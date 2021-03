Csodájára járnak ezeknek a helyeknek: vidéki erdők, amiket elleptek a tavaszi virágok

Tudjuk jól, március 8-ától még szigorubb korlátozó intézkedések léptek életbe Magyarországon is, és ki tudja meddig, még a virágboltok is zárva tartanak. Ugyanakkor a természetvédelmi területek, parkok és arborétumok továbbra is nyitva maradhatnak, és tavaszi pompával várják a látogatókat. Bár maszkot nem kell viselni, a másfél méteres védőtávolság betartása azonban kötelező, de így is, ha elcsípjük a virágzást, ezekben a magyarországi erdőkben friss levegő, bódító illat és meseszép virágszőnyeg vár!

Igaz, a meteorológiai tavasz csak március 21-el kezdődik, de kétség sem fér hozzá, hogy már éledezik a természet. Az enyhe koratavasznak köszönhetően ráadásul idén egyidőben nyílnak a télvégi és a koratavaszi hagymás virágok az ártéri ligeterdők avarjában. Egyszerre pompázik a kikeleti hóvirág, a kárpáti sáfrány, a téltemető, a erdélyi csillagvirág és a tavaszi tőzike is.

Bárhová megyünk azonban, tartsuk mindig szem előtt, hogy ezek a hagymás koratavaszi virágok Magyarországon védett növénynek számítanak:

a kis virágokat hagyd meg a szemnek, leszakításuk ugyanis komoly bírságot vonhat maga után.

Tételesen:

Kikeleti hóvirág - természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Tavaszi tőzike - természetvédelmi értéke: 50000 Ft

Dombi ibolya - természetvédelmi értéke: 5000 Ft

Tavaszi kikerics - természetvédelmi értéke: 250000 Ft

Kárpáti sáfrány - természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Következzenek a legszebb magyarországi kirándulóhelyek, ahol milliószámra virágoznak épp a tavasz első hírnökei:

A főispán ligeterdeje - a csáfordi tőzikés erdő

Soprontól 50 kilométerre, Győr-Moson-Sopron megye Vas megyével határos délnyugati területén, a Répce folyó mellett terül el Csáfordjánosfa, melynek fő nevezetessége a védett, tőzikés erdő.

A tavaszi tőzike februártól akár március végéig is virágzik, becslések szerint 13-17 millió tövet számlál a virág helyi populációja.

Az erdő különleges hangulatát még a holtfák adják. Ma a Fertő-Hanság Nemzeti Park által védett területen ugyanis nincsen erdészeti beavatkozás, ebben az erdőben a fák állva halnak meg. A Répce-menti ligeterdőben évekkel ezelőtt egy 4 km hosszúságú Tőzike-tanösvényt alakítottak ki, amely bárki számára szabadon látogatható.

Ha erre járunk, ezeket a szabályokat érdemes betartani:

Az első szabály: a tanösvényről letérni szigorúan tilos. A taposás ugyanis elpusztítja a növényeket, ezért aki letér az útvonalról és ezt lefülelik, akár 50 ezer forintos büntetést is kaphat, és garantált, hogy egy életre emlékezetes marad számára a látogatás.

A második szabály: időjárástól függetlenül nagyon ajánlott elősorban a gumicsizma vagy vízhatlan lábbeli. Ártéri erdőben járunk, hiába a kijelölt útvonal, ez is gyakran vízátfolyásos.

Dobogó-erdő tanösvény az Őrségben

Körmend és Horvátnádalja között, a Rába és a Pinka árterében feltöltődő holtágak ölelésében találjuk a Dobogó-erdőt, amelyet különösen kora tavasszal érdemes felkeresni, hiszen ekkor virágzik milliószámra itt is az illatos tavaszi tőzike. Az Őrségi Nemzeti Park által gondozott tanösvény 2 km hosszú.

A terület 1982-ben kapott helyi védettséget, 2007-ben pedig az egész terület része lett a Natura 2000 hálózatnak, ma az Őrségi Nemzeti Park gondozza.

A tanösvényen nem csak a tőzikéről, hanem a Rábáról, a Pinkáról, az itt élő rovarokról, halakról, madarakról és a ligeterdőkről is sokat megtudhatunk.

Parkolási lehetőség szintén a Malom utcában van egy kis híd előtt.

Mediterrán hóvirágmező Alcsúton

Az ország legnagyobb egybefüggő, 2,5 hektáron elterülő mediterrán hóvirágmezejét az Alcsúti Arborétumban találjuk. Magyarország legeredetibb angolparkjában kora tavasszal a nyíló hóvirágok között

7 faj - 24 fajtája csodálható meg.

A hóvirágmező első példányát az 1800-as évek végén telepítette József nádor által alapított alcsútdobozi birtok kertészei, majd újabb és újabb fajtákkal gyarapították.

A Berek-erdő csodaszőnyege

Az Egertől nem messze, Kerecsend községben található Berek-erdőt már kora tavasszal hóvirágmező borítja. A település nyugati oldalán lévő sötétszürke erdőtalaja miatt egykor bölények, hiúzok, medvék és farkasok otthona is volt, és a falucska névadó madara, a kerecsensólyom is sokáig itt fészkelt.

+3 tipp, ha hóvirágözönt szeretnél csodálni:

Vácrátóti Botanikus Kert: az ország legnagyobb botanikus kertje, ahol már kora tavasszal gyönyörű hóvirágmezőben lehet gyönyörködni.

az ország legnagyobb botanikus kertje, ahol már kora tavasszal gyönyörű hóvirágmezőben lehet gyönyörködni. A Vasi hegyháton Hollósi-erdőben: is nagy hóvirágos mezőre csodálkozhatunk rá.

is nagy hóvirágos mezőre csodálkozhatunk rá. A Győrtől nem messze fekvő Lébényi-erdő: csenddel és meseszép, fehér virágszőnyeggel vár. A Hanság keleti peremén fekszik, természetvédelmi oltalom alatt áll.

Az ásotthalmi csodarét - majd százezer egyhajúvirággal

Ásotthalmi Láprét (közkedvelt nevén Csodarét) Szegedtől mintegy 25–30 km-re fekvő 95 hektáros természetvédelmi területen áll, és a Körös-éri Tájvédelmi Körzet része. A rétet egyébként 1988-ban Fűzné Kószó Mária biológia szakos tanárnő fedezte fel. Első látogatói Csodarétnek nevezték el. 1992-ben nyilvánították országos jelentőségű természetvédelmi területté.

Itt él a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, körülbelül 80 000 tövet számláló egyhajúvirág állománya. A virágot tavaszkikericsnek is nevezik, mivel egyik legkorábban, már február végén nyíló tavaszi virágunk - és ez a védett terület egyik legnagyobb értéke is. A törékeny, rózsaszín-ibolyás színezetű növény Magyarországon fokozottan védett. Természetvédelmi értéke egyedenként 250 000 Ft.

Vadvirágok sokasága alkot szőnyeget - Kámoni Arborétum

A Vas megyében található, 150 éves múlttal büszkélkedő Kámoni Arborétumba is érdemes ellátogatni a hóvirágzás idején. Valóságos virágtengerré vált az elmúlt hetekben. Javában virágzik a hóvirág, a téltemető, a csillagvirág, de a ciklámenek is előbújtak már, azonban kétségkívül a krókuszok a legfeltűnőbbek. Messziről kitűnnek lila színűkkel és illatukkal a látogatók számára.

Lassan indulhatunk leánykökörcsin-lesőbe is

Március közepén kezdi el bontani szirmait a tavasz egyik legszebb vadvirága, a leánykökörcsin. Aki vezetett túrán szeretné megcsodálni ezeket a növényeket, annak a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Területén van rá lehetőség. A túra hossza 850 méter, időtartama kb. 1 óra.

A leánykökörcsin őshonos kora tavaszi virágunk, Magyarországon a leggyakoribb. Hazánkban az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, valamint a Dél-Dunántúlon szórványosan jelenik még meg, a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön ritka. Sztyeppréteken, szikla- és pusztafüves lejtőkön, erdőspuszta-réteken él. A száraz gyepek egyik legkorábban nyíló tavaszi virága. Beporzását méhek, poszméhek végzik.

Magyarországon 1982 óta védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Címlapkép: MTI/Varga György