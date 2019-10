Védd meg a kerted a hívatlan vendégektől: ezen a 6 sövényen semmi sem jut át!

Sokaknak gyakori problémát jelent, hogy a vadon élő állatok bejutnak a kertbe, közben megrongálják a kerítést, és letiporják a veteményest, vagy egyéb károkat okoznak. Ennek sokféle oka lehet, például a szaporodási időszakban megvadult állatok nem sokat törődnek egy kerítéssel, ha az az útjukba kerül. Ugyan ez a helyzet, ha a vad menekül: akár vadász, akár egy ragadozó állat kergeti, se a szarvasnak, se a vaddisznónak nem jelent túl nagy akadályt a kerítések megrongálása.

A károkat megelőzendő, érdemes erősebb védelmet kiépítenünk kertünk köré, azonban sokan ódzkodnak a vaskos, zárt kerítésektől, melyek felépítése igen sokba kerül. Jó megoldás, ha egy mutatós, jól takaró, de erős, és lehetőleg tüskés sövényfajtát választunk. Mutatjuk, melyik cserjék a legalkalmasabbak telkünk megvédésére!

Sövényültetéskor célszerű gödrök helyett árkot ásni a növényeknek. Használjunk érett szarvasmarhatrágyát, készítsünk keveréket a helyszínen található földdel. Ültetés előtt locsoljuk meg bőségesen a még konténerben lévő növényeinket. Helyezzük az árokba a növényeket és gondosan mérjük ki a tőtávolságot, erre akár egy méretre vágott ágat is használhatunk. Temessük vissza a behelyezett növényeket, ügyelve arra, hogy a földlabda és a törzs találkozása legyen a föld szintjében, azaz a növény ne kerüljön túl mélyre és túl magasra se a talajba. Alaposan locsoljuk be a friss földet, ügyelve rá, hogy a víz a gyökerek közé is bemossa, tömörítse azt – javasolják az Oázis Kertészet szakértői.

Korallberkenye

A korallberkenye (Photinia x fraseri „Red Robin”) egy örökzöld cserjeféle, mely nevét pirosas-bordós lombjáról kapta. Levelei fiatalon élénkpirosak, és hosszú ideig látványosak. Apró, krémszínű virágai késő tavasszal nyílnak, és az ősz folyamán hozza rendkívül mutatós, vörös bogyótermését.

Végső magassága 2-4 méter, és nyírás nélkül is áthatolhatatlan sövényt alkot. Amennyiben szeretjük alakítani a sövény kinézetét, ezt a fajtát nekünk találták ki, ugyanis jól formázható, és évente 3-4-szer is megmetszhetjük. A korallberkenye talaj szempontjából elég igénytelen. Szereti a napot, és a fagymentes, védett helyen fejlődik a legszebben, de télen sem kell tartanunk attól, hogy baja esik.

Tőtávolság 60-80 cm

Ár: 3300-4000 forint / tő.

Homoktövis

A homoktövis (Hippophae rhamnoides) egy napos helyet kedvelő, lombhullató cserje. Akár 2-4 méter magasra is megnő, jól tűri a szárazságot. Különlegessége, hogy gyökerein nitrogénkötő baktériumok élnek, ennek köszönhetően a palánta nevelése nagyon könnyű, mivel a növény tápanyagigénye minimális. A vásárlásnál mindenképp ügyeljünk rá, hogy porzós párt is vegyünk, mivel a növény csak így képes termést hozni. Egy porzós növény akár 6-8 termőst is képes beporozni.

Virágjai aprók, zöldessárga színűek. Termése narancssárga lédús bogyó, mely C-vitaminban rendkívül gazdag, készíthető belőle tea, vagy olaj is. Tövises ágai ezüstös színűek, pikkelyszerű szőrökkel fedettek. Tökéletesen alkalmas védő sövénynek, mivel az ágak áthatolhatatlan falat képeznek, hátránya azonban, hogy télen kevéssé dekoratív.

Tőtávolság 1,5-2 m

Ár: 3500 forint / tő

Egybibés galagonya

Az egybibés galagonya (Crataegus monogina) egy olyan lombhullató cserje, mely kifejezetten igénytelen. Nagyon jól tűri a szárazságot, talajban nem válogatós, de nehezen tolerálja a túlságosan kötött talajt. Tövises ágai 2-3 méter magasra nőnek meg. Április-május környékén virágzik, apró, fehér virágai szorosan egymáshoz, csokorszerűen nőnek. Piros bogyóit ősszel hozza, melynek a madarak örülnek leginkább, hiszen a növény termése fontos táplálékforrást jelent nekik. Zöld levelei recés szélűek. Mivel jól bírja a metszést, kedvünkre alakíthatjuk kinézetét.

Ültetési távolság: 30- 50 cm

Ár: 1300 forint / tő

Vérborbolya

A vérborbolya (Berberis thunbergii 'Carmen'), másik néven japán borbolya egy lombhullató, tövises ágú cserje, mely 2-3 méter magasra nő meg. Kedveli a napos helyeket, emellett igénytelen és szárazságtűrő, így zord helyekre is jó választás. Érdekessége, hogy lombja napfényes helyen sötétvörösre színeződik, ősszel pedig lombhullás előtt narancssárga lesz. Amennyiben árnyékos helyre ültetjük, színe elkezd halványodni.

Ágai bár vékonyak, sűrű, összefüggő sövényt alkotnak, és mivel a növény tüskés, jó védelmet biztosít kertünk számára. Kevésbé tapasztalt kertészkedőknek is ajánlott, mivel igénytelenségének köszönhetően nem igényel különleges törődést, illetve a különféle növénybetegségektől sem kell tartanunk, ugyanis a vérborbolya ellenálló képessége igen magas.

Tőtávolság: 50-80 cm

Ár: 1700 forint / tő

Tűztövis

A tűztövis (Pyracantha coccinea) a napos, meleg védett fekvést kedveli. Ez az örökzöld cserje 2-3 méter magasra nő meg. Talaj szempontjából nem válogatós, még a meszet is jól tűri. Hajtásai tövisesek, májusban rengeteg fehér virágot hoz. Narancsszínű bogyós termése hosszan díszíti a növényt, még télen is maradnak rajta bogyók, így örökzöld lombjával együtt egész évben igen mutatós. Termését a madarak kifejezetten szeretik, különösen a téli hónapokban értékes számukra, így madárbarát kertbe jó választás

Kiváló védősövény, mivel ágai jól metszhetőek, és nagyon sűrű ágrendszert alkotnak. Ágain sűrűn nőnek a tüskék, ráadásul még a növény hajtáscsúcsai is hegyesek, így a tűztövisből kialakított sövény kiváló védelmet nyújt. Nem igényel túl sok törődést, és mivel igen szívós növény, szinte bárhová ültethető, várostűrő képessége is igen magas. Ültetése és ápolása során legyünk óvatosak, mivel erős tövisei könnyen sérülést okozhatnak!

Tőtávolság: 80-100 cm

Ár: 2700 forint / tő

Júlia borbolya

A Júlia borbolya (Berberis julianae) sűrű, örökzöld levelű, cserje. 2,5-3 méter magasra is megnő, jól tűri a szárazságot, és a kellemetlen városi környezetet is elviseli. A nagyon szélsőséges viszonyokat leszámítva mindenhol megél, mivel talaj szempontjából kifejezetten igénytelen növény. Napos és árnyékos helyen egyaránt jól fejlődik.

Levelei körülbelül 7-8 cm hosszúak, szélesek, és lándzsás heggyel rendelkeznek, valamint szúrósan fogazottak. Nem csak levelei veszélyesek: a növény ágain erős hármas tüskék helyezkednek el, ezek együttese teszi igazán áthatolhatatlanná, így ha célunk a hívatlan vendégek feltartóztatása, a Júlia borbolya igen jó választás!

Tőtávolság: 50-60 cm

Ár: 1900 forint / tő