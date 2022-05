Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: súlyos százezrekbe kerül a kezelés, ha túléli kedvencünk

Általában trópusi és mérsékelt övi térségekben fordult elő korábban, a legelterjedtebb az USA-ban, Dél-Amerikában, Japánban, Ausztráliában és Olaszországban. De megtalálható néhány más európai országban is, például Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Görögországban és Törökországban, valamint újabban Magyarországon is előfordul.

A fertőzésre különösen fogékony kutyák mellett a macskák, menyétfélék, és mintegy harminc más állatfaj betegségét írták már le. Az ember is megfertőződhet, de a lárva elpusztul az emberi szervezetben.

A fertőzés megelőzése könnyű, a kifejlődött férgek eltávolítása viszont csak igen komoly műtéttel történhet, ezért a hangsúly a megelőzésen van.

A szívférgesség korábban csupán külföldről behozott kutyákban volt kimutatható, és csak az elmúlt években jelent meg Magyarországon, ezért sajnos még mindig kevesen hallottak róla, annak ellenére, hogy egyre több a megbetegedés kutyáknál, és valószínűleg több állat ettől a fertőzéstől pusztul el, de vizsgálat híján sokszor ez soha nem derül ki.

Egy bizonyos fajta, trópusi szúnyog által terjesztett, potenciálisan halálos betegségről van szó, amelynél legfontosabb a megelőzés, hiszen a kialakult fertőzés esetén nagyon nehézkes és nagyon drága a gyógykezelés.

A szívféreg (Dirofilaria immitis) egy, a vérerekben élősködő parazita, amelynek kifejlett egyedei a kutya nagyobb ereiben élnek. A felnőtt nőstények 15, a hímek akár 30 cm-t is elérhetnek. Lárva állapotban, szúnyogcsípés útján jutnak be a véráramba, majd felnőtt féreggé fejlődve bejutnak a nagyobb vérerekbe, és ott megtelepszenek.

A szívféreg terjedése, megbetegedés

A féreg szaporodási- és életciklusa meglehetősen bonyolult. Szükséges hozzá egy olyan gazdaállat, melyben kifejlődött nőstény féreg élt és szaporodott, így a vérében féreglárvák találhatók, melyeknek új gazdatestre van szükségük a fejlődéshez. A fertőzött állatokból szúnyogcsípéskor a vérrel együtt a féreglárvák is a szúnyogba, mint köztesgazdába kerülnek. Két-három hétig a szúnyogban fejlődnek tovább a lárvák, majd az ezt követő csípéskor egy újabb állatba kerülnek. Itt két-három hónapig főként a kötőszövetben fejlődnek, majd az úgynevezett mikrofilária (miniféreg) állapotukban belefurakodnak az állat vénás rendszerén keresztül a szervezet különféle helyeire, többnyire a tüdő nagy véráramaiban telepszenek meg, de átlógnak a szívbe is.

Amikor tüdőartériákba, majd a jobb szívfélbe jutnak, megkapaszkodnak, és vérplazmán élnek. További három hónap alatt fejlődnek kifejlett és ivarérett féreggé. Amennyiben nem pusztítja el a gazdaszervezetet, a féreg élettartama kifejezetten nagy, 6-7 év is lehet, így akár természetes halálnak is tűnhet, ha egy-egy kutyus 11-12 évesen belepusztul a betegségbe.

Amikor a szívet is behálózzák ezek a 20-30 centiméteres férgek, már nagy a baj, és többnyire csak műtéti úton, katéterekkel távolíthatóak el az állatból, amit itthon egyelőre csak specialisták végeznek, így a legtöbb vidéki rendelőben nem érhető el. Amerikában ez a betegség évtizedek óta diagnosztizált, így mi is az ott kifejlesztett kezelést alkalmazzuk a kutyák esetében. Elvileg a macskák is megfertőződhetnek, náluk szerencsére többnyire nem fejlődik ki a parazita, mivel ellenállóbb a szervezetük. Én nem tudok szívférges macskamegbetegedésről

- osztotta meg velünk Dr. Kórik Csilla állatorvos, aki sok beteg állatot kezelt már, és a tapasztalatai szerint nagy odafigyeléssel megmenthetőek a kutyák, különösen akkor, ha még nem roncsolta a féreg a szívizomzatot és a tüdőt, a májat pedig közvetve.

A férgek kifejlődés után szaporodnak, majd a nőstény több évig is életképes lárvákat juttat a vérbe. Ezek itt nem fejlődnek tovább, a ciklus újra kezdődik a szúnyogcsípéssel, majd ezután a következő gazdatestben való fejlődéssel. Amennyiben egy kutyában jelen van a felnőtt féreg, a vérében előbb-utóbb megjelennek a lárvák (microfiláriák), amelyek szúnyogba bejutva további kutyákat fertőznek meg.

A legfontosabb a megelőzés, de a korai felismerés is segít

Ennél a betegségnél a legfontosabb a megelőzés! Bár még nincs teljesen a köztudatban, manapság ugyanolyan fontossá vált, mint a kullancs elleni védekezés.

A kutya minden hónapban kaphat egy gyógyszert, ami védi az élősködőktől, és bár a szúnyog így is megcsípheti, de nem fejlődik ki benne a betegség. Havonta beadva a megfelelő hatóanyagot, vagy a kutya nyakára cseppentve a spot on oldatot, elkerülhető a baj. Természetesen előzetesen mindig az állatorvosunkkal konzultáljunk a lehetőségekről, és egy tesztelést végeztessünk így tavasszal, mert ha kiderül, hogy már megfertőződött az állat, a védekezésül adott tabletta halálos lehet a számára. Ugyanis megöli a kifejlett férget, aminek a pusztulása a kutya elpusztulásával jár együtt.

A mikrofilária szűrése gyorsteszttel 12000-14000 Ft között mozog, a szívféreg kimutatása további 17000-20000 Ft közötti tétel.

Ezeknek a tablettáknak vagy csepegtető oldatoknak az ára 5000-6000 forint körül mozognak havonta, és már van olyan, amelyik a kullancs és a szúnyoglárva ellen is véd, ez utóbbiak valamivel drágábbak.

A betegség kezelése és költségei

A fertőzött állatok (főleg a betegség kezdetén) általában tünetmentesek. Tüneteket csak akkor mutatnak, ha a felnőtt férgek a nagyobb erekbe vagy akár a szívbe jutnak. Ilyenkor legtöbbször fáradékonyság, légzési nehézség, légszomj, köhögés, fogyás, kedvetlenség jellemző a fertőzött kutyára. De mivel ez több betegség tünete is lehet, mindenképp állatorvoshoz kell fordulni már akkor is, ha a kutyánk esetleg hamarabb elfárad a szokottnál szaladgálás közben. Ha pedig köhög, az már komolyabb fertőzésnek a jele lehet, és sokszor semmi köze nincs a megfázáshoz, akkor sem, ha télen tapasztaljuk.

A betegséget többféleképpen lehet diagnosztizálni, a legmodernebb és egyben legegyszerűbb módja a tesztelés. Speciális tesztjeink vannak az állatorvosi rendelőkben, amelyekkel kimutathatóak a mikrofiláriák a vérben, de a kifejlett szívféreg jelenléte is. Ha a teszt pozitív lesz, utána mindenképp szívultrahangot kell végezni az állatnál. Ilyenkor egy kis helyen a szív fölött leborotváljuk a szőrt, majd az ultrahangon megvizsgáljuk a szív állapotát és a féreg jelenlétét. Nagylaboros vérvételt is készítünk, hogy a máj, a vese állapotát is felmérhessük

- osztotta meg velünk az állatorvos.

A felnőtt férgek bizonyos esetekben kimutathatók ultrahangos vizsgálattal, valamint gyorsteszttel, ami csak akkor pozitív, ha a kutyában jelen van egy kifejlett nőstény féreg. A leghatékonyabban egy speciális, PCR elnevezésű laborvizsgálattal lehet a szívférgességet megállapítani és elkülöníteni a bőrférgességtől. De számos esetben a szívférgesség mellett bőrférgesség is jelentkezik a beteg kutyáknál. A jó hír ilyenkor az, hogy a szívférget elpusztító kezelés a bőrférget is megöli.

A megelőzésre tabletta vagy spot on áll rendelkezésre, amik általában egy hónapig tartó hatást fejtenek ki úgy, hogy a szúnyogok által bejuttatott lárvákat elpusztítják, így azok nem tudnak felnőtt féreggé fejlődni. Egyeztessük az állatorvossal, hogy kiskutyánk számára melyik a leghatékonyabb védekezési mód!

Így történik, és ennyibe kerül a kezelés

Ha szívféreggel fertőzött a kutyánk, hosszadalmas és költséges állatorvosi kezelés előtt állunk. Több módszer is létezik a gyógykezelésre. A nagy mennyiségű fiatal lárvát hosszan tartó, kis dózisban adott gyógyszerrel lehet elpusztítani, a felnőtt férgeket azonban ennél sokkal nehezebb. Bizonyos esetekben sebészi úton eltávolíthatóak, ez azonban nagy kockázatú és Magyarországon csupán néhány szakember által végzett műtét.

A célunk a kezeléssel a férgek elpusztítása. A katéteres, vagyis műtéti eljárás kivételével ez a folyamat a férgek szervezeten belüli pusztulásával jár, ezért mindenképp van egy jelentős kockázata. Ha fiatal az állat, megfelelő egészségügyi állapotban, jó esélye van a gyógyulásra. Hiszen a fertőzöttség maga is egy „időzített bomba”, mivel a tüdőben élő férgek bármely pillanatban komoly keringési problémát okozhatnak, akár hirtelen halált is előidézhetnek. Téves tehát az a feltevés, hogy helyesebb nem kezeltetni az állatot, mert a kezelés nagyobb kockázattal jár, hiszen sajnos a kezeletlen állapot bármely pillanatban tragédiához vezethet. Arról nem is beszélve, hogy a féreg halála a kutya azonnali halálát eredményezi

- mondta el a szakember.

Első lépésként, miután a tesztek kimutatták a betegséget, felmérik egy vérvétellel a kutya egészségügyi állapotát, ez a laborvizsgálat a legtöbb helyen 15000-17000 forintba kerül. A szívultrahang a következő lépés, ez újabb 17000-18000 forintot jelent. A PCR-teszt kiértékelését csak Budapesten végzik, így az a vidékieknek postaköltséggel együtt 30000 forint körül mozog. Erre nincs szükség feltétlenül, de ez az, ami teljesen kizárja azt, hogy a bőrférgességet diagnosztizálják szívférgességnek. Ha az ultrahangon látszik a féreg maga, fölösleges, de elvégeztethető.

A következő lépés a kutya felkészítése a nagyon komoly immiticid injekcióra, ami tulajdonképpen arzént tartalmazó méreg, és elpusztítja a férget, de úgy, hogy az darabjaira esik szét, így nem öli meg a kutyát. Ugyanakkor vérrögök képződhetnek az állat vénáiban, amelyek a tüdőbe jutva tüdőembóliát és halált okoznak, ezért az injekciós kezelés után szigorúan kennelnyugalom kell a jószágnak, tilos a szaladgálás, a hirtelen izgalom.

Immiticide injekció Az Immiticide (melarsomine hatóanyag) injekció jelenleg az egyetlen erre a célra kifejlesztett és hivatalosan használatos szer a szívférgek elpusztítására. Magyarországon jelenleg nincs törzskönyvezve, a kezelésekhez külföldről lehet beszerezni. A kezelés lényege, hogy egy antibiotikumos előkezelés után az injekciót mélyen a csípőizmokba kell befecskendezni. Régebbi protokoll szerint kétszer (24 órás időközzel) kell alkalmazni a szert, azonban az Amerikai Szívféreg Társaság ajánlása szerint manapság már 3 injekció beadása javasolt, csökkentve ezzel a lehetséges mellékhatások súlyosságát. A pontos és fájdalommentes beadás érdekében a beavatkozáshoz ajánlatos bódítani az állatot. A szer hatásaként a férgek fokozatosan pusztulnak el (majd kisebb darabokra esnek szét, amiket a szervezet megfelelő sejtjei eltakarítanak). Kiemelkedő fontosságú a kezelés alatti mozgáskorlátozás, hiszen a szapora pulzus és az élénk keringés elsodorhatja ezeket a féregdarabokat komoly keringési problémát, thrombózist és embóliát okozva. Ebből is látható, hogy a kezelés sajnos nem veszélytelen.

De először egy hónapon át kap májvédő tablettát a kutya (súlyától függően a havi adag 5000-15000 forint), és az immunrendszerét, a szervezetét is felkészítik az injekció okozta sokkra, antibiotikumot kap az esetleges fertőzések, gyulladások megelőzésére (ez havi 10000-15000 Ft), valamint a nyakára kap cseppeket, amelyek elpusztítják a mikrofilária lárvákat. Ezt majd' egy éven keresztül kapja később is a kutya, egy havi adag 4000-5000 Ft.

Egy hónap után megkaphatja az első injekciót, aminek az ára a kutya méretétől függően 100000 forintnál kezdődik. Kiegészítő kezelésként májvédőt, gyomorvédőt, vesevédőt és szteroidokat kap, ezeknek a költsége szintén a kutya súlyától függ, havonta 30000 forint körül kezdődnek.

Majd megkapja az állat a második és a harmadik immiticide injekciót két egymást követő napon. Ezeknek az ára együtt 200000 forintnál kezdődik. A kiegészítő kezelés ugyanaz, és szigorú kennelnyugalom vár a kutyusra még egy hónapig.

Ha jól bírta a három injekciót, és eltelt a két hónap, vérvétel, nagylabor, és szívultrahangos ellenőrzés következik. Ha szerencsénk van, és nem károsodott a kutya mája, veséje vagy hasnyálmirigye, befejezhetjük a gógyszeres kezelést, kivéve a nyakra csepegtetendő, lárvaellenes szert. Fél év után letesztelik az állatot, és ha már nem mutatható ki benne sem a lárva, sem a féreg bármilyen maradványa, gyógyultnak nyilvánítják, és visszatérhet az élete a normál kerékvágásba.

A gazdik feladata pedig, hogy a szúnyogok és kullancsok elleni védelemre továbbra is fokozottan odafigyeljenek, a havi tablettákat, csepegtetőket, amit az orvossal megbeszéltek, adagolják rendszeresen kedvencüknek.

Címlapkép: Getty Images