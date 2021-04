Ezek a legnépszerűbb szobanövények itthon: mutatjuk, hogyan gondozd őket

Nehéz nemet mondani egy virágra, ha különleges, ha furcsa színe vagy formája van vagy, ha épp akciós. Pedig, ha nem vagyunk szakértők, érdemes nem fejest ugrani a vásárlásba. Manapság egyre népszerűbb szokás a lakást elhalmozni növényekkel, ráadásul a különböző közösségi platformok is nagyban befolyásolják a trendeket. Az viszont, hogy egy növény jól mutat a lakásban még nem azt jelenti, hogy jól is érzi majd magát.

Sokszor írtunk már arról, mennyire fontos a növény igényeit és a lakásunk tulajdonságait összehangolni, hiszen a szobanövény csak akkor éli túl nálunk, ha a legtöbb igényét kielégítjük. Ezért sem mindegy, hogy egy sötétebb vagy világos lakásba milyen fajtát választunk. De az sem mindegy, hogy mennyi időnk van velük foglalkozni, hiszen amelyik több gondozást, locsolást igényel, arra tényleg figyelni kell, különben könnyen kipusztul. Ha az életvitelünk nem teszi lehetővé a folyamatos figyelmet, inkább válasszunk igénytelenebb fajtákat.

Fontos kiemelni, hogy anyagi szempontból sem mindegy, mit választunk. A felkapott fajták, a sok törődést igénylő növények az árukban is magasabb árkategóriát képviselnek, de ha több olcsó virágot veszünk, és szinte mind kipusztul, az is megcsapolhatja a pénztárcánk tartalmát. És még nem is beszéltünk a különböző növényvédő szerekről, és tápoldatokról, amiket szintén hiába öntünk a virágra, ha a körülmények miatt az amúgy is pusztulásra van ítélve.

Épp ezért, gyűjtöttünk néhány növény, amelyek bár nagyon kedveltek és külsőre is különlegesek, csak jártas kertészeknek ajánlott a tartásuk. Íme a legkényesebb növények, amivel megjárhatod!

Pozsgások

Nehéz nem megvásárolni a divatos pozsgásokat, különösen, ha szórakoztató, vicces cserépben vannak vagy épp le vannak akciózva. A pozsgás növények a klasszikus növények, amelyekről mindenki azt gondolja, hogy könnyen gondozhatók. De valójában nagyon kevés ember rendelkezik megfelelő beltéri világítással és környezettel, hogy megfelelő körülményt teremtsen nekik. A legtöbb pozsgás növénynek hat-nyolc órányi közvetlen déli fényre van szüksége. Sajnos a legtöbb otthonban és lakásban nincs ilyen helye.

Az emberek bárhová beakasztják őket: gyenge fényviszonyú könyvespolcokra, több méterre a legközelebbi ablaktól, folyosókra, ablakok nélkül terekbe. Ezt azt eredményezi, hogy a pozsgás növények végül etiolizálódnak (a napot keresve nyújtózkodnak), elveszítik leveleiket és meghalnak. Még rosszabb, hogy a lelkes növényszülők elfelejtik, hogy a pozsgás növények nagyon érzékenyek a túlöntözésre. Így sokszor fordul elő, hogy a növények napokig tocsognak a vízben, míg kirohadnak.

Páfárnyfélék:

Vénuszfodorka, Szobapáfrány - csak néhány népszerű páfrányféle, amit nagyon sok otthonban láthatunk. Gyönyörűek, de szinte lehetetlen gondozni őket, hacsak nem a dzsungelben élsz. Mivel vízforrások közelében nőnek, és hozzá vannak szokva a magas páratartalomhoz, így nagyon kevés páfrány képes megszokni az alacsony páratartalmú otthonokat. Az alacsony páratartalom és a száraz levegő nagyon gyorsan ropogóssá varázsolja ezt a páfrányt így, ha nem állítunk mellé egy állandó párásító gépet, akkor ezt a fajtát is érdemes elkerülni.

Fikuszok:

Lantlevelű fikusz, Kislevelű fikusz - szintén olyan növények, melyek gyönyörűen mutatnak de nagyon kényes növények. Hatalmasra nőnek és szépségük miatt ez a népszerű növény dominálja az Instagram hírfolyamokat és a lakberendezési magazinokat, de köztudott róluk, hogy nagyon finnyásak. Sok napfényre van szükségük, és nem szeretik, ha mozgatják őket vagy huzatnak vannak kitéve. Ha nem törődünk velük helyesen, akkor a padlóra hullajtják leveleiket és képesek teljesen lecsupaszodni. Kezdőknek egyáltalán nem ajánlott, de még a tapasztalt szobanövény-gondozókat is az őrületbe tudják kergetni a folyamatos "drámázásukkal".

Pálmák:

A legtöbb ember szereti a nagy növényeket, amelyek jól mutatnak a szobában. A felséges pálmák csábítóak és sokszor vannak jó akcióban. Sajnos nagy odafigyelést igényelnek: sokat kell öntözni őket, de gyakran előfordul náluk a gyökérrothadás, ha nincsenek jó vízelvezetésű edénybe ültetve. Emellett nagy páratartalomra van szükségük a fejlődéshez, így, ha nincs elég hely a fürdőben, más környezetben nem nagyon fog túlélni a lakásban.

Keresd az egyszerű fajtákat!

Az emberek őrült összegeket költenek ritka, vagy felkapott növényekre. Teljesen érthető, hogy sok növénygyűjtő úgy látja, hogy egy különlegesebb növényre költi a pénzét, mint ahogyan a cipőgyűjtők a különböző cipőkbe. Van viszont, különbség, hiszen a cipőknek sok időre van szükség, hogy elkopjanak, míg a növények, pár nap alatt kipusztulnak, főleg, ha valamilyen betegséget kapnak el

A szakemberek viszont azt mondják lehet, hogy sok szép, különleges, és egzotikus növényt látunk az Instagramon vagy a lakberendezős újságokban, de ezek sokszor nem képesek alkalmazkodni egy átlagos otthonhoz. Mint mondják, sok profi növénygyűjtő egész évben párásítókat működtet, hogy a páratartalom szintje megfeleljen az egyes trópusi környezetet kedvelő növényeknek, de az emberek többsége nem megy el ilyen szintekig a hétköznapokban, és ha egy ilyen drága növény meghal, az rendkívül elkeserítő lehet.

Éppen ezért fontos, hogy a lakásunkhoz és annak feltételeihez válasszunk növényeket, sok esetben a legegyszerűbb fajták a legjobb megoldások! Így nem csak ők élhetnek hosszú és boldog életet, de mi is elégedettek lehetünk és akár évekig és gyönyörködhetünk látványukban

Címlapkép: Getty Images