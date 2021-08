Szélviharral, zivatarral érkezik a hidegfront: mutatjuk, meddig marad

Északnyugat felől egy hidegfront érkezik, emiatt megnövekszik a felhőzet, és kora estétől egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Éjszaka sokfelé valószínű zápor, zivatar, majd eső, helyenként heves zivatarok is lehetnek.

Zivatarveszély miatt az ország nagy részén figyelmeztetések vannak érvényben. Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az éjszaka érkező "hőségzáró" hidegfront hatására keddre mintegy 10-15 fokkal esnek vissza a maximumértékek - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a megerősödő, olykor viharossá fokozódó, északnyugatira forduló széllel egyre hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Az éjszaka még nem hozza meg a felfrissülést mindenhova, azonban kedden napközben már jóval "visszafogottabbak lesznek a csúcsértékek", és úgy néz ki, hogy pár napig marad a mérsékelt időjárás,

Kedden erősen felhős idővel indul a nap, majd szakadozni, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A csapadék is hasonló ütemben kezd szűnni, a nap első felében a Dunántúlon elszórtan, keletebbre még többfelé várható eső, zápor, a Tiszántúlon zivatar. Délutánra keletre szorul vissza a csapadék, majd ott is megszűnik. A délies szél estétől nagy területen északnyugatira fordul és megerősödik, éjszaka, illetve kedden viharos széllökések is lehetnek. A zivatarokat is kísérhetik viharos erejű széllökések.

