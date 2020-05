Erre költötte pénzét a karanténban a legtöbb kertes ház tulaj: itt a lista

A koronavírus miatt több hetet töltöttünk önkéntes karanténban, éppen ezért sokan kerestek valamilyen elfoglaltságot a monoton napok megtörése érdekében. Előnnyek indultak azok, akik kerttel rendelkeznek. A külföldi példa azt mutatja, hogy a bezártság miatt azok is belevágtak a kertrendezésbe, akik eddig sosem csináltak ilyet. Persze, ahogy rengetegen keztdek WC-papír és élesztő raktározásba, műsok ilyen lendülettel vetették bele magukat a növények felvásárlásába. Szakemberek viszont egy nagyon fontos problémára mutattak rá: a halmozás ezen a téreni is könnyen pazarlásba fulladhat.

A legtöbben magokat, palántákat vásároltak annak reményében, hogy sikeres gondozást követően learathatják munkájuk gyümölcsét. Azokat viszont, akik még kezdőnek számítanak a kertészkedés vagy épp palántázás területén, könnyen érheti csalódás a nem megfelelő gondozás, ültetés miatt. Ilyenkor megy el a legtöbb ember kedve a megmaradt magok és növények elültetésétől, ez pedig pazarláshoz vezet. Ugyan küldöldön az őrült vásárlást az üzletek felhívásokkal és tájékoztatókkal próbálták féken tartani, úgy itthon teljesen mást tapasztaltak az áruházak és kertészetek.

Mi a helyzet itthon?

Őrült vásárlásba kezdtek a magyarok is? Az aktuális helyzetről Karl-Heinz Keth, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója számolt be a HelloVidéknek.

HelloVidék: Külföldön egyre többen rohamozzák meg az áruházakat és vásárolnak nagy tételben kertészeti eszközöket, magokat, növényeket. Mit tapasztalnak a magyar üzletekben?

Karl-Heinz Keth: Az áruházi vásárlók száma több mint 10 százalékkal csökkent, ezzel együtt jelentősen megnövekedett az online felületen a vásárlók száma, mintegy 30 százalékkal. Értelemszerűen csökkent az élmény és szabadidős vásárlások száma. A vevők manapság sokkal tudatosabban terveznek előre, hogy mit vásárolnak, ezért a vásárlószám csökkenés mellett jelentősen megnőtt az átlagkosárérték.

Igyekszünk minden érdeklődőt – különböző akciókkal – a webshopunkba terelni, hiszen a legkevesebb személyes kontaktussal az internetes vásárlás jár: akár előre lehet utalni vagy bankkártyával lehet fizetni, így elkerülhető a készpénz érintése is. Az árucikkek kiszállítása zökkenőmentesen működik országszerte.

HelloVidék: Milyen hatással volt ez a forgalomra?

Karl-Heinz Keth: Összességében a járvány negatívan befolyásolja a Praktiker szezonális forgalmát, csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest. Ami talán jó hír, hogy egyre nő az érdeklődés a nagyvásárlók részéről, akik egyértelműen mellőzik az áruházlátogatást, és a nagyvásárlói képviselőinken keresztül rendelnek nagyobb mennyiségű árucikket.

HelloVidék: Milyen hatással volt a koronavírus-járvány a hálózat működésére?

Karl-Heinz Keth: Nagyon fontos pozitívum, hogy az áruház egyetlen munkavállóját sem küldte el a kibontakozó válság ellenére. A költségstruktúrát, a kiadásokat egyértelműen összehangoljuk a jelenlegi bevételekkel. Legfőbb célunk, hogy a Praktikernél dolgozó munkatársakat egytől egyig továbbra is motiválni tudjuk, hiszen a hosszú távú foglalkoztatásukat és megélhetésüket szeretnénk biztosítani. Mintegy 1600-an dolgoznak a Praktiker országos hálózatában, s célunk az, hogy a kialakult helyzetet a leghatékonyabban menedzseljük, elkerüljük a fertőzést, s megőrizzük a munkahelyeket. Munkatársainkat egy belső applikáción keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről, s igyekszünk mindenkit megnyugtatni, utat mutatni.

HelloVidék: Melyek most a legfelkapottabb termékek az áruház kínálatában?

Karl-Heinz Keth: Egyértelműen megállapítható, hogy megnőtt a barkácsolási, az otthon- és kertszépítési, renoválási kedv. Mivel a nagy többség otthon ragadt és a szakemberek jelentős része nem vállal munkát, mindenki maga igyekszik ezeket a munkálatokat elvégezni, legyen szó festésről, kisebb felújításokról, kertrendezésről. Ennek megfelelően jelentős forgalomnövekedés van például a festékek, lazúrok terén, de vannak olyan árucsoportok, ahol megduplázódott a forgalom a tavalyi évhez képest, ami egyértelműen arra utal, hogy vásárlóink egy része a kényszerpihenőt különböző kerti munkálatokkal, illetve javításokkal, állagmegóvással tölti.

Mi a helyzet a kertészetekben?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy élték meg ezt az időszakot a kertészetek, éppen ezért az országszerte megtalálható Oázis Kertészetet kérdeztük a témával kapcsolatban. Az áruház ügyvezetője, Boross Dávid mesélt a kijárási korlátozás alatt tapasztaltakról.

HelloVidék: Érzékeltek túlvásárlást vagy pánik szerű nagybevásárlásokat a karantén ideje alatt?

Boross Dávid: Én nem gondolom, hogy túlfogyasztás volna, kizárt, hogy bárki megvesz növényeket aztán otthon meg kidobja, a kiegészítő termékek (földek, tápanyagok, szerszámok) meg bármikor használhatóak. Nyilván,ha egy kertészetbe ellátogatunk azt látjuk, hogy sokan vannak, de azt kell tudni, hogy a kertészeti cikkeknek most van a szezonja, az éves forgalom 60-70%-át március-májusban realizálódik. A járvány miatt felerősödött az önfenntartás ösztöne, így sokan vesznek most zöldségpalántákat, gyümölcsfákat. A karanténozás egyik legkellemesebb módja a kertészkedés, így most sokan kreatívabbak a dísznövényekkel is.

HelloVidék: Mit tapasztaltak, vásárlók szempontjából növekedett a kertészetbe látogatók száma?

Boross Dávid: Nem sajnos a korábbi évekhez képest márciusban 30%-os, áprilisban 10% volt a visszaesés a kertészetbe látogatók számában. Ráadásul a járvány miatt itt rövidebb ideig vagyunk nyitva, így azonos időben többen is lehettek, mint a korábbi években, de ez megtévesztő volt. A kevesebb vásárló viszont valamivel többet költött, így összességében ugyanazt az áruforgalmat bonyolítottuk.

HelloVidék: Melyek voltak a legfelkapottabb termékek az elmúlt időszakban?

Boross Dávid: Ebben az időszakban hagyományosan a muskátlik, egynyári növények a legnépszerűbbek, a fent említett zöldségek, gyümölcsök, de említhetném még a mediterrán és szobanövényeket, utóbbiak szintén a hangulatosabb otthon kialakításában kapta nagyobb szerepet.

