Kész, vége?! Befellegzett a magyar kerteknek: lesz még, ami megterem bennük?

Az elmúlt évszázad legaszályosabb nyarán vagyunk túl, erről a HelloVidék is részletesen írt. A KertTV legújabb epizódjában McMenemy Márk mesélt arról, hogyan érdemes ebben az aszályos időjárásban kerttel foglalkozni, kertet ápoli. Mint mondja, saját kertjében is hatalmas pusztítást végzett a forróság, több fa kiszáradt, és a gyepet is megégette a nap. A szakember szerint soha ekkora szükség nem volt még a kertekre, hiszen a körülöttünk lévő növények megkötik a szén-dioxidot, hűtik a levegőt, oxigént termelnek és megkötik a port. Nem utolsósorban menedéket nyújtanak az állatoknak is, és az emberek is.

McMenemy Márk szerint a helyzet nehéz, de nem reménytelen! Ha azt akarjuk, hogy a jövőben is életképesek maradjanak a kertjeink, át kell hangolni őket a szárazabb, aszályosabb időjárásra. Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, hanem azokat az országokat kell követni, ahol eleve szárazabb az időjárás, ilyenek a spanyolok, nem az angolkerteket kell másolni, hanem ezeket.

A szakember még a következőket tanácsolja:

Pázsitot el kell felejteni, óriási luxus a gyepet öntözni, a gyep méretét le kell csökkenteni.

Évelőket kell ültetni, kevesebb törődést igényelnek, leárnyékolják magukat.

Okosabb megoldású öntözőrendszereket kell telepíteni.

Minden csepp vizet meg kell őrizni.

Mulcsoljunk!

Árnyékoljunk! Fákat kell ültetni, nem kivágni őket!

