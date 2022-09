Elárulta a titkot a szakértő: ezt tegyük, ha ellepik a kertünket a túrások és a kártevők

Mielőtt vad üldözésbe kezdenénk, Bábel László kertészmérnök szerint az első és legfontosabb, ha túrások nyomait találjuk a kertünkben és a gyepen, hogy győződjünk meg róla, hogy valóban vakond-e a ludas. A vakond ugyanis – a közhiedelemmel ellentétben nem ellensége, hanem barátja a kertészkedőknek, mert elpusztítja a kártevőket. Mindenesetre jelzésértékű, ha megszaporodnak a túrások. A vakond szándékosan nem árt a növényeknek, bár a járatai ásásakor kidönthet palántákat, elcsúfíthatja a pázsitot, és egyéb kellemetlenségeket is okozhat. Ellenben a mezei pocokkal, ami se nem védett, se nem hasznos, kerti zöldségeinket, gyümölcs és díszfáink gyökereit is gyakran megdézsmálva jelentős károkat okoz, mégis nagyon hasonló nyomokat hagy maga után, mint a vakond – de erről majd később!

Mi is a vakond?

A vakond egy apró, rovarevő emlősállat. Európában és Ázsiában honos, a mérsékelt övi területeken. Testhossza 15-17 cm, bundája rövid, tömött, általában fekete, de előfordulhat világosabb árnyalatokban is. A vakond jellegzetességei hosszú orra és megerősödött mellső lábai: kissé kifordítottak, ásásra teljesen alkalmasak, erős karmokkal van felfegyverkezve, így gyorsan halad előre a talajban. A vakond szemei egészen aprók, az állat teljesen vak. Ezzel szemben hallása kitűnő (habár fülkagylója nincs, de mozgatható bőrredő fedi a hallójáratát) és szaglása kifinomult: könnyedén felkutatja és levadássza a talajban élő pajorokat. A vakond éjjel-nappal aktív lehet. Saját bioritmusa szerint cselekszik, de a földfelszínre ritkán jön ki. Sokan nem is gondolnánk, de a vakond igen gyorsan fut és úszik is, ha szüksége van rá. Tehát, az ürgével ellentétben, képtelenség vízzel kiönteni!

Bábel László még elmondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben a vakond nem alszik téli álmot, csak az élettevékenységei lassulnak le télen. A fagyott felső rétegekből lejjebb húzódik, akárcsak a kártevő rovarok. Mozgása ilyenkor lelassul, aztán tavasszal kezd aktívabb lenni. A vakond könnyedén és gyorsan halad előre a talajban, de a járatokban felhalmozódhat a kikapart föld. Ekkor a vakond függőleges járatot készít a felszín irányába, a kürtőn keresztül erős fejével ki túrnia a földet, így jön létre a jellegzetes vakondtúrás.

Figyelem! Itt érdemes megjegyezni, hogy a vakondtúrás a legjobb palántának való föld,

ugyanis a kis állatka remekül megdolgozza nekünk a talajt és garantáltan rovar mentes. Bábel László szerint ezért is érdemes összegyűjteni a vakondtúrás földjét, palántázáshoz vagy ültetéshez felhasználni.

A vakond, ahogy az elején is jeleztük, egy indikátorfaj, ugyanúgy, mint a hangya: megjelenése azt üzeni a kertész számára, hogy a kerttel komoly gond van. Tele van talajlakó kártevővel. Ha kertünkben sok a vakondtúrás, jól érzi magát, mert bőségesen el van látva kedvenc táplálékaival: gilisztákkal, lótetvekkel, kártevő lárvákkal. A vakond egyébként képes naponta testtömegének másfélszeresét elfogyasztani ezekből a kerti kártevőkből. Ráadásul, hívta fel a figyelmet rá Bábel László, a vakond, ha útjába akad, előszeretettel fogyasztja a csigákat, így a kertünkben emiatt is jó szolgálatot tehet.

Ha esztelen módon elüldözzük, másrészről nem gondoskodunk a kártevők elpusztításáról, akkor azok vakond nélkül túlszaporodhatnak, és még nagyobb kárt tehetnek az ágyásokban, mint maga a vakond.

Ha bajunk van vele: hogyan védekezzünk a vakond ellen?

A vakond Magyarországon 1901-óta védett állat, 25.000.Ft az eszmei értéke. Megölésük bűncselekménynek számít, így vakondirtás helyett csak legfeljebb vakondriasztásról lehet szó. Bár kapni vakond-mérgeket, de ne jusson eszünkbe, ezeket bevetni! Online webshopokban kapható (7000 forintos áron) úgynevezett VAKOND GUILLOTINE, ami egyébként pockok ellen is bevethető. Ez, mit szépítsünk, egyszerűen lefejezi a kertünkben gyanútlanul ténykedő kis négylábúakat. Ennek használata is tilos, mert vakond is lehet az óvatlan áldozat! Bábel László szerint jóval humánusabb, ha már szabadulnánk a (kertépítő) vakondunktól, ha egy élve fogó csapdát szerzünk be, ami nem veszélyezteti az állatot. (Ennek ára, online webshopokban szintén 6000-7000 forint között mozog.) Befogjuk vele a vakondot, majd egy szabad területen elengedjük. Ha így járunk el, semmilyen környezetvédelmi törvényt nem sértünk. Ez pockok ellen is hatásos, a befogott, és erdőszélen kiengedett rágcsálónak örülni fognak a ragadozó madarak és a rókák.

Napelemes, ultrahangos vakondriasztó: működik?

Szintén kaphatóak online webshopokban (7000-8000 forintos darabáron) napelemes vakondriasztó eszközök, ami ultrahangos vakondriasztó technológiát használnak, és olyan rezgéseket adnak ki, amelyeket nem szeretnek ezek a kis állatok. (700-1000 Hz közötti hangimpulzusokat bocsájtanak ki, amikre a vakondok nagyon érzékenyek, így ők menekülnek előle, de az embereket és háziállataikat kevésbé zavarja.) Ezekkel azonban az a probléma, hogy akkor érdemes csak bevetni, ha a kertünkben konkrétan egy részt szeretnénk megvédeni, mert a vakond meghallja ezt a hangot, tényleg odébb megy 20 métert, és esetleg ott áll neki túrni.

Vakondháló - biztos jó megoldás?

Vakondhálót tartják a leghatékonyabb módszernek. Gyepesítés előtt kell a talajba elhelyezni és a vakond nem fog tudni ott túrni, de amiért odaköltözne, a talajban lévő rovarok ellen nem véd, sőt a természetes ellenségük hiányában felszaporodásukat segíti.

Olcsóbb és kéznél van: a sörösüveg

Ha mindenáron vakondriasztóban gondolkodunk, akkor sem kell egyből a gazdaboltba rohanni. Ugyan, kinek ne lenne otthon néhány üres sörösüvege, amit azért gyűjtöget, hogy majd egyszer elviszi a szelektív hulladékgyűjtőbe? Ne dobd ki, ugyanis a vakond elleni küzdelemben is segítségedre válhat! A sörösüveg módszer lényege a hangokban rejlik. Ha a hosszú nyakú üveget majdnem a pereméig beássuk a földbe, a légáramlás rezgésbe hozza az üveget, amelynek hangját a vakond nem viseli el. Érdemes több helyre is üveget ásni a kertbe, főleg a túrások közelébe. Szintén a vakondok szempontjából zajkeltő, ha szélforgókat, botra tűzött üres konzerv vagy sörös dobozokat tűzünk a túrásokba. Miközben a szél mozgatja, hangrezgéseket kelt a talajba, ami a vakondnak nem fog tetszeni. Szintén távozásra késztethetjük a kellemetlenkedőt, ha a túrásait elbontjuk, úgy, hogy a járataiba be tudjon fújni a szél. Ez számára veszélyt jelez és menekülni fog. Sajnos ezzel a módszerrel sem tudjuk terelni, hogy merre menjen és előfordulhat, hogy ott jelenik meg az újabb túrás, ahol még nem volt.

Léteznek vakondriasztó granulátumok is

Bábel László a vakondriasztó granulátumok bevetését sem tartja feltétlenül célravezetőnek. Ezek a vakond szaglására hatnak. A granulátumokat a vakond járataiba kell szórni; ha száraz idő van, vizet kell rá locsolni, hogy elősegítsük vele az oldódását. A vakondok először megpróbálhatnak új utakat törni kertünkben, de ha módszeresen egy pontból kiindulva szorítjuk ki és kétnaponta megismételjük, akkor a vakondriasztás házilag sikeres lehet és az állatok elköltöznek (szomszédaink nagy örömére), vagy a mi bosszúságunkra, mert a költözés irányát így sem tudjuk teljesen befolyásolni. DE legalább ezek a készítmények könnyen lebomlanak és nem mérgezőek, így nyugodtan használhatjuk őket: sem a vakondokat, sem háziállatainkat nem bántják. A probléma ugyanakkor ezekkel a szerekkel is az, mint az összes riasztó módszerrel, hogy nem ad teljes vakond mentességet.

Hozzászokhatnak, eleinte lehet, hogy odébb költöznek, a kert másik végébe, aztán szépen újra visszajönnek, hiszen a terített asztal nem ment velük. Másrészt pedig a kártevők, természetes ellenség híján, könnyen elszaporodnak a földünkben

- tette hozzá a szakember.

Eseti megoldások - vakondriasztók házilag

Ha mégis az elűzésen gondolkodunk, a vakondok érzékeny orrára próbálhatunk hatni egyszerű hozzávalókkal is, nem kell feltétlenül bolti szereket vásárolni:

A fokhagyma vagy bors: olyan erős illatot bocsájt ki, hogy a vakondok nem tudják elviselni. Helyezzünk néhány gerezd zúzott fokhagymát a vakondjáratba és kész is a vakondriasztó házilag.

olyan erős illatot bocsájt ki, hogy a vakondok nem tudják elviselni. Helyezzünk néhány gerezd zúzott fokhagymát a vakondjáratba és kész is a vakondriasztó házilag. A savanyúságok leve is vakondriasztó lehet házilag: az uborka vagy más savanyúságok levét öntsük a vakondjáratba, elkergetheti a vakondokat!

is vakondriasztó lehet házilag: az uborka vagy más savanyúságok levét öntsük a vakondjáratba, elkergetheti a vakondokat! Büdös rongy: az egyik legrégebb óta használt praktika a gázolajba vagy petróleumba mártott rongy vakondjáratba helyezése. A kellemetlen, büdös szag ugyanis menekülésre készteti a nem kívánatos állatot. Ez a legkevésbé környezet barát megoldás a házi praktikák közül.

az egyik legrégebb óta használt praktika a gázolajba vagy petróleumba mártott rongy vakondjáratba helyezése. A kellemetlen, büdös szag ugyanis menekülésre készteti a nem kívánatos állatot. Ez a legkevésbé környezet barát megoldás a házi praktikák közül. A kávézacc is segítségedre válhat a vakondok elleni harcban. Csak öntsd bele a lyukba a zaccot, és a vakondok, valószínűleg az illata miatt, nem fognak többet arra látogatni. A módszerek nem minden esetben válnak be, mert minden vakond külön egyéniség és más a tolerancia szintje. Sajnos sok türelemre és kitartásra van szükség.

Amivel senkinek nem ártunk, ha odafigyelünk és kertünk is szebb lehet tőle: Ültessünk vakondűző növényeket!

A szakember szerint is az egyik leghumánusabb és legcélravezetőbb módszer, ha olyan növényeket ültetünk, amelyek távol tartják a vakondokat. Melyek ezek?

A nagy sárfű, másik közismert nevén vakondűző fű (Euphorbia lathyris): mint vakondriasztó növény 5-10 méteres körzetében fejti ki a hatását. A kutyatejfélék családjába tartozik, gyökerei olyan illóolajokat tartalmaznak, amik bántják a vakond érzékeny orrát, így az állat inkább arrébb áll. Ez a vakondriasztó növény látványnak sem utolsó: magassága elérheti a két métert is, virágai élénksárgák. Vigyázat: mérgező és mivel Euphorbia-ról van szó, a tejnedve bőr irritációt okozhat! Olyan kertbe semmi szín alatt ne telepítsük, ahol gyerek is van.

másik közismert nevén vakondűző fű (Euphorbia lathyris): mint vakondriasztó növény 5-10 méteres körzetében fejti ki a hatását. A kutyatejfélék családjába tartozik, gyökerei olyan illóolajokat tartalmaznak, amik bántják a vakond érzékeny orrát, így az állat inkább arrébb áll. Ez a vakondriasztó növény látványnak sem utolsó: magassága elérheti a két métert is, virágai élénksárgák. Vigyázat: mérgező és mivel Euphorbia-ról van szó, a tejnedve bőr irritációt okozhat! Olyan kertbe semmi szín alatt ne telepítsük, ahol gyerek is van. Kerti laboda (Atriplex hortensis L. convar. hortensis): hatása megegyezik a nagy sárfűével, magassága is hasonló, ám, míg az előző mérgező, a kerti laboda bátran fogyasztható! Magas C-vitamin tartalma miatt gyakran szedik, spenóthoz hasonló levél zöldség és főzeléket készítenek belőle.

(Atriplex hortensis L. convar. hortensis): hatása megegyezik a nagy sárfűével, magassága is hasonló, ám, míg az előző mérgező, a kerti laboda bátran fogyasztható! Magas C-vitamin tartalma miatt gyakran szedik, spenóthoz hasonló levél zöldség és főzeléket készítenek belőle. Gyalogbodza (Sambucus ebulus): Ez egy évelő lágyszárú és ne keverjük össze a feketebodzával, ami egy fás cserje és a virágjából bodzaszörp készíthető, valamint a bogyóját is felhasználhatjuk lekvárnak, valamint szörp készítésére. De nem róla van szó! A gyalogbodzát mérgező részei miatt kerülni szoktuk. Vakondriasztó növénynek viszont hatásos lehet: dugjunk levágott bodzaágat a vakondjáratba, az állatok ezt az illatot sem szeretik, így hamarosan távozni fognak! Ha nem vagyunk eléggé óvatosak, akkor vakondok helyet magunk leszünk a károkozók, mert a bodza félék könnyen legyökeresednek.

(Sambucus ebulus): Ez egy évelő lágyszárú és ne keverjük össze a feketebodzával, ami egy fás cserje és a virágjából bodzaszörp készíthető, valamint a bogyóját is felhasználhatjuk lekvárnak, valamint szörp készítésére. De nem róla van szó! A gyalogbodzát mérgező részei miatt kerülni szoktuk. Vakondriasztó növénynek viszont hatásos lehet: dugjunk levágott bodzaágat a vakondjáratba, az állatok ezt az illatot sem szeretik, így hamarosan távozni fognak! Ha nem vagyunk eléggé óvatosak, akkor vakondok helyet magunk leszünk a károkozók, mert a bodza félék könnyen legyökeresednek. Csillaghagyma, Tulbaghia violacea és a császárkorona (Fritillaria imperialis), melynek erős szagú gyökerei tartják távol a vakondokat, pockokat, ha ásásuk során megsértik a növény gyökerét. Azonban ezt a jellegzetes illatot is megszokhatják.

Nem is biztos, hogy vakond az, ami túr, lehet pocok is

A pocok a vakondhoz hasonlóan egy nagyon kicsi rágcsáló, hossza mindössze 8-10 cm, a farka 3-4 cm, testtömege 20-30 g. Háta, oldala barnásszürke, hasa piszkosfehér. Lábai fehérek. Fátlan, nyílt területek, szántók, rétek lakója. Leggyakrabban mezőgazdaságilag megművelt területeken él, így kertünkben is jól érezheti magát. Télen aztán behúzódhat a házakba is. A föld alatt kb. 20-30 cm mélységben járatokat ás. Járatai egy központi kamrából és sugáralakban elhelyezkedő kijáratokból állnak. A központi lakrészt száraz fűvel, szalmával, levelekkel béleli ki. Téli álmot nem alszik. Télen a hótakaró alatt ás hosszú folyosókat, melyeket fűvel bélel ki.

A mezei pocok a vakonddal ellentétben azonban mezőgazdasági kártevő. Mindenféle növényi anyagot megeszik: magok, füvek, gyökerek, levelek, gyümölcsök, bogyók, makk és dió is szerepelnek az étlapján. A helyzetet súlyosbítja, hogy nagyon szapora állat.

Bábel László szerint a legegyszerűbb módszer, hogy különbséget tegyünk aközött, hogy pocokkal vagy vakonddal van-e dolgunk, hogy a pocok túrása a vakondéval ellentétben kevésbé vulkánszerű kúp, szétterülőbb, maga a föld is, amit kitúr nem annyira finom és porhanyós.

Hogyan védekezzünk a pocok ellen?

Saját kertünkben a mérgek alkalmazását ebben az esetben sem ajánljuk, hiszen azzal házi állatainkban is súlyos kárt okozhatunk. Természetes módszer lehet a pockok ellen egy macska vagy egy foxi – de lehet, összességében nagyobb kárt csinál a kutya, ha nekiáll pocokra vadászni, mint amennyit megfog. De lássuk, milyen professzionálisabb módszerek vethetők be? Az Agrárszektor cikke szerint -ha a mérgezést, mint opciót elvetjük - a pocok ellen még az alábbi megoldások léteznek:

A mechanikai védekezéshez sorolható a csapdázás, a facsemeték gyökerének dróthálóval való beburkolása, idősebb fák mellől a rendszeres hóeltakarítás. Alkalmazható még az az állatok agyonütése (?), a szeges henger vagy tárcsa alkalmazása, de ezek magas munkaigényű folyamatok, leginkább szántó földi művelés esetén alkalmazható. Kiskertbe, fákkal, bokrokkal beültetett környezetben nehezen tudna egy traktor ezekkel a munkagépekkel dolgozni. Ott használják, ahol a kémiai védekezés nem lehetséges.

sorolható a csapdázás, a facsemeték gyökerének dróthálóval való beburkolása, idősebb fák mellől a rendszeres hóeltakarítás. Alkalmazható még az az állatok agyonütése (?), a szeges henger vagy tárcsa alkalmazása, de ezek magas munkaigényű folyamatok, leginkább szántó földi művelés esetén alkalmazható. Kiskertbe, fákkal, bokrokkal beültetett környezetben nehezen tudna egy traktor ezekkel a munkagépekkel dolgozni. Ott használják, ahol a kémiai védekezés nem lehetséges. A biológiai védekezés a pockok természetes ellenségeinek, köztük is leginkább a ragadozó madaraknak a környékre csalogatása. Ez történhet az egerészölyvek számára és T alakú ülőfák kihelyezésével a földeken. Kertek esetében megint csak marad a különböző természetes ellenségek életterének kialakítása, (szomszéd néni macskájának elviselése a kertben) esetleg sünök oda szoktatása. Pockok esetében érdemes élvefogó két ajtós alagútcsapdát alkalmazni. A csapdát a járatba rejtsük el, hogy a közlekedése során biztosan bemenjen. Csalinak növényi részeket tegyünk, mint sárgarépa, zeller darabokat. Télen a kevés táplálék hiányába hatásosabban tudjuk elfogni a pockokat.

A nem kívánt látogatók erdők, mezők szélén történő eleresztésével meg tudunk környezetbarát módon szabadulni tőlük. Ne feledjük, a természet leigázására tett kísérlet mindig vissza üt, ezért csak vele összhangban szabad élni.

Címlapkép: Getty Images