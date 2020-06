Brutális forróság pusztítja a hazai kerteket: 4+1 virág, ami hőségben is tündököl

Talán nincs is annál jobb érzés nyáron, amikor a kerti feladatokba elmerülve, végül megcsodálhatjuk munkánk gyümölcsét a gyönyörű virágokkal tarkított udvart. A pompás színek és a kellemes illat méltó ünneplése lehet arra, hogy megünnepeljük a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantén időszak lezárását és az igazi nyári szezon érkezését.

Ha az otthon és a kertben töltött napok azonban hiábavalónak tűnnek, mert az egyre melegebb napokon, kertünk állapota mégsem olyan, mint amire számítottunk és folyamatosan hervadoznak virágaink, kulcsfontosságú lehet egy új terv kidolgozása, hogy udvarunk szépségét megtarthassuk.

Idén rengeteg problémát okozott már az aszály a lelkes kertészeknek, amely szintén hatalmas nehézségeket jelenthet a kertek kialakításában. Korábban írtunk az extrém szárazságot is jól viselő növényekről és most pedig a nyár küszöbéhez érkezve egy másik ellenséget veszünk górcső alá: az egyre forróbb nyári napokat. Egy szép kert elképzelhetetlen a kerti virágok csodálatos pompázása nélkül: a szín, a forma és különböző méretváltozatok összepárosításával kialakíthatjuk saját stílusunkat. Számtalan variáció létezik: a HelloVidék most a Good Housekeeping listája alapján 4+1 nyári virágot gyűjtött össze, amelyek jól tűrik a meleget és nem hagy cserben minket kertünk szépsége azokon a napokon sem, amikor drasztikusan magasra szökik a hőmérő higanyszála.

1. Bazsarózsa

A már 2000 éve, Kínában is ismert gyógynövényként említett bazsarózsát, mi elsősorban dísznövényként ismerjük. Jellemzően rendkívül ellenálló és hosszúéletű növények főleg, ha az ültetésük olyan helyre történik, ahol igazán jól tudják magukat érezni. Napfénykedvelő növények, amelyeknek legalább napi nyolc óra napsütésre van szükségük a szép virágzáshoz.

2. Levendula

A levendula az árvacsalánfélék családjába tartozik, számos fajjal és hibrid fajjal rendelkezik, ám a lila virágú tihanyi lankákat is borító növényt szinte mindenki ismeri. A Földközi-tenger mediterrán vidékén őshonos, ezért jól tűri a melegebb napokat. Fontos, hogy napos meleg helyre ültessük, ahol legalább 6 órán át napfény éri.

3. Petúnia

A petúnia a legnépszerűbb virágok közé tartozik, ami nem is csoda, hiszen maga a változatosság. Az élénk, tarka, trombita formájú virágok számtalan színben léteznek és a szép növény gondozása sem túl bonyolult, ám igényli a törődést. Virágzását jelentősen serkenthetjük, ha rendszeresen eltávolítjuk az elnyílt virágokat és az elhalt növényi részeket. A petúnia kedveli a napos meleg helyeket, igényli a sok közvetlen napfényt.

4. Dália

A dália szép virágaival a kertek, parkok egyik népszerű növénye. Virágzási ideje hosszú a nyári hónapokban, ezért sokáig csodálhatjuk kertünkben. Az árnyékos helyeket nem kedveli, olyan helyre érdemes ültetni, ahol egész nap éri a napsütés, mivel kedveli a meleget. Fontos azonban, hogy vízigény nagyon magas, ezért öntözzük rendszeresen.

+1. Napvirág

Eredeti neve záporvirág, ám nem véletlen, hogy kiérdemelte "becenevét", hiszen nagyon szereti a napsütést. Afrika legmelegebb területeiről származik, így nem is olyan szokatlan, hogy igényli az erős napsütést. Hosszantartó virágzásával a dáliához hasonlóan sokáig dísze lehet a kertünknek. Kezdő kertészeknek is jó választás lehet, hiszen úgy tartják, hogy az erős növény szinte elpusztíthatatlan.

Címlapkép: Getty Images

