Ezek a legfontosabb kerti munkák télen: itt a 7 pontos feladatlista

Azt gondolnánk, hogy télen igazán nincs sok tennivaló a kertben, pedig valójában ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy rendszerezzünk, számot vessünk, foglalkozzunk a növényvédelemmel és előre tervezzünk. Ilyenkor van lehetőség megalapozni a sikeres tavaszt, nyarat is. A kerti szerszámok karbantartásától kezdve a hagymák ültetésén át akár a metszésig bőven lehetnek teendőink, ezeket szedtük össze most a Countrylife cikke alapján.

Kerti munkák decemberben

Tisztítsuk meg a szerszámokat

Élesítsük az metszőollókat, rögzítsük a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan tisztítsuk meg a kerti kesztyűket. Az éles szerszámokkal jót teszünk a növényeinknek, hiszen ha vágjuk, metsszük őket, nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók.

A karácsonyfa

Ha karácsonyra cserepes, dézsás, konténeres élő fát választunk, érdemes csak néhány nappal az ünnep előtt behozni a lakásba, addig remek helye lesz a kertben. Miután behoztuk, hagyjuk egy napig akklimatizálódni, mielőtt feldíszítjük.

A tűlevelűek jól érzik magukat a hidegben, egy jól fűtött lakásban már kevésbé, ezért ha lehet, biztosítsunk elegendő vizet neki, és tartsuk távol a fűtőtesttől.

Tervezzünk előre

Összegezzük, milyen évet zártunk kertészeti szempontból. Ne hagyjuk, hogy az esetleges hibák, kudarcok kedvünket szegjék, de azt mindenképp érdemes átgondolnunk, mit fogunk másképp csinálni a következő évben.

A gyökérzöldségek tárolása

Alapvető cél, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket minél nagyobb tápértékben, eredeti állapotban és lehetőleg minél kevesebb veszteséggel megőrizzük. Sokat spórolhatunk így ahelyett, hogy télen drága pénzért a boltban vennénk meg őket. Az ősszel-télen betakarított növények közé tartozik a sárgarépa, a káposzta, a burgonya, az alma és a körte, a sütőtök, a tök, a bab, a hagyma és a fokhagyma.

A tárolásnak bármilyen módját is választjuk, a terményeket alaposan vizsgáljuk át előtte, és szabaduljunk meg attól, ami nincs tökéletes állapotban!

Ezek ugyanis nemcsak hogy elrothadnak egy idő után, de „szennyezik” a többi termést is. Ebben a cikkünkben régi, de jól bevált tárolási módszereket gyűjtöttünk össze.

Kerti munkák januárban

Itt az idő a tavaszi magok megrendelésére

Ásni ugyan még nagyon korai, de a tervezéshez sosincs elég korán. Rendeljük meg most minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervezünk ültetni. Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk.

Téli metszés

Bár a tél nem tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket ezekben a hónapokban, téli álmuk közben megmetszhetünk.

-5°C fok alatt azonban ne álljunk neki!

Ha fagy van, ridegebb a növények szövete, és könnyebben törik, roncsolódik a fák szövete is. A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni.

Kezdjük el a később kiültetendő zöldségek vetését

Vessük el például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethessük a palántákat a kertbe. A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a különféle növények duggatását, vetését.

Címlapkép: Getty Images