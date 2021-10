Horror áron adják a piacon az ősz szupergyümölcsét: így olcsón megveheted

Az őszi piac egyik legizgalmasabb portékája ez a fanyar ízű gyümölcs: a birsalma. Girbegurba kinézetű, se nem körte, se nem alma, aminek másik fontos tulajdonsága, hogy a legtöbb gyümölccsel ellentétben nyersen nem is igazán fogyasztható. Emiatt aztán sokan félnek tőle, pedig gyorsan elkészül, nemcsak lekvárnak és pálinkának isteni, de fantasztikus ízeket és illatokat kölcsönöz a húsos és a vega ételeknek is.

Most lehet a legolcsóbban elraktározni belőle

Ha nincs a kertedben egy jól termő birsalmafa, októberben a piacon is beszeretheted, de októberben kezdődik igazán a szezonja. Mostantól még legalább két héten át Szedd magadban is érdemes a magyar vidéken keresni!

Gárdonyban 3 hektáron foglalkoznak ezzel a különleges őszi finomsággal. Ahogy a helyi Szedd magadtól megtudtuk, évek óta ugyanazokkal az árakkal dolgoznak:

a frissen szedett birsalma kilójáért most 350 forintot kérnek.

Amit levert a vihar, de ép és egészséges maradt, annak kilójáért 250 forintot kell fizetni. A legtöbben, árulták el a gyümölcstermesztők, lekvárnak, pálinkának és befőzni veszik meg. A Gárdonyban megtermett birsalma többségét azonban nem is a vásárlók viszik el, hanem 100%-os gyümölcslé készül belőle.

Az idei birsalmatermés – tudtuk még meg a gárdonyi termelőtől - közepesnek mondható. Az idei tavaszi hideg időjárás ennek a késői gyümölcs virágzásának sem kedvezett, de nagy károkat sem okozott.

Piacon jóval drágább

Vidéki tekintetben az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait vettük alapul. Itt már látszik, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a birsalma ára korántsem olyan olcsó, mint Szedd magadban: 600-700 Ft/kg áron vásárolható.

Ha nem is tartozik a top gyümölcsök közé, régóta jelen van a magyar vidéken

Őshazája nagy valószínűség szerint Perzsia, Turkesztán, illetve a Kaukázus vidéke, de a birsalmát a magyar vidéken is régóta termesztik, de jelentősége – más országokhoz hasonlóan – messze elmarad a többi gyümölcsfaj mögött. Főleg házikerti gyümölcs, de üzemi méretű ültetvények is találhatók. Szenci (1994) adatai szerint hazánkban 1980-ban 24 hektár árugyümölcsöst, 1991-ben pedig 107 hektárt tartottak nyilván. Becslések szerint hazánkban évente 3-5 ezer tonna termést takarítanak be.

Sokat bír és sokáig eláll

Ha nincs kellő tapasztalatunk a birsalma-vásárlásban, akkor a kemény, molyhos tapintású, világossárga külsejű gyümölcsöt válasszunk! A felszínen időnként tapasztalható száraz, barnás foltok nem befolyásolják a gyümölcs minőségét. Ne vásároljuk meg viszont a fonnyadt, puha és a szinte teljesen barnásra színeződött héjú gyümölcsöt!

A piacon vásárolt érett gyümölcsöt hűtőszekrényben tároljuk. Az érett, többnyire sárga színű birs 6-9 héten keresztül tárolható anélkül, hogy megfonnyadna. A birsalmát általában a szedés után tíz nappal kezdenek illatozni. Viszont azt is jó tudni, hogy a birs illatát az alma és a körte átveszi, ezért külön kell tárolni!

Ha fáról szedjük, ezt érdemes tudni!

A kifejlett, illatos, mindenhol sárga színű gyümölcs könnyen elválik az ágtól. Saját használatra ekkor szedjük, szárával együtt. A leveleket vágjuk le ollóval. Ne dörzsöljük le a védőréteget. Sötét, hűvös, nem teljesen száraz helyiségben szárával lefelé sorakoztassuk szalmára és takarjuk le papírral. Hetente nézzük át. Megfelelő környezetben (ahol nem kezd ráncosodni) hetekig eltartható – tanácsolják a szakértők.

Felsorolhatatlan, mi mindenre jó!

A birsalma rengeteg értékes vitamint, ásványi anyagot, ásványi sót tartalmaz. Van benne A-, C- és E-vitamin, B1- és B2-vitamin, de még P-vitamin is, utóbbi a koleszterinszint szabályozásában játszik szerepet. Kalciumban, káliumban, vasban és foszforban gazdag, és igen magas a pektin tartalma: a pektin - mely a héjban található - nagyon értékes rost a számunkra. A gyümölcs almasavat és csersavat is tartalmaz.

A birs pektin tartalma miatt leköti a méreganyagokat. Ízületi fájdalmakban szenvedők egyenek minden nap birset. Nyákoldó, nyugtató hatású a birs levéből készült főzet. A birs emésztési problémák esetén is jól használható - hívja fel a figyelmet rá a NÉBIH.

Összehúzó tulajdonságának köszönhetően régóta alkalmazzák a gyomor és bélrendszer vérzéssel, és hasmenéssel járó betegségei esetén. A megfőzött birs és leve, illetve a megsütött termés legjobb étel a májbetegségeknél, és a hányinger ellenszere is. A belőle készült főzeteket legtöbbször köhögéskor, hörgőgyulladás esetében, a gyomor és a bél betegségeinél, és hasmenéskor ajálnják fogyasztani.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a birs magot viszont nem szabad összetörni, mert akkor felszabadulnak a benne lévő méreganyagok, a keserű mandula ízére emlékeztető ciántartalmú amigdalin.

Feldolgozva birssajt, kompót, zselé, cukorkatöltelék, gyümölcsíz és a nagyon kedvelt ivólé formájában kerülhet az asztalunkra. A gyümölcsfeldolgozó ipar szívesen használja aromagazdagsága és magas pektintartalma miatt. Gyümölcse 7-13% cukrot, 1,5-3,5% pektint és 12-24 mg-% C-vitamint tartalmaz. P-vitamin-tartalma pedig eléri a 300 mg-% értéket.

Így készítsünk otthon birsalmakompót!

Az egyszerű almakompóthoz hasonlóan készítjük a birsalma kompótot is. A meghámozott, felkockázott birsalmát egy lábosba tesszük, majd annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi, 1 db fahéjat, 6-8 db egész szegfűszeget teszünk bele, 1 citrom levét belefacsarjuk és cukorral ízesítjük. Felforraljuk, és addig főzzük, amíg puha nem lesz az alma húsa. Érdemes az elkövetkező napokban elfogyasztani!

De a birsalma fanyarkás íze nagyon jól illik a krémlevesekbe, a húsokhoz, és zseniális sütiket is süthetsz vele, érdemes bátran kísérletezni vele.

Címlapkép: Getty Images