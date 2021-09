Erről rengeteg hobbikertész megfeledkezik: itt az 5 pontos szeptemberi feladatlista

Elmúlt a nyár, a forróság és megérkezett az ősz, viszont a kerttulajdonosok még nem dőlhetnek hátra. Szeptember is bőven tartogat elvégzendő feladatokat, és szerencsére még az időjárás is kedvez a kinti munkának. Azok, akik hétvégén vágnának bele a kertészkedésbe, most bizony jó időt fogtak ki, érdemes tehát kimerészkedni a szabadba és felmérni kertünk, udvarunk állapotát.

Az országos középtávú előrejelzés szerint szombaton az alacsonyszintű felhőzet délelőtt a keleti, északkeleti tájakon is gomolyosodni, szakadozni kezd, és ott is, mint máshol sokat fog sütni a nap. Az ország keleti kétharmadán lehetnek nagyobb számban gomolyfelhők, a nyugati megyékben derült idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani. Számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, illetve ködfoltok előfordulhatnak. Napközben több helyütt megélénkül az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben és a homokhátságokon ennél hidegebb lehet. A csúcsérték 20 és 27 fok között várható, az északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.

Tény, hogy szeptemberben már lelassulnak a kertünkben élő növények és egyfajta takarékos üzemmódra váltanak, hogy átvészeljék a hideg telet is. Viszont jó észben tartani azt is, ha jövőre is bő termést hozó, erős növényekre vágyunk, akkor érdemes még kicsit több figyelmet fordítani a kertünkre. Hogy melyek a legfontosabb kerti munkák? A HelloVidék most összegyűjtötte, hogy miket érdemes még a fagyos, nyirkos idő beállta előtt elvégeznünk, hogy a kertünk jövőre is gazdag legyen terményekben.

1. Gyújtsd össze a leveleket!

Ahogy az ősz beköszönt, egyre több falevél, ág hever az udvarokon, kertekben. Érdemes a lehullott növény részeket rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni, hiszen hasznára válhat kertünknek. Korábban már írtunk róla, legtöbben még mindig szeméként tekintenek a lehullott levelekre, pedig számos módon hasznosítható. Fontos lehet szemügyre venni a levelek felhasználásának lehetőségét (pl. komposzt), mivel az avarégetés tilos, így nem érdemes megkockáztatni egy esetleges büntetés bezsebelését.

2. Ideje mindent ellenőrizni!

Egy gyönyörű kert kialakításához és megőrzéséhez jó állapotú és minőségi szerszámokra van szükség. Minden eszköz hozzájárul a kertész sikeréhez és a növények egészségének megőrzéséhez, ám ha nem fordítunk kellő figyelmet karbantartásukra, akkor nem csak növényeinkben tehetünk kárt, de könnyen dobhatunk ki feleslegesen hatalmas összegeket az ablakon. A megfelelően tisztított és karbantartott eszközök sok éves közös munkával hálálják meg a gondoskodást, így megkímélve a pénztárcánkat is. Összegyűjtöttük a legfontosabb lépéseket és néhány tippet a profiktól, itt már olvashatod is!

3. Távolítsuk el a támaszokat!

Itt az ideje, hogy a különböző növénytámaszokat eltávolításuk. Szedjük fel a funkciójukat vesztett bambuszpálcákat, botokat, karókat, rácsos futtatót. Hipós vízzel tisztítsuk meg valamennyit, így elpusztítunk minden olyan kórokozót, amelyek egyébként akár sikeresen át is telelhetnének azokon. Ezután mehetnek a garázsba, pincébe, szerszámosba, majd jól jönnek jövőre is!

4. Forgasd át az ágyásokat!

Ha a talaj a nyár folyamán tömörödött, akkor kerti villával kissé mozgassuk át. Akár zöldségekről, akár virágágyásokról van szó, a hideg előtt érdemes átforgatni a földet. Ezzel ismét a felszínre emelhetjük azokat a kártevőket, amelyek már elhelyezkedtek a talajfelszín alatt, így nagyobb részük pusztul el az érkező hidegben, mintha háborítatlan földben vészelhetnék át a hideg éjszakákat.

5. Gyomlálj, tisztíts!

Ha a növények körül bujkáltak a gyomok, akkor most itt az ideje megszabadulnunk tőlük. A következő lépés a régi növények, elhalt növényi részek, maradványok eltakarítása a veteményesből. Az elszáradt növényeket, zöldségeket, valamint a beteg, fertőzött növényeket mind távolítsuk el, dobjuk ki. A földből kihúzott egészséges növényeket a komposzthalomra hordhatjuk. A régi, elhasználódott, kertben felejtett növény rengeteg betegség és kártevő melegágya lehet.

