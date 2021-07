Méregdrága ez az egzotikus gyümölcs: pedig a kertedben is megterem

A füge közel-keleti és mediterrán gyökerekkel rendelkező gyümölcstermő, sokak szerint a Szíriában nevelt példányok adták a legfinomabb termést, sajnos az elmúlt években biztosan nem lehetett szír eredetű fügével találkozni a boltokban. Az egyiptomi, izraeli, vagy éppen a mediterrán országokból érkező szállítmányok is ízletesek, azonban a saját termesztésűnél biztosan nincsen jobb! Lássuk, mik a legfontosabb információk, ha valaki bele szeretne kóstolni a fügenevelésbe!

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy hazánkban az úgynevezett adriai típusú fügét lehet sikerrel termeszteni, ez pedig nem alkalmas aszalásra, így aki a szárított finomságok rajongója, kénytelen lesz továbbra is a boltokban beszerezni a nassolnivalót. Nem kell azonban elkeseredni, a friss füge csodás ízélményt garantál, sokan pedig még nem is kóstoltak nem aszalt fügét, nekik bizonyára roppant izgalmas lesz ilyen formában is

- mondja a szakember.

A füge, tudományos nevén Ficus carica, többféleképpen honosítható meg a kertben. Az egyik lehetőség az ültetnivaló palánta, vagy idősebb, előnevelt növény vásárlása. Ebben az esetben érdemes szaküzletben, például kertészetben beszerezni az ültetnivalót, hiszen így szakszerűen gondozott, életerős növényt lehet vásárolni.

A másik módszer, ha keresünk valakit, akinek már van fügéje, és az arról leválasztott tősarjakat ültetjük el, de lemetszett hajtásokból, dugványozással is előállítható szaporítóanyag. A füge talajigénye nem összetett, sőt, kifejezetten szerények az elvárásai, az átlagos, szélsőségektől mentes kerti föld megfelel számára, de akár homokos talajra is kerülhet, Afrika egyes területein például a laza közeg megkötésére használják, így az ilyen körülményeket jól viseli. Mivel szubtrópusi növény, igényli és szereti a meleget, valamint a napfényt, így érdemes a kert ilyen adottságú részeire telepíteni, de semmiképp ne kerüljön huzatos, mélyárnyékos területre. Fa helyett nálunk bokorformára szokás nevelni, jó eséllyel dús, szétterülő, lombos növény válik majd belőle, így ne szűk helyekre kerüljön. A füge a meleg mellett a hideggel sem áll hadilábon, a nálunk kapható fajták jellemzően -15 Celsius fokig fagyállóak, így a honi teleket a füge szinte biztosan ki fogja bírni

- magyarázza Megyeri Szabolcs.

Kiemelte azt is, hogy fontos tisztában lenni azzal, hogy a fagyállóság elsősorban a föld alatti részekre érvényes, így a nagyobb hidegek esetén a földfelszín feletti rész elfagyhat, ez azonban nem jelenti a növény életének végét, csupán azt, hogy tavasszal elölről kell kezdenie a növekedést, így viszont értékes időt veszthet a termesztő. Ezért jó ötlet a téli takarás, melynek egyszerűbb módja a komposztos vagy földkupacos óvintézkedés, de az igazi védelmet jelentő takaráshoz a legmegfelelőbb a lombhullatást követően a növényt körbekeríteni drót-, vagy műanyag hálóval, ennek a belsejét pedig feltölteni falevéllel.

Egyszerűbb, de szintén hatékony eljárás az ágak közeinek feltöltése, például náddal, szalmával, ezt főleg a nagyra, szélesre nőtt bokrok esetében ajánlott megtenni, mikor a körbekerítés már nem igazán jöhet szóba. Takaráskor a bokrot le lehet pányvázni, vagyis a föld közelébe húzni, például kampós madzagokkal

- emelte ki a szakember. Majd hozzátette, az egzotikus növényekről sokan úgy tartják, hogy kényes, problémás típusok. A füge remekül rácáfol erre a hiedelemre, hiszen betegségei, kártevői alig ismertek, nagy valószínűséggel növényvédelmi feladatok nem is lesznek körülötte.

A metszési feladatok szintén egyszerűbbek az átlagosnál, semmiféle előképzettség vagy gyakorlat nem szükséges az elvégzésükhöz. A tavaszi visszavágás a fő feladat, de valójában ez sem kötelező, főleg azért, mert a növény túl erőteljes visszametszésével könnyen elveszíthető a termést, ami csak a kétéves, letermett vesszőkből fejlődő egyéves vesszőkön nő. A metszési teendők ezért inkább csak a vadhajtások, az elfagyott, sérült részek lenyesését jelentik, valamint le lehet metszeni a töveken útnak induló új hajtásokat, amennyiben a bokor formára igazítása, fazonírozása a cél. A fiatal példányokon április-május heteiben 20-25 centiméterre kell visszametszeni az ágakat, amennyiben az oldalhajtások nevelése a cél. Az idősebb, nagy lombozatú bokrokon az ágak ritkítása azért javasolt, mert így a termés több fényhez juthat.

Fontos kérdés, hogy mennyi idő elteltével lehet megejteni az első szüretet. Nos, az első betakarításra az ültetést követő harmadik-negyedik évben kerülhet sor. A termés érése júliusban időszerű, és gyakran az ősz közepén még egy szüret tervezhető, olykor pedig egy középső érési hullám is bekövetkezik augusztus környékén. Fontos az érést türelmesen kivárni, az éretlen, idő előtt begyűjtött füge tejnedve irritáló hatású, és az íze is kellemetlen, nehogy valakit ez a rossz élmény tántorítson el ettől a pompás gyümölcstől! A leszedett szemeket azonnal el kell fogyasztani vagy fel kell használni, az ágakról leválasztott füge hamar romlásnak indul, eltarthatósági ideje alig pár nap

- hívta fel a figyelmet Megyeri Szabolcs.

Na de mennyiért juthatunk fügecsemetéhez?

A füge nem csupán gyümölcsével, hanem dekoratív megjelenésével is hódít, tetszés szerint törzses fává is nevelhető, vagy éppen terebélyes bokorformára is alakítható, de mindenképpen igen mutatós darab válhat belőle a kertben. Most azt is megnéztük, mennyiért vásárolhatunk fügefát, csemetét a hazai kertészetekben.

Megyeri Szabolcs Kertészete

A választék rettentő széles, hiszen számos fügefajtából választhatunk. Árak tekintetében is nagy a választék, az olcsóbb csemeték közül a drágább fákig, bőven van miből válogatni. Fügefát itt 3690-12 990 forint közötti áron vásárolhatunk a kertészetben.

Oázis Kertészet

A kertészet weboldalán most akciósan vásárolhatunk facsemetét, 3900 forint helyett most 2990 forintos áron. Mint írják, a csemete a köves, száraz földben is szépen fejlődik, gyorsan elérheti a három métert is. 4-5 éves korától általában évente kétszer is terem.

Borhy Kertészet

Mint írják, a füge júliustól-októberig több hullámban érik, nagy szemű, alakja a lapostól a megnyúlt körtéig, színe a lilásfeketétől a zöldessárgáig változik, húsa éretten puha, édes, leveses. Itt konténeres verzióban 1890-tól elérhető.

Molnár Faiskola

Tanácsként a weboldalon azt írják, nagy mérete miatt bőséges helyet hagyjunk a kifejlett példány számára. Pompás dísznövény és hasznos növény is ehető termése miatt. Itt konténeres kiszerelésben 5000-6500 forint között megvásárolható.

Címlapkép: Getty Images