Az év leglátványosabb égi jelensége közeleg: érdemes lesz az eget kémleni!

Augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka tetőzik a Perseida meteorraj, ekkor láthatjuk az éjszakai égbolton a legtöbb hullócsillagot. A szakemberek szerint augusztus 12-én, csütörtökön éjfél után érdemes az eget vizsgálni, ugyanis óránként 50-60 hullócsillagot is látni lehet majd. Azt tanácsolják, hogy a településektől, a fényszennyezéstől távol eső helyet válasszunk ehhez, szoktassuk a szemünket a sötéthez (ennek érdekében a mobiltelefonunk képernyőjére se pillantsunk rá), majd 30-40 percen keresztül kémleljük az eget szabad szemmel, nem számít, hogy milyen irányban. Kis szünetet követően ismét visszatérhetünk ehhez a tevékenységhez. Legalább egy órát érdemes a megfigyelésre áldozni!

Országos csillagászati programsorozatot szerveznek

Az Egy hét a csillagok alatt című programsorozat részeként országszerte több mint ötven távcsöves bemutató várja az érdeklődőket, a legtöbb esemény csütörtök, péntek és szombat éjjel lesz.

Mint az MTI írja, a kezdeményezés célja, hogy minél többen élhessék át az éjszakai égbolt megfigyelésének élményét. Minderre jó alkalom kínálkozik a héten, ugyanis csütörtökön tetőzik a Perseida meteorraj, amely fényektől védett helyen szabad szemmel is rendkívüli látványt nyújt. A hullócsillagokon kívül is bőven lesz látnivaló az égbolton: megfigyelhető lesz majd egyebek mellett a Jupiter, a Szaturnusz, számos csillaghalmaz és galaxis, valamint a Tejút is.

A programsorozat részeként többek között Baján, Balatonföldváron, Hajdúböszörményben, Salgótarjánban, Szegeden és Zselickisfaludon szerveznek egyebek mellett csillagászati előadásokat, távcsöves bemutatókat, hullócsillaglest, valamint lézeres csillagképtúrákat.

Az Egy hét a csillagok alatt közhasznú és ismeretterjesztő kezdeményezés, amelynek programjaihoz csillagvizsgálók, egyesületek és szakkörök, valamint amatőr- és kutató csillagászok járultak hozzá. A programok vasárnapig tartanak, melyekről bővebb információk az esemény Facebook oldalán találhatók - áll az összegzésben.

