot érdemes elültetni. Ne felejtsd el, hogy a citromfák szeretik a vizet, így a talaj nedvességét hetente 2-3 alkalommal ellenőrizni kell. A citrompalánták 10-14 órányi napfényt igényelnek, míg a tenyésztett fáknak legalább 8 órára van szükségük. Körülbelül 5 év is eltelhet ahhoz, hogy a fa gyümölcsöt termeljen, és bizonyos esetekben akár 15 évnek is el kell telnie ehhez.

3. Avokádó

Mielőtt az avokádómagot elültetnéd a földbe, elő kell készítened a csemetéket. Ehhez szükséged lesz 3-4 fogpiszkálóra és egy pohár vízre. A poharat helyezd el egy meleg helyen, de kerüld el a közvetlen napfényt. Miután a fogpiszkálót beletűzdelted a magba, rakd rá a pohár tetejére. Várj 2-6 hétig, míg a gyökerek megjelennek. Ezután már mehet is a földbe!

4. Körte

A csírázási folyamat könnyebbé tétele érdekében célszerű először elő kell készíteni a körte magját. Ebből a célból tedd a magokat nedves tőzegmohával ellátott műanyag zacskóba, majd helyezd a zsákot hűtőszekrénybe 60-90 napra. Ezután 2 napra tedd a magokat egy pohár meleg vízbe, majd mehet a talajba. A körtefának jól száradó talajra és legalább 6 órányi napfényre van szükségük. Ne feledd, hogy minél több fényt kap a növény, annál több vízre van szüksége. A növényt legalább hetente egyszer kell öntözni, reggel vagy este. 3-10 év kell ahhoz, hogy megjelenjenek az első körték a fán.

5. Alma

Gyűjts össze két különböző típusú magot, ha azt szeretnéd, hogy a fa gyümölcsöt hozzon. Helyezd őket egy lezárható műanyag zacskóba, amit előzetesen ki kell bélelni nedves papírtörlővel. Ezt a zacskót tárold a hűtőszekrényben 70-80 napig, majd kora tavasszal ültesd el a hajtásokat. A palántákat tedd az ablakpárkányba, hogy elegendő napfényt kapjon. Amíg az almafa kicsi, 10-12 naponta kell öntözni, de ahogy növekszik, egyre ritkábban szükséges. A magról ültetett almafa 8-10 év után fog hozni gyümölcsöt.

6. Szilva

A szilvafa termesztéséhez is szükség van némi előkészületre. A siker érdekében először néhány napra helyezd el az ablakpárkányon a magot, majd miután kiszáradt, törd fel. Egy éjszakára tedd bele egy pohár vízbe a magokat, majd helyezd el őket egy komposztot tartalmazó konzervdobozba. Zárd le, majd rakd a hűtőszekrénybe 6-8 hétre, míg a gyökerek megjelennek. Ezután ültesd el 2 rész talaj és 1 rész komposzt keverékébe, majd gondoskodj róla, hogy legalább 6 órányi közvetlen napfényt kapjon a palánta. A csírázási periódus alatt tartsd a talajt enyhén nedvesen, de ne tocsogjon a víztől. A szilvafa 3-5 éven belül fog szilvát teremni.

7. Cseresznye

A cseresznyemagokat tedd egy száraz, légmentesen záródó műanyag dobozba és tárold a hűtőszekrényben 10 hétig. Amikor a hajtások készen állnak, ültesd őket a talajba, de úgy, hogy sok napfényt és jó légáramlást kapjon a növény. A cseresznye előnyben részesíti a termékeny, homokos talajt, aminek jó a vízelvezetése. Tartsd a talajt enyhén nedves állapotban. A cseresznye hátránya, hogy akár 7-10 évig is eltarthat, míg meghozza a gyümölcsét, palántáról ez kicsit gyorsabban megy.

8. Őszibarack

Ahhoz, hogy őszibarackfáid legyenek, először nedves papírtörlőbe kell csomagolni a magokat és betenni 8 hétre a hűtőszekrénybe. Ezután lehet őket a talajba ültetni. A talajnak mélynek, homokosnak kell lennie. Jobb, ha egynél több magot ültetünk egy időben, mivel sokan közülük nem élik túl az első évet. Ne feledd, hogy a talaj gyenge vízelvezetése megöli a növekvő őszibarackfák gyökérrendszerét! Tartsd a talajt nyirkosan, de ne legyen nagyon nedves, különben rothadás áll be. A fáknak sok napfényt igényelnek, és körülbelül 3-5 év múlva fognak először gyümölcsöt termelni.