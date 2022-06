Brutális pénzeket költenek erre a vidéki magyarok: több százezer forint is lehet így a veteményezés

Sokan évről-évre próbálkoznak azzal, hogy bevessék kertjüket vagy meglévő földjeiket. Persze változó az is, hogy ki, milyen sikerrel végzi ezt. Sokszor előfordul, hogy a palánták nem kedvelik azt a talajt, amibe ültetik őket. Mivel a föld minősége és összetétele országrészenként változik, érdemes tisztában lenni, hogy kertünk talaja milyen növényeknek kedvezhet. Ha viszont nem akarunk ezzel kísérletezni vagy meguntuk a folyamatos próbálkozást, akkor érdemes a kertben összeütni néhány ültetőládát vagy magaságyat.

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy az ültetőládákat csak nagy kertekbe érdemes megépíteni. Ez nem így van, hiszen pont az az egyik előnyük, hogy akkorát építünk belőlük, amekkorát szeretnénk és persze, ami elfér a kiskertünkben vagy épp a teraszunkon.

De nem csak ezért érdemes barkácsolni néhány magaságyat. Ahogy már említettük, ha kertünk talaja rossz minőségű, ajánlott ültetőládákkal kísérletezni. Ezekbe a boxokba, mi magunk keverhetjük ki a növényeknek a földet. Sőt, vásárolhatunk kifejezetten a növény igényeire szabott virágföldet, paláknak való földet is. A növények gondozása is könnyebb lehet, ha egy ládában cseperednek fel. Nem kell a földig hajolgatni gyomlálás közben, ezzel kímélhetjük a hátunkat és az ízületeinket is. Éppen ezért érdemes idősebb rokonaink kertjében is magaságyat építeni, hogy ne mondjanak le kedvelt időtöltésükről, a kertészkedésről sem. De ezzel védjük az ő egészségüket is.

Hová építsem az ültetőládákat?

A legtöbb növénynek és zöldségnek legalább hat óra napsütésre van szüksége, hogy fejlődni, növekedni tudjon. Amikor egy ültetőládát építünk, ezt figyelembe kell vennünk. Fontos továbbá az is, hogy egy téglalap alakú láda esetén az egyik hosszú oldal észak, a másik pedig déli irányba feküdjön, hogy a napfényből a maximális mennyiséget kapják meg. A szakemberek szerint a legmelegebb, legnaposabb hely felderítésének előnye az, hogy így a ládánkban lévő talaj hamarabb felmelegszik, így az érés és termés folyamata is gyorsabb, valamint jobb minőségűbb. Továbbá, ha magaságyat építünk, könnyebb távol tartani az olyan kártevőket, mint a csigák, vakondok, valamint a kúszó vagy mászó kártevőket.

Fontos megtervezni a ládánk méretét

Mielőtt nekiesnénk a barkácsolásnak, meg kell terveznünk, hogyan is fog kinézni a megálmodott magaságyás. Első körben érdemes kijelölni a helyet, ahová szánjuk a veteményest. Ezt követően jöhet a méricskélés, hogy biztosan elférjen a növényágy a tervezett helyre. Az ágyás méreteinek nem szabad túl nagynak lenni: szakértők szerint maximum másfél méter szélesnek és legalább hetven centiméter magasnak kell lennie.

Miből és hogyan építsem meg a magaságyakat?

A keretet mindenképpen kezeletlen fából kell összeállítani. Ez azért fontos, mert sok esetben a falapokat valamilyen olajjal lekezelik, amik viszont károsak lehetnek a növekvő zöldségekre, növényekre nézve. Sőt ránk nézve is, hiszen el szeretnénk fogyasztani majd a keretben nevelt növények terméseit. A hobbikertészek körében az egyik legnépszerűbb alapanyag az egyszerű fadeszka, aminek a vastagsága 5 cm körül mozog.

Mérete személy- és igényfüggő, az egészen pici, erkélyre szánt magaságyástól kezdve a 2 méter hosszúságú kivitelig számos variáció létezik, ennek tényleg csak a képzelet és a pontos szükségletek szabnak határt! Az biztos, hogy az ágyás magasságának 60 és 80 centi között érdemes mozognia, hiszen ilyen paraméterek mellett tudunk majd kényelmesen kertészkedni. További praktikus szempont, hogy ne legyen túl széles. Akkor ideális, ha kényelmesen át tudunk nyúlni rajta, nem kell megkerülni ahhoz, hogy a túloldalt elérjük.

A keret összeállítása után a profik legtöbbször kibélelik a keretet valamilyen fóliával, ezzel is távol tudják tartani a nedvességet a fától, így sokáig használható marad a magaságy. Persze ez a rész kihagyható, főleg akkor, ha még csak kísérletezünk, esetleg egy nyárra próbálnánk ki a magaságyást. Viszont, ha ezt a módszert alkalmaznánk és fóliával béleljük ki az ágyást, vegyük figyelembe ezt az öntözés során is, hiszen így több folyadék marad meg a láda alján, mivel nem tud a fóliából kifolyni a víz. Éppen ezért folyamatosan ellenőrizni kell a láda földjének nedvességét. Ha nem teszünk bele fóliát, figyelembe kell vennünk, hogy a magaságy földje könnyebben kiszárad, így ügyelni kell a rendszeres öntözésre.

Ezután jöhet a rétegezés, hiszen ezzel is szabályozhatjuk a ládánk víztárolását. Első körben tegyünk bele egy réteg kavicsot, ami segít majd a víz megtartásában. Erre jöhet egy durvább réteg, ebbe lehetnek fák- vagy bokrok ágai apróra vágva. Ezután jöhet egy kicsit finomabb réteg, ebbe a levágott, kigyomlált füvet rétegezzük. Ha ezzel végeztünk, jöhet a gondosan kiválasztott és a megfelelő tápokkal, összekevert föld. Ez lesz az a réteg, amibe ültetni kell a magokat, hagymákat, palántákat. Nagyon fontos, hogy tartsuk észben, a föld folyamatosan ülepedni fog, mivel a különböző rétegek között elkezdődik a bomlás. Pont ezért figyelni kell arra is, hogy a legfelső, termőföldes réteget tudjuk pótolni.

Védekezés kártevők ellen

Ha pedig már minden adott: magaságyás és ideális talajrend is, akkor a rendszeres gondozás és öntözés mellett már csak a kártevőkre kell figyelmet fordítani. Ezzel kapcsolatban számos cikket írtunk már, nem véletlen, hiszen fontos mozzanata a kert gondozásának. Permetezés jól és okosan bejegyzésünkben általánosságban gondolkoztunk a legfontosabb dolgokról, nyári növényvédelmi kisokosunkban pedig számot vetettünk a lehetséges kártevőkkel. Ha nem is kötelező, de ajánlott olvasmányok!

Barkácsolás helyett: magaságyás vásárlása

Természetesen a nagyobb kertészeti áruháhaz kínálatában is kaphatóak magaságyások, amik valamivel drágábbak, mintha saját magunk készítenénk el. Ennek az az oka, mert nem csak sima magaságyásak kaphatók már a piacokon, hanem egyes termékek már beépített öntözőrendszerrel és vízszintmérővel is fel vannak szerelve, hogy garantáltan eredményes legyen a palántázás! Mennyibe kerül most a boltokban egy készre szerelt magaságyás? Nézzük meg!

A Praktiker kínálatában találunk 110 literes magaságyást, melynek mérete 1200x600x870 mm. Anyagát tekintve impregnált fenyő, ráadásul geotextíliával bélelt a belseje. Ennek ára 50 990 forint. Találunk itt még magaságyást 99x58x50 cm méretben, melynek kialakított jó műszaki megoldásai (beépített öntözőrendszerrel és vízszintmérővel is fel vannak szerelve) megkönnyítik a növények ültetését, gondozását és öntözését, ennek ára 64 990 forint.

Az OBI kínálatában rengeteg magaságyás közül választhatunk, határ a csillagos ég, az árak tekintetében is:

kerekes magaságyás 80 cm x 50 cm - 23 990 Ft

magaságyás 150 cm x 76 cm x 74 cm - 31 900 Ft

magaságyás 150 cm x 76 cm x 79 cm - 42 990 Ft

magaságyás 150 cm x 76 cm x 79 cm - 49 990 Ft

magaságyás 70 cm x 150 cm x 72,5 cm - 65 990 Ft

magaságyás 150 cm x 75 cm x 76 cm - 95 990 Ft

magaságyás 120 cm x 80 cm x 81 cm - 146 990 Ft

magaságyás 120 cm x 80 cm x 81 cm - 184 490 Ft

magaságyás 205 cm x 80 cm x 81 cm - 187 490 Ft

magaságyás 205 cm x 80 cm x 81 cm - 225 990 Ft

magaságyás 201 cm x 102 cm x 77 cm - 228 490 Ft

magaságyás szekrénnyel - 250 490 Ft

magaságyás 201 cm x 201 cm x 77 cm - 302 990 Ft

fém magaságyás 201 cm x 201 cm x 77 cm - 339 990 Ft

