Pozsgásokat nevelnél? Íme 4 kertészbaki, ami akár a növény életébe is kerülhet

Egyre többen adják rá a fejüket, hogy pozsgás növényeket neveljenek lakásukban, mivel sok helyen olvasható, hogy könnyen és egyszerűen tarthatók. Ez viszont nem teljesen állja meg a helyét. Minden növény más és más, eltérő igényekkel rendelkeznek ezért, ami működik az egyik fajtánál, nem biztos, hogy a másiknak is megfelelő lesz. Sőt, ha nem vigyázunk, könnyen kipusztíthatjuk a legkedvesebb pozsgásunkat is.

Egy szó, mint száz: nem a legegyszerűbb növények a pozsgások, de egy kis odafigyeléssel akár egy kezdő kertész is megbírkózhat a tartásával. Éppen ezért adunk néhány gyakorlati tippet, hogy lehet ezekkel a csodás és különleges növényekkel boldogulni. Valamint elmondjuk azt is, hogy melyek a leggyakoribb hibák, amiket a legtöbb növénytartó elkövet ezekkel fajtákkal.

A legnehezebb feladat megtalálni azt a helyet a lakásban, ahol növényeink elegendő fényt kapnak. Míg az átlag szobanövények még félárnyékban is egészen jól elvannak, addig a legtöbb pozsgás inkább a napfényes helyeket szereti. Ha ilyen fajtát választunk, keressük meg a legnaposabb, legmelegebb pontot a lakásban, és helyezzük oda a cserepet. A pozsgások szeretnek napfürdőzni, meg fogják hálálni, ha jó helyen tartjuk őket.

A kaktuszok és pozsgás növények nagyon jól raktározzák a vizet, hiszen gondoljunk csak bele, természetes élőhelyükön, sivatagi környezetben csak nagyon ritkán esik az eső – ha viszont esik, akkor nagyon nagy mennyiség hullik le egyszerre. Éppen ezért a rendszerességre kell törekednünk, ha egy héten egyszer öntözzük meg, akkor adjunk a növénynek bőséges folyadékot. Ha azt látjuk, hogy a föld csont száraz, akkor jött el a locsolás ideje. Jó tudni és figyeljünk is rá: akkor elég a növény számára a víz, ha alul, a cserépből kiszivárog a víz. Fontos, hogy a felesleges vizet a pozsgás cserepéből, tálcájából eltávolítsuk, mivel a vízben való áztatás csak rothadáshoz vezethet.

A legtöbb bolti virágföld ugyan abból a talajkeverékből áll, amely szinte minden növény számára használható, a páfrányoktól egészen a különféle virágokig . A pozsgások viszont nagyon szívós növények, ellenállnak a legdurvább környezeti hatásoknak is, így az sem mindegy milyen földbe ültetjük őket. Miután megvásároltuk őket, érdemes azonnal átültetni őket és kaktuszok számára összeállított földbe tenni őket. Ajánlott egy kis perlitet is keverni a pozsgás talajába, ez segíti majd a növényt a fejlődésben. Hogy miért fontos a megfelelő talaj? A kaktuszok számára összeállított föld szuper jó vízelvezető, alacsony tápanyagtartalmú talaj, éppen ezért a legtöbb pozsgás növény számára használható, függetlenül attól, hogy szoktak-e virágozni vagy sem.

A pozsgás növények általában imádnivaló kis cserepekbe vagy üveg kaspókba vannak ültetve. Pedig elhihetjük, nem sok növény kedveli ezt az elrendezést, beleértve a pozsgás növényeket is. A túlzsúfolódás az egyik leggyakoribb oka a penész- és rovarfertőzés kialakulásának. Ha sok növény van összeültetve egy cserépbe, a víz sem egységesen jut el hozzájuk, így némelyik már alapból hátrányból indul. Ha szépen fejlődő növényeket akarunk a lakásunkba, érdemes minden pozsgást külön cserépben nevelgetni.

(Forrás: goodhousekeeping.com)

Címlapkép: Getty Images

