Kertészek titkos trükkje: így lesz télen is piros, mézédes paradicsomod otthon

Egész évben emelkedtek a zöldségek és a gyümölcsök árai az orosz-ukrán háború miatt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a fürtös paradicsom például kétharmadával drágult tavalyhoz képest. Az országos aszály is drágulást eredményezett, valamint az árak növekedésének további okai az emelkedő energiaárak, a megnövekedett fuvarköltség, az infláció és a forint gyengélkedése is.

Így állunk paradicsommal itthon és az EU-ban

A friss paradicsom éves fogyasztása az EU-ban 2021-hez képest 2%-kal csökken, az egy főre jutó éves fogyasztás 14,6 kg körül alakul az idén. A Bizottság által negyedévente elkészített jelentés szerint a termelés és a fogyasztás csökkenésével párhuzamosan a friss paradicsom uniós exportja is visszaesett. Maga az EU Bizottság is elismeri, hogy ez a Brexitnek és a brit piac fokozatos elvesztésének köszönhető, mivel a marokkói eredetű paradicsom egyre nagyobb konkurenciát jelent. Az uniós piacon is meghatározó jelenség az import növekedése: az EU frissparadicsom-behozatala 2021-hez képest 3%-kal fog növekedni, ami 23%-kal több, mint az elmúlt öt év átlaga. A teljes 2021-es évben az uniós import 67%-a Marokkóból származott, amelyet messze lemaradva Törökország követett.

Július végén megkezdődött az ipari paradicsom a betakarítása, ám rengeteg a kérdőjel az idei termés körül. A vízellátottság kérdése és a szélsőséges hőség ugyanis számos országban aggodalomra ad okot. Magyarországon az aszály mellett ráadásul a gyapottok-bagolylepke is komoly problémát okozott az állományokban

- olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) beszámolójában.

Magyarországon idén nemcsak az aszály jelentett problémát a termesztőknek. Hazánkban az ipari paradicsom azon kevés zöldségkultúrák egyike, amely sikeresen zárhatta az elmúlt éveket. Már a tavalyi évben is fokozott önzésre volt szükség, az idei aszály következtében ennek jelentősége pedig még nagyobb.

Az idén 1471 hektáron termesztenek ipari paradicsomot, elmaradva az előző évekhez képest. Az előzetes termésbecslések alapján a hazai termésátlag 61,9 tonna/hektár körül alakul, ami mintegy 87 788 tonna betakarított termést jelenthet.

A vidéki fogyasztói piacokon a gömb paradicsom a 42. héten Debrecenben 800 Ft, Szegeden 700 Ft, a fürtös paradicsom kilója 1250 forint, a koktélparadicsom kilóára pedig Debrecenben 1300 Ft, míg Szegeden 1900 Ft az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs rendszerének adatai alapján.

Azért azt hozzáteszem, hogy a fenti ár a fellelhető legolcsóbb árura vonatkozik, Debrecenben ma például a legtöbb piacon 2500 forintért árulták az ízletes koktélparadicsomot.

Így érhet be a zöld paradicsom télen

Szebenyi Péter kertész a videóban bemutatja, hogyan lehet elérni azt, hogy a tövön még ott maradt zöld paradicsom télre bepirosodjon. Ehhez nincs másra szükség, mint arra, hogy leszedve és megtisztítva befőttes üvegekbe tegyük a paradicsomot, lezárjuk, és 10-20 fokos helyiségben tároljuk. Egy hónap alatt bepirosodik a paradicsom, az íze pedig jobb lesz, mint a boltié.

