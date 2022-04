Fillérekért szedheted a szezon kedvencét: mutatjuk, vidéken hol keresd

A hűvösebb időjárás miatt idén egy kicsit csúszik a tulipánszüret, de hamarosan nyílnak az első virágok, április közepétől pedig már számtalan vidéki helyszínen gyönyörködhetünk a színes tulipánmezőkben. Szüretelhetünk egy csokorra valót akár a Balaton környékén vagy a Tisza-tónál is, de lesz, ahol a természet szépségein túl kézműves vásárokkal és egyéb programokkal csalogatnak a virágtermesztők. Indulás előtt azonban minden esetben nézzétek meg a hivatalos oldalakat, amiket a cikkben is megtaláltok, hogy lássátok az aktuális helyzetet.

Magyarországon 4-5 éve kezdődött a tulipánláz, előtte nem igazán működtek még a Szedd magad tulipánfarmok, leginkább holland képeslapokon gyönyörködhettünk a végtelennek tűnő tulipánmezőkben. Tavaly még csak 5 telephelyen lehetett tulipánozni, de idén a Tulipgarden már 13 partnerrel dolgozik együtt (közel egymillió hagymát ültettek), így lassan az ország minden vidékére jut egy tulipánfarm. Legutóbb épp egy fiatal házaspár mesélt a HelloVidéknek arról, hogyan is vágtak bele Vas megyében a tulipánteresztésbe.

Jellemzően a Szedd magad virágszüreteken telephelyenként több mint 30000 tulipánnal várják majd az érdeklődőket. A legtöbb farm majd csak április 15-én nyit, de van az országnak olyan szeglete, ahol már a héten szombattól várják a virág rajongóit.

Tulipános napok Csömödéren

A Zala megyei Csömödéren idén már második alkalommal nyitja meg kapuit a TulipGarden, ahol 50.000 tulipánhagyma köszönti a tavaszt. A rendezvény ideje alatt frissensültekkel, lángossal, kézműves TulipGarden kávéval, frissítőkkel várják a vendégeket, és lesz még játszótér is. Tulipános ajándéktárgyakat, csokoládét és levendulás termékeket is kínálnak a szedd magad vásáron.

Belépő: 500 Ft, a virágokat 270 Ft/szál áron kínálják.

Tulipánszüret a Dunakanyarban

A Váctól néhány kilométerre található Kosdon is hamarosan harmincezer virág bontja majd szirmait. A TulipGarden Dunakanyar csodálatos természeti környezetben helyezkedik el, pazar kilátással a Naszály hegyre. Ősszel 13 különböző fajtájú tulipán mintegy 50 ezer hagymáját ültették el a Szabó testvérek a Szedd magad! tulipánoskertjükbe, hogy tavasszal minél többen megcsodálhassák a tömegével nyíló pompás virágokat. Előreláthatóan májusig tudják majd a látogatókat fogadni a holland mezőket idéző kertjükben, mert a tavaszi meleg beköszöntével hamar virágba borulnak a tulipánok és néhány hét alatt el is virágoznak. Az érdeklődők szedhetnek különböző rózsaszín árnyalatú fajtákból, krémsárga árnyalatból, cirmos bíbor- és skarlátvörösből, de ültettek lazacos és lilás virágút, csíkosat, csúcsosabb és rojtos szirmút is. Speciális, tulipánszedéshez alkalmas kosarat és metszőollót is biztosítanak a helyszínen, de aki szeretne, hozhat magával sajátot.

Magyarország legnagyobb szürete a Balaton déli partján

Immár hatodik alkalommal rendezik meg a már-már hagyományosnak is nevezhető Tulipánszüretet Kőröshegyen. A Kőröshegy eredetileg a levendula szerelmeseinek a fellegvára, de miért ne férne meg egymás mellet e két mesés virág, a levendula és a tulipán? Erre a Kőröshegyi Levendulásban is rájöttek, így egy ideje már nem csak lila szín árasztja el a Balaton déli partján meghúzódó Kőröshegyet, hanem a tavasz csodás hírnökeként a színes tulipánok is. Idén közel félmillió tulipánnal várnak. Vannak külön olyan részek, ahol fotózni lehet, külön erre a célra elhelyezett dekorelemekre is lehet számítani, és vannak olyan szekciók is, ahol folyamatosan nyílni fognak a tulipánok. Így szedni lehet őket, szakaszosan nyitják meg a területet a szervezők, ezzel biztosítva azt, hogy minden nap legyen mit szüretelni.

TulipGarden a Tisza-tónál

Másodszor van lehetőség arra, hogy tavasszal a TulipGarden Tisza-tó megnyissa kapuit. A termesztők 2022-ben még különlegesebb virágokat hoztak Hollandiából, több mint 120 000 tulipán, 5000 jácint és 2000 nárcisz fog virágozni nem is olyan sokára. A szüretek során a tulipánok 34 fajtáját szedhetjük le, de készülnek egy bemutató kerttel is, ahol plusz 32 fajtában gyönyörködhetünk.

A tulipánszüret tervezett időpontja 2022 április 15-16-17-18, április 22-23-24, április 29-30 május 01, május 6-7-8, (09:00-17:00 óráig) Ez változhat, hiszen a virágzást az időjárás jelentősen befolyásolhatja. Bejelentkezés nem szükséges.

A belépés 18 éven felülieknek: 500 Ft

A virágok fajtánként eltérő áron vásárolhatóak meg: tulipán: 250 Ft/db, jácint: 350 Ft/db, nárcisz: 200 Ft/db

Tulipánmánia Vas megyében, Váton

A nyitás előreláthatóan április 16. szombat 10:00 óra lesz (szombat és vasárnap 10:00 órától 16:00 óráig). A váti kertbe ingyenes belépést biztosítanak, becsületkasszát működtetnek. Egy adománygyűjtő ládát helyeznek majd ki. Az adományok teljes összegét az Összefogás a Szánhúzókért Közhasznú Alapítvány javára ajánlják fel. Száláért a tulipánnak 250 forintot kérnek.

Tulipánszüret Decsen

A decsi virágoskertben 34.000 tulipánhagyma köszönti a tavaszt. A virágzás várható időpontja április, melyet az időjárás azonban jelentősen befolyásolhat. A nyitva tartás ideje alatt óriás palacsinta – sós, fűszernövényekkel gazdagított, és édes változatban – kemencés pizza biztosítja a jóllakottságot, házi szörpöt, limonádét kínálnak frissítőnek, kézműves csokoládéval és egyéb ajándéktárgyakkal várják a vendégeket. Kisebb játszóteret alakítottak ki, és nagy szabad zöld terület áll rendelkezésre a pihenésre, feltöltődésre vágyóknak. Plédet érdemes magukkal hozni!

A belépés 18 év felett 1000 Ft/fő, amely összeg legalább 10 szál tulipán megvásárlása esetén teljes egészében levásárolható.

A virágok 250 Ft/szál áron szedhetőek.

Tulipánszüret időpontok: április 14 , 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. május 1,

Nyitva tartás 10-17 óra

Még további helyszínek és időpontok

Április 9-étől, azaz szombattól már látogatgató a TulipGarden Csákvár, ahol 1 000 Ft-ba kerül a belépőjegy, amiért 2 szál levásárolható virágot is kapunk.

Balaton és a IV. Tulipánszüret

A “Szedd Magad” szüret eredményességét az ősszel gondosan elültetett mintegy 120 000 darab virághagyma garantálja a IV. balatoni tulipánszüreten is A virágzás várható időpontja április, melyet az időjárás jelentősen befolyásolhat.

Nyitva tartás április 9-től (szombat: 10:00-16:00, vasárnap: 10:00-16:00 (kivétel húsvét vasárnap)

Belépő: 18 év felett 500 Ft/fő, mely levásárolható vágott virágra.

04.15-től nyitnak még további tulipános kertek is:

Tulipánszüret Mórahalom (10:00 – 17:00): Szedd magad tulipánszüret Mórahalmon a Bivalyrezervatummal szemben. A belépő 500 Ft/ fő (felnőtt).

(10:00 – 17:00): Szedd magad tulipánszüret Mórahalmon a Bivalyrezervatummal szemben. A belépő 500 Ft/ fő (felnőtt). TulipGarden Nagykőrös: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 TulipGarden Homokhátság: Minden nap 10-17 óráig lesznek nyitva.

Végezetül egy kis tulipán történelem

Bizonyára néhányan tudják, de nem árt az ismétlés, hogy a tulipánt 1555 körül a bécsi udvar követe hozta el Nyugat-Európába. III. Ahmed oszmán szultán szokása volt, hogy vendégeinek tulipánhagymákat ajándékozott, így került a diplomatához egy hagymacsomag, aki a bécsi udvarban ódákat zengett erről a csodás virágról. A tulipánhagymák ezután elkerültek egy flamand botanikushoz, és ő árasztotta el Hollandiát és a környező országokat tulipánokkal. Németalföldön aztán tekintélyes üzletág lett a tulipántermesztés.

Magyarországon már a 16. század óta termesztik ezeket a virágokat, hazánkban is a legnépszerűbb tavaszi virágok közé tartozik a tulipán, és bár lassan itt van a szezonja, a hagymáját már szeptember-október táján el kell ültetni. A magyar népművészet kedvelt motívuma annak ellenére, hogy nálunk a növény csak a 17. század közepén jelent meg török közvetítéssel. (Bár botanikus legyen a talpán, aki a stilizált ábrázolásokon megkülönbözteti a tulipán, a liliom és némelyik palmetta eredetét.) A neve is a turbán szóból ered, utalva a tulipánvirág muszlim fejfedőhöz hasonló alakjára. Magyarországon ugyan hamarabb ismerték ezeket a kellemes megjelenésű növényeket, de a tulipán Európa nyugati részén nagyobb karriert futott be.

Mára több mint 3-4 ezer különböző termetű, színű és virágú fajtát nemesítettek. Hazánkban is fellelhető az egyik legkülönlegesebb, a fekete (vagyis inkább sötét ibolya színű) tulipán. A virágok szezonja áprilisban indul, és az egész hónapban tart.

