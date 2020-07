Ne költsd a pénzed rovarirtóra: ez a 7 növény tökéletesen elűzi a szúnyogokat

Senki nem vitatja, hogy a szúnyogok mennyire kellemetlen és idegesítő élőlények: folyamatos zümmögésükön kívül a csípéseiktől is szenvedhetünk, ráadásul betegségeket is terjeszthetnek. Magyarországon a tavaszi és nyári időszakokban is folyamatosan irtják a szúnyogpopulációt - legutóbb arról számoltunk be, hogy a napokban Sopron és a Fertő tó térségében, a Tisza-tónál, a Szigetközben, Komárom környékén, a Dunakanyarban és Békés megye néhány településén terveznek szúnyoggyérítési munkákat, Dunaújváros térségében pedig az elmaradt kezeléseket pótolják.

Tavasszal sok helyen végeztek biológiai szúnyoglárva-gyérítést a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítési program keretén belül, a korábbi hetekben pedig már a kifejlett szúnyogok elleni kezelésekre is szükség volt. A változékony időjárás nehezítette a munkákat, ezért több kezelést a meghirdetett pótnapokon végeztek el, néhány településen pedig el kellett halasztani a munkálatokat. A vizes élőhelyeken a szúnyoglárvák elleni védekezéshez biológiai úton előállított készítményeket használnak, amelyek csak a szúnyoglárvákra hatnak. A kifejlett szúnyogok gyérítésére szolgáló, alacsony dózisú készítményt platós terepjáróra vagy kisteherautóra szerelt berendezésekkel juttatják el elsősorban a települések lakott belterületére.

Az is nemrég derült ki, hogy

hazánkban felbukkant az ázsiai tigrisszúnyog, ami egy inváziós és potenciálisan betegségeket terjesztő faj.

Az ökológusok most arra kérik a lakosságot, hogy ha valaki ázsiai tigrisszúnyogot lát vagy elfog, a fogás helyének és idejének megjelölésével feltétlenül tudassa a kutatóintézettel, illetve a mintát küldje be. Aktívan csípi az embert, házi- és vadállatokat, kétéltűeket, hüllőket és madarakat, és legalább 22-féle, rovarok által terjesztett vírust terjeszt. A viszonylag szétszórt előfordulási adatok azt jelzik, hogy több megyében is előfordulhatnak az ázsiai tigrisszúnyog példányai.

A szúnyogok számos más rovarral együtt kiváló táplálékul szolgálnak például a madaraknak és a denevéreknek, de a kertünkben mégsem látjuk őket szívesen. Ma már szerencsére sokféle módja van az ellenük való védekezésnek – most azokat gyűjtöttük össze a Good Housekeeping alapján, amiket a természet maga alkotott meg. Amellett, hogy a következő listában olvasható növényeket bevetjük a szúnyogok elűzésére, nem árt, ha megteszünk néhány plusz óvintézkedést. Tegyük a külső tereket nemkívánatossá a szaporodásuk szempontjából, például figyeljünk arra, hogy állóvíz ne legyen az udvarunkon, és ne hagyjuk magasra megnőni a füvet, mert a hűvös, nedves, árnyékos foltok kedveznek nekik.

Az alábbi növények az illatukkal váltanak ki szúnyogriasztó hatást. Ha a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni, kicsit morzsoljuk össze a leveleiket, hogy felszabadítsuk az illóolajokat, majd dörzsöljük be velük a bőrünket.

Citrombalzsam

Ennek a mentafélének fehér virágai és citromos illata van, és még némi gyógyhatást is tulajdonítanak neki. Hatásosan el tudja űzni a szúnyogokat, de mivel elég gyorsan nő, legyünk körültekintőek az ültetésnél! Nemcsak kertben, de akár teraszon vagy más kültéri helyen is megél, ha kiültetjük egy dézsába.

Macskamenta

Gyorsan fejlődik és könnyű gondozni. A virágai kora nyáron jelennek meg, az egész évszak alatt folyamatosan virágzik. Egyes változatai nagyon vonzóak a macskák számára, akár élő, akár szárított formájukban – szerencsére a szúnyogoknál épp az ellenkező hatást váltják ki a benne található nepetalakton nevű vegyület miatt.

Bazsalikom

Egy 2009-es tanulmány szerint a gyógy-, fűszer- és dísznövényként is népszerű bazsalikom esszenciális olaja igazi méreg a szúnyoglárvák számára. Vízfelületek mellé ültetve kiváló szolgálatot tehet a nyár legbosszantóbb rovaraival szemben. Meleg, félárnyékos helyen érzi jól magát.

Levendula

Hatásosan elűzi a repülő rovarokat, a szúnyogok mellett a legyeket és a molylepkéket is. Aromája nagyon jellegzetes és közkedvelt, így ha kicsit bedörzsöljük vele a bőrünket, egyszerre örülhetünk a jó illatnak és annak, hogy a szúnyogok messzire elkerülnek minket.

Borsmenta

Koncentrált formában a borsmenta rovarriasztóként is használatos: a belőle származó olajról kimutatták, hogy a felnőtt egyedeket elijeszti, a lárvákat és petéket pedig elpusztítja. A téli fagyot jól tűri, kedveli a gazdag, mélyrétegű talajokat és viszonylag vízigényes növény.

Zsálya és rozmaring

Esti, tűz körüli üldögéléshez remek tipp, ha elégetünk egy kis mennyiségű zsályát vagy rozmaringot, így másnap megússzuk a tetemes mennyiségű piros csípés vakargatását. A füstnek ugyanis, ami így keletkezik, nemcsak az illata lesz jobb, de épp annyira kellemetlen a legtöbb rovar számára, hogy ne akarjanak a közelünkbe jönni. Mindaddig legalábbis, míg közel vagyunk a tűzhöz.

Címlapkép: Getty Images