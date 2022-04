Nyílnak a hazai tulipános kertek: ennyiért szedheted idén a szezon sláger virágát

Bizonyára néhányan tudják, de nem árt az ismétlés, hogy a tulipánt 1555 körül a bécsi udvar követe hozta el Nyugat-Európába. III. Ahmed oszmán szultán szokása volt, hogy vendégeinek tulipánhagymákat ajándékozott, így került a diplomatához egy hagymacsomag, aki a bécsi udvarban ódákat zengett erről a csodás virágról. A tulipánhagymák ezután elkerültek egy flamand botanikushoz, és ő árasztotta el Hollandiát és a környező országokat tulipánokkal. Németalföldön aztán tekintélyes üzletág lett a tulipántermesztés.

Magyarországon már a 16. század óta termesztik ezeket a virágokat, hazánkban is a legnépszerűbb tavaszi virágok közé tartozik a tulipán, és bár lassan itt van a szezonja, a hagymáját már szeptember-október táján el kell ültetni. A magyar népművészet kedvelt motívuma annak ellenére, hogy nálunk a növény csak a 17. század közepén jelent meg török közvetítéssel. (Bár botanikus legyen a talpán, aki a stilizált ábrázolásokon megkülönbözteti a tulipán, a liliom és némelyik palmetta eredetét.) A neve is a turbán szóból ered, utalva a tulipánvirág muszlim fejfedőhöz hasonló alakjára. Magyarországon ugyan hamarabb ismerték ezeket a kellemes megjelenésű növényeket, de a tulipán Európa nyugati részén nagyobb karriert futott be.

Mára több mint 3-4 ezer különböző termetű, színű és virágú fajtát nemesítettek. Hazánkban is fellelhető az egyik legkülönlegesebb, a fekete (vagyis inkább sötét ibolya színű) tulipán. A virágok szezonja áprilisban indul, és az egész hónapban tart. Hazánkban is évről-évre egyre több olyan szedd magad hely nyílik, ahol te is szüretelhetsz a tulipánok között, vagy csak sétálhatsz és gyönyörködhetsz a sokszínű mezőben. Közülük az egyik legújabb a váti Tulipgarden, amelyet egy fiatal házaspár Guczogi György és felesége, Guczogi-Hajnal Nikolett álmodott meg. De honnan jött az ötlet, hogy a fiatal, kisgyermekes szombathelyi pár Vas megyében tulipánfarmot létesítsen? Többek között erről is kérdezte őket a HelloVidék.

Ahogy Niki mesélni kezdi, ő volt az, aki először beleszeretett ezekbe a tavaszi tulipánszüretekbe:

Több alkalommal is jártam a Balatonnál, magam is rajongok a tulipánokért, imádom ezeket a szedd magad lehetőségeket! Innen jött az ötlet, hogy milyen jó lenne saját tulipánoskert, akkor nem kellene messzire utazni. A tulipánkert csodaszépen néz ki, vonzza az embereket. Amikor az ötlet szültetett, éppen a covidos időszak volt, és magunk is azt tapasztaltuk, a szedd magad akciók nemcsak hasznosak, hanem remek kikapcsolódások is. Aztán nézegettem a TulipGarden oldalát, ott olvastam, hogy franchise partnereket keresnek, így kerestük meg őket. Azóta franchise együttműkődésben vagyunk velük, magát a TulipGardent Mátrai Zoltán és Kalafatics Kata találta ki anno, ők is 30 ezer tulipánhagymával kezdték, mi is ennyivel vágtunk bele.

Az országban – ahogy mesélik – az elmúlt egy évben a TulipGardennek több vidéki tulipánoskertje is létesült, közös arculattal. A vátihoz a termőföldet Gyuri adta, ő foglalkozik ugyanis mezőgazdasággal.

Első körben 30 ezer tulipánhagymát ültettünk el, 12 sorban, 32 méter hosszan, kb. 350 nm-t vesz ez igénybe. Soronként 2500 hagyma van, több fajtát választottunk, többfajta virágzási idővel, ezáltal a szüretet is kicsit kinyújtjuk.

- teszi hozzá.

Jelen pillanatban hol tartanak növekedésben a virágok?

A Szombathelyhez közeli váti tulipánoskertben 80-85 százaléka már kikelt a virágoknak, a korai fajták lassan elkezdik hozni a szárat is, a későbbiek már háromleveles állapotban vannak. Ahogy a tulajdonosok mondják, még pár hetet azért várni kell a szezon kezdetéig:

Az időjárás ezt nagyban befolyásolja, jelenleg az aszály miatt 1-2 naponta öntözünk, ahogy időnk van rá. Teljes szárazság, alkalmanként 1000-1500 liter vizet öntözünk ki! Most a meleg megjött, és nagyon reméljük, hogy húsvétkor jöhet az első nyitva tartásunk! De lehet változás, tényleg az időjárás függvénye.

- közli Gyuri, aki hozzáteszi: tavaly egy fokkal jobb volt a tavaszi időjárás, most hideg is volt reggelente, meg őrületesen kevés volt a csapadék, a földjeiken 40 napja nem esett. Ezért is, öntözés nélkül tulipánt most biztosan nem lehetne termelni.

Ébredezik a tulipán is

Mióta lehet Magyarországon szedd magadban tulipánozni?

Magyarországon 4-5 éve kezdődött, a TulipGarden 2018 óta, 4 éve működik. Tavaly még csak 5 telephelyen működtek, de idén már 13 partnerrel dolgoznak együtt, lassan az ország minden vidékére jut egy tulipánfarm. Vas megyéhez legközelebb Zalában, Csömödéren, és a szlovák határ irányában Győrladaméron lehet majd tulipánvadászatra indulni.

Az anyacég ültette nekünk a hagymákat is. Ezek Hollandiából érkeznek, a TulipGarden szerzi be a nagy méretű, minőségi virághagymákat, hogy már az első évben virágozzanak. Ők voltak kint Hollandiában, hogy megnézzék, ott hogyan zajlik az ültetés. Egy kis traktorral és egy tulipánültető géppel ültették a megfelelő mélységre.

- tette hozzá Gyuri.

Március végén még csak ekkorák, de pár hét és indul a szezon!

A tulipán mennyire kényes a talajra?

Van, aki nagyon homokos talajba ültette, amit jobban szeret, a miénk kevésbé jó talaj. A tápanyag-utánpótlást megkapta, hogy rendesen fejlődhessen, tavasszal meg a legfontosabb neki a napfényes, meleg órák száma meg a csapadék.

- közli Gyuri, majd hozzáteszi, úgy veszi észre, hogy a tulipán a talajra nem annyira kényes.

A tulipántermesztésben, mint kiderül, az is a jó, hogy nem kell évente újra ültetni a hagymákat, marad a talajban három évig. Annyi csak, hogy ami már bent van a földben, a következő évben valószínűleg előbb fog kihajtani. A váti tulipánkert azt tervezi, hogy jövőre bővítik is majd az állományt.

Miért éri meg tulipánt termelni?

Ahogy mesélik, az elsődleges céljuk a szedd magad akció: „minél több embert megmozgassunk. Természetesen megkeresünk virágüzleteket is, ők nyitottak voltak a dologra. Bár egyelőre még senki nem telefonált, hogy szüksége lenne ekkora tulipánmennyiségre, de idővel ez is változhat.”

Niki még hozzáteszi, ők ezt egy családi – baráti programnak is gondolják, hiszen színpompásan néz ki ennyi sok színes tulipán egy telephely mellett, vonzza is az embereket, ezt maguk is megtapasztalhatták a Balatonon.

Ez egy szezonvirág, ami pont jókor virágzik, mert beleesik a húsvét, az Anyák napja. Ezek a virágok 60-80 centisre is megnőhetnek, nem olyan, mint az a csokor, amit egy élelmiszerboltban megkapsz. Meg maga az élmény is, hogy saját kezűleg szüretelhetik le. Emellett készülünk ajándéktárgyakkal is, húsvétkor csokitojással, lufival. Most az első évben belépőt sem szedünk, a bejáratnál kihelyezünk egy becsületkasszát, és a belépőre szánt összeget az Összefogás a Szánhúzókért Alapítvány részére ajánljuk fel. Lesz nálunk egy kézművespiac is, készül egy kis játszótér, lesz lehetőség étel-ital fogyasztásra. Kihelyezünk fotóelemeket, szelfikereteket, hogy a tulipánokkal lehessen fotózni. Kutyabarát hely is leszünk, a szabályok betartása mellett a kutyusokat is lehet hozni, úgyhogy ez egy nagyon jó hétvégi családi programnak ígérkezik. Én pl. minden évben ellátogatok több ilyen kertbe is, mert annyira szeretem a tulipánt, meg tartottunk egy kis piackutatást. Mindenhol nagy sikere volt ennek, az emberek mindenütt vidáman szedték a tulipánt.

- meséli Niki, aki azért még azt is elárulta, hogy

250 forintért fogják adni szálanként a virágot.

Az biztos, szedd magad keretében így olcsóbban is hozzájutunk, mintha máshol vásárolnának.

Milyen színű tulipánok a most a legkeresettebbek?

Rózsaszín, sárga, vörös fehér csíkkal a szélén, mélybordó, majdnem fekete, aminek csipkézett a széle. 8 fajta fog nyílni Váton, fajtánkként 2500-5000 darab lesz. A fehér nagy kedvenc volt, ahogy látták tavaly a Balatonnál, szinte elsőre azt vitték el. Lesznek különlegesebbek is, lazac, sárgás színű. Ahogy mesélték:

Igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy mindenki igényének megfeleljünk. Ez az első évünk, majd kiderül, hogy melyik lesz a legszimpatikusabb a vevőknek.

A tulipán termesztéséről még megtudtuk, hogy a gyomok miatt tisztán kell tartani a területet, kártevővel viszont még nem találkoztak. A tulipán egyik legfőbb ellensége a vaddisznó meg a szarvas, akik előszeretettel eszik meg a hagymáját. Épp ezért Váton körbekerítették már a terület, de a TulipGarden franchise partnerei közül tudnak olyanról, akinek a vadak szétdúlták az ültetvényét.

Ezzel a kerttel – fogalmaz Niki – az is céljuk, hogy szeretnék a tulipánnal megmutatni azt az embereknek, hogy a növénytermesztésnek is vannak szépségei. Sok munka van benne, meg nem lehet előre kiszámítani, de van benne sok szépség és öröm is.

Az aszály miatt mi a helyzet most az egyéb földeken?

Ahogy Gyuri meséli, aki egyébként is az agráriumban dolgozik, hatalmas problémát jelent Vas megyében is a nagy a szárazság.

Nekünk őszi búza, őszi árpa, repce van, lesz még kukorica és szója. Kb. 40 napja nem volt csapadék, ezt tetézték a hűvös, mínuszos márciusi reggelek, úgyhogy egyelőre nagyon lassan indulnak be a növények. A tulipánnál annyi a szerencsénk a terület méretéből adódóan, hogy azt tudjuk öntözni.

- arra azonban még nem tud válaszolni, hogy milyen termés várható gabonából az idén, Függ attól is, hogy most mennyi eső lesz, meg utána mikor lesz a következő csapadék.

Tulipán ültetése és gondozása a saját kertben

A tulipán ültetési ideje ősszel van, a legideálisabb, ha a hagymák szeptember, október hónapokban kerülnek a földbe. A laza, jó vízáteresztő talajt szereti, napos helyen, de homokkal a kötöttebb talaj is lazítható. Fontos, hogy ne érje túl sok nedvesség, mert az károsítja a hagymákat. Ültetés után nem igényel locsolást, mivel a hagyma minden nedvességet tárol, és elég lesz számára a téli csapadék és a tavaszi eső.

A hagymák ideális mérete nyolc-tíz centiméter, és tíz-tizenöt centiméter távolságra ültessük őket egymástól. Az ültetés mélysége ne legyen tíz centiméternél mélyebb, mert nem tudnak a felszínre törni. A fagyok ellen csak nagyon hideg tél (-10 celsius foknál hidegebb) esetén kell védekezni, ha nincs hótakaró. Ilyenkor célszerű betakarni a talajt.

A tulipán hagymáit nem szükséges minden évben felszedni, a botanikai eredetű kistermetű és virágú tulipánok edzettek. Virágoznak évről évre, nem igényelnek évenkénti átültetést.

Ahhoz, hogy minden fontos tápanyag visszahúzódjon a hagymába, hagyjuk a növényt elvirágzás után teljesen elszáradni. Az idő előtti visszavágás megakadályozza, hogy jövőre virágot hozzon a növény.

Amikor felszedjük a hagymákat, válogassuk át, nagyságuk és színük szerint, a fertőzött hagymákat szedjük ki, semmisítsük meg. Rakjuk hűvös, száraz helyre, hogy megelőzzük a rothadást, becsomagolhatjuk újságpapírba is. Ősszel ültessük ki a kertbe. Első évben a kisméretű hagymák még nem hoznak virágot, és ha tavasszal letörjük a szárát, serkenthetjük vele a hagymák növekedését.

A tulipán hagymáit elég háromévente felszedni, akkor szedjük le a sarj leveleket, melyekből új egyedeket tudunk nevelni.