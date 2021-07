Ingyenmilliókból szépítheted a kerted: sokan nem tudják, pedig erre járhat

Az udvarral és kerttel rendelkező hazai ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál fontos napirendi pont, hogy kertjében komolyabb felújításba kezdjen a következő egy évben – derült ki az 1100 fő megkérdezésével készített reprezentatív felmérésből, amelyet Közép-Kelet-Európa egyik vezető térkő és tájépítészeti megoldásokat nyújtó vállalata, a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft készíttetett. A válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott.

Ebben is segíthetnek az állami ingyenmilliók

A 2021. január elsejével induló új családi otthonteremtési támogatások között ugyanis szerepel olyan, amely a kert felújítására is igénybe vehető. Az 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forintig igényelhető felújítási támogatás számlával igazolva minden családot hozzásegíthet az álomkert kialakításához. Az állami támogatás - ezt fontos megjegyezni - jelenleg azonban csak kerítésépítésre, illetőleg a térkő burkolatra, valamint a télikertre vonatkozik. (Tehát sem füvesítésre, sem öntözőrendszer építésre, sem dísznövény vásárlásra nem lehet igénybe venni.) Viszont, ahogy fentebb írtuk, igényelhető térkövezésre is!

A térkő egyébként kezdetben köztereken és különböző közintézmények előtt jelent meg, széles termékszortimentjének és praktikusságának köszönhetően viszont mára az otthoni udvarokban is a legnépszerűbb kültéri burkolat lett.

Mennyit emelkedtek az utóbbi évben árak?

Az elmúlt időszakban sokat lehetett hallani, hogy az árak nagyot emelkedtek, de szerencsére ez nem terjedt ki az építőanyagok teljes körére – közölte a HelloVidékkel Nagy Zsolt, a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. marketing vezetője. A térkő és az égetett kerámia termékek esetében számos hazai gyártó termékei közül választhatunk, ahol az áremelkedés jellemzően az inflációt követő nagyságú volt.

Az árakkal kapcsolatban érdemi fejlemény: egy tavasz végi reprezentatív kutatásunk rávilágított, hogy az anyagok kiválasztásánál az ár-érték arány vált a legfontosabbá a kertfelújítók, építők körében. Így egyáltalán nem zárják ki a magasabb árú termékek megvásárlását, ám ehhez mindenképpen társulnia kell minőségnek is. Ha tehát terveiknek jobban megfelelne egy magasabb árú termék, és az minőséggel párosul, akkor a háztulajdonosok hajlandóak erre többet költeni

- közölte Nagy Zsolt.

Az utóbbi években számos szín és új forma is megjelent

A térkövekre és a térburkoló lapokra is igaz az, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ma már számos olyan termék akad, amely valósághűen adja vissza a természetes kövek textúráját. Ennek köszönhetően nőtt az ezeket válaszók köre, ami azzal is magyarázható, hogy költséghatékony megoldást jelentenek az építtetők számára. Ezek mellett az utóbbi években számos szín és forma is megjelent a kínálatban, amelyek iránt érezhetően nagy az igény.

A változatos formák és színek iránti kereslet annak is köszönhető – közölte a szakember – hogy a házépítők és felújítók körében egyre nagyobb jelentőséget kap a kert, s annak olyan kiépítése, amely segíti a kikapcsolódást és a barátokkal való találkozást. Mind több családban a kertet tekintik a második, vagy a zöld nappalinak.

Ez a tendencia a pandémia után az előzetes tapasztalatok szerint még erősödik is, mert érezhetően nő az igény a barátokkal, ismerősökkel való találkozásra, együtt töltött időre privát, saját szabadtéri területen. Ráadásul a keresletet az is erősíti, hogy az 50%-os otthonfelújítási támogatást kertek, udvarok, teraszok rekonstrukciójához is igénybe lehet venni. Ez pedig vonzó lehetőség a családiház-tulajdonosok számára. A már hivatkozott tavaszi végi kutatásunk szerint a kerttel, udvarral rendelkezők több, mint fele tervezi, hogy a következő egy évben valamilyen formában felújítana, csinosabbá tenné a háza körüli területeket. Ehhez pedig az egyik leginkább keresett anyag a térkő, illetve a kerítéselemek

- tette hozzá Nagy Zsolt.

Anyagban és színben ezek most a legkelendőbbek

Korábban, 30-40 éve valóban a szürke térkövek és lapok voltak a leginkább elterjedtek. Mára a szín, forma és a felületkialakítás is nagyon változatossá vált a szakember szerint. Ma Magyarországon kifejezetten népszerűen az úgynevezett "colormix" megoldások, amikor több, harmonizáló szín keveredik egymással. Ezek közé sorolható a barna mix, vagy az, amely az őszi lombok sokszínűségét idézi meg.

Új trend a kertépítésben az organikus irány, amikor igyekeznek a természetességet hangsúlyozni. E mellett kifejezetten az új, modern, minimál stílusban épült házaknál az ott használt formajegyek a kert építésében is visszatükröződnek. Ezeknél a munkáknál a gránit vagy antracit szín rendszeresen visszatérőnek mondható. A modern megjelenést jól támogatja a térköveknél nagyobb méretű térburkoló lapok használata

- közölte.

Egyre nagyobb a kereslet a kerti kiegészítők iránt is

A térkőgyártók igyekeznek több, a kínálatukhoz jól illeszkedő kiegészítővel segíteni a kertszépítőket. Az utóbbi időben egyre nagyobb az érdeklődés a mini növényedények és a magaságyások iránt. Ezek korábban is léteztek a kínálatban, de népszerűségük az elmúlt néhány évben nagyot emelkedett.

Növekszik az érdeklődés a kifejezetten innovatív terméknek mondható a solar térkövek iránt is. Ezek hatalmas előnye, hogy kábelezés, áram és karbantartás nélkül tudnak fényt biztosítani a kertben. Így például a nappal összegyűjtött energiából éjszaka meg tudják világítani a járdát.

Mi jó járdának, mi jó a terasznak, van különbség?

A szakemberek azt tanácsolják, hogy mikor valamilyen térburkoló megoldás mellett döntünk, mindenképpen érdemes a gyártóval, kereskedővel, vagy más szakemberrel felvenni a kapcsolatot tanácsadásért. Ez azért fontos, mert a terület tervezett igénybevételtől függ, hogy milyen térkövekre van szükségünk.

Jelenleg a térkövek három terhelhetőségi szintjét különböztetjük meg. Az elsőbe a gyalogos, a második az autós, a harmadik pedig a tehergépkocsiforgalomra alkalmas kövek tartoznak. Értelemszerűen, akinél nem lesz tehergépkocsiforgalom oda fölösleges ilyen köveket választani és tervezni. Ezzel jelentős költségmegtakarítás érhető el. Nagyobb feladat esetén a tervezésbe érdemes bevonni tájépítészt, aki a térkövezés terveinek elkészítése mellett javaslatot tehet a kerthez illő és oda ideális növényzetre is. Van olyan gyártó, aki ilyen jellegű tanácsadást díjmentesen is kínál. A munkákhoz mindenképpen érdemes szakembert felkérni, mert a megfelelő igényekhez választott térkövek lerakásához is szakszerű munka szükséges, így lehet hosszútávon tartós eredményt elérni

- mondta el Nagy Zsolt.

A Praktikerben most ezeket a térköveket vásárolják a leginkább

Két terméket érdemes ma Magyarországon kiemelni a legnépszerűbb árucikkek kapcsán. A Praktikerben darabszám tekintetében 2020-ban és 2021-ben is legtöbbet eladott termék a Citytop szürke térkő (10x20x6cm) volt. Emellett említést érdemel a vörös fűnyírószegély is, melynek az értékesítése 2021-re hatalmasat ugrott.

A beton térkövek továbbra is népszerűek. Ha a június 30-ig tartó időszakot vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, hogy a barkácsáruházláncban 2020-ról 2021-re 137%-os a növekedés tapasztalható a termék esetében

- közölte a HelloVidéknek a Praktiker.

A színek estében a szürke, anyagát tekintve pedig a beton a legkelendőbb a Praktiker értékesítési tapasztalatai alapján.

Mi jó járdának, mi jó a terasznak, van különbség?

A teraszok esetében ideálisak a teraszlapok és porcelán lapok, járdának pedig inkább a hagyományos térkövet, hullámkövet, illetve teraszlapot érdemes választani, figyelembe véve, hogy ez utóbbi esetében más előkészítés szükséges.

A Praktiker tanácsadói szerint érdemes szakemberekre bízni a munkát, azonban megfelelő gyakorlati tapasztalat birtokában magánszemélyek is végezhetik a térkövezést. Fontos, hogy mindig kellő figyelmet szenteljünk a megfelelő előkészítésnek.