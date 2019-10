Ezt a 10 dolgot mindenképp csináld meg a kertben: itt az októberi feladatlista

Az ügyes kertészek októberre már betakarították a terményük javát és sokakra mosolyog befőttből a leszüretelt gyümölcs, vagy dézsából az elkészített savanyúság. Ezzel persze nem ért véget a kerti teendők sora, a hónapban még számos munka vár a gazdákra. Ugyan az idő változékony - néhol borús és szeles, máskor napos és meleg - érdemes megragadni a napsütéses órákat és tevékenykedni kicsit a kertben. Melyek azok a feladatok, amelyeket mindenképp el kell végeznünk? Itt a lista!

Eljött az idő, hogy szemügyre vegyük kertünk talaját. Ha azt vesszük észre, hogy megviselte a nyár, száraznak és terméketlennek tűnik, akkor nyugodtan felturbózhatjuk egy kis komposzttal. De a fák alatt használhatunk akár komposzt-teát is.

Ha házilag készítünk komposztot, ne feledkezzünk meg a folyamatos mozgatásról sem. Viszont érdemes bevetni az őszi, lehullott leveleket, ágakat, kigyomlált növényeket, levágott füvet is. Ezeket tegyük bele a komposzttárolóba, hiszen így még jobb minőségű trágyát készíthetünk.

Ha most ültetjük el a fiatal fákat és cserjéket, érdemes figyelni arra, hogy ültetés után jól belocsoljuk őket. Ezt egyébként télen is meg kell tennünk, ne tévesszen meg minket a leesett hó mennyisége. A növényeknek ilyenkor is szüksége van vízpótlásra.

Érdemes betakarítani és megszárítani a jövő évre szánt vetőmagokat, és dugványokat venni az évelő növényekből. A gyógynövényeket is ilyenkor kell leszüretelni, megszárítani és elraktározni.

Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről sem, a répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma és póréhagyma ilyenkor még hoz termést!

Itt az ideje megtisztítani és élesíteni a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség. Érdemes összeszedni és elmosni minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt. Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amik esetleg ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

Ha rendelkezünk kerti tóval, akkor ügyeljünk arra, hogy tiszta és szennyeződésektől mentes legyen a víz benne. A belehullott faleveleket, ágakat ki kell belőle halászni és arról is gondoskodni kell, hogy a fagyok eljövetele után mindig legyenek olyan lyukak törve a jégen, amin levegő jut a vízbe.

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is. Az etetőket már lehet megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol találnak élelmet a hűvösebb napokon. A madáretető kihelyezése, vagy készítése jó program a madárbarátoknak és a gyerekeknek is egyaránt, azonban néhány fontos dologra mindenképp oda kell figyelnünk, ha segíteni szeretnénk a madaraknak. Hogy érdemes ezt ügyesen megoldani? Erről írtunk már korábban itt .

. Ebben az időszakban, kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. A növények védelméről többször is írtunk már, most viszont a kertünkben élő, hasznos állatok védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ahhoz, hogy udvarod állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot meg tudsz tenni. Itt olvashatsz arról hogy, mire figyelj, ha őszi otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

Beltéri növények

Ügyeljünk arra, hogy az összes szobanövényt visszavigyük a házba. Mivel az őszi fagyok könnyen kivégezhetik növényed, érdemes még időben cselekedni és helyet készíteni nekik odabent, a házban. Persze mielőtt fejest ugranánk az áthelyezésnek, van pár feladat, amit el kell végeznünk, ha nem akarjuk, hogy felelőtlenségünk a növények életébe kerüljön. Itt olvashatsz erről pár tuti tippet.

Érdemes tudni azt is, hogy ősszel a szobanövények lassulni kezdenek, mivel a napok egyre rövidebbek. Éppen ezért csökkentsük az öntözések számát a felére és tegyünk így a tápoldatozással is. A téli hónapokban a tápoldatozást el is lehet hagyni, hiszen a folyamatos táplálás gyenge növekedést eredményez.

(via: thespruce.com)