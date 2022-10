6+1 érdekesség, amit nem biztos hogy tudtál a fákról: pedig boldogabbá tehetnek

Mire képes egy fa? Árnyékot nyújt, szén-dioxidot köt meg, megnyugtat – ezeken a köztudott tulajdonságain kívül azonban sokkal több rejlik ezekben a csodálatos növényekben. A K&H, amely hűsítő ligetek programjával óvodás és iskolás gyerekek számára biztosítja a természet közelségét, összegyűjtötte, milyen előnyökkel jár, ha fákat telepítünk közvetlen környezetünkbe.

Ha egy nyugtató és feltöltő helyet kell elképzelni, a legtöbb ember a természetbe, növények közelébe helyezi el magát. A fák iránti vonzódásunk a génjeinkben van, de a városiasodás miatt a zöld felületek egyre inkább visszaszorulnak. Pedig a növények jótékony hatásai nemcsak minket tesznek boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá, de egy élhetőbb környezetet is teremtenek. A szabadgyökerű fák ültetésének időszaka most kezdődik, október végétől áprilisig ideális. A K&H most ősszel hűsítő ligetek programjával is tesz a fenntartható fejlődésért a 10 millió Fa Alapítvánnyal együttműködve, ezért összegyűjtötte, miért is érdemes minél több fát ültetünk.

Boldogságfokozás: az emberben kódolva van a fák szeretete. Már szimplán a látványuk miatt is nyugodtabbnak, boldogabbnak és kreatívabbnak érezhetjük magunkat. Ez a fák által kibocsátott illóolajok, a fitoncideknek is köszönhető, amelyek csökkentik a vérnyomást, mérséklik a stresszt, emelik a fájdalomküszöböt, sőt, még a rákellenes fehérjék termelését is segítik.

Szén-dioxid feldolgozása, káros anyagok megkötése: a fák levelei megkötik a levegő szén-dioxid tartalmát, amelyből víz és a fotoszintézis segítségével oxigént termelnek. Emellett lombkoronájuk a káros anyagok kiszűrésére is alkalmas: leveleiken megtapad a por, korom, olajszármazékok, amelyek így nem szennyezik tovább környezetünket.

Hűtés: a fák árnyéka és a növények párolgása akár 20-25 fokkal is hűtheti környezetüket. Nyáron nemcsak mi pihenhetünk és hűsölhetünk árnyékukban, de a házak mellett lévő növények mérséklik a falak felmelegedését is, így a klímaberendezések működtetésére is kevesebb szükség van. Télen pedig szélfogóként a hideg elleni védelmet segítik a növények.

Zajcsillapítás: mérések igazolják, hogy egy pázsitból, bokrokból és fákból álló növényfal jobban csökkenti a zajszintet, mint egy téglafal. Ez a levelek közti légréteg szigetelésének és a levelek rugalmas ellenállásának köszönhető. Emellett a levelek zizegése a fennmaradó zajt is elfedheti. Óvodák és iskolák közelében kifejezetten hasznos a zöld fal alkalmazása, hiszen a gyerekek fejmagasságában lévő cserjék és növények nemcsak a zajt szűrik meg, de a kipufogócsövek által kibocsátott káros anyagokat is.

Vízelvezetés: az egyre gyakoribb villámárvízre is megoldást nyújtanak a fák, ugyanis a nem lebetonozott részeken elnyelik a vizet, majd a csapadékot felszívva lombkoronájukba vezetik a nedvességet, amely aztán elpárolog.

Rezgéscsillapítás: a fák nemcsak a vizet, de a járművek által kibocsátott rezgéseket is elnyelik. A fák gyökérzete ugyanis csillapítja a rezgőhullámokat, így azok a közeli épületeket kevésbé rongálják meg.

A K&H hűsítő ligetek programunk pályázatára 487 iskola és óvoda adta be a jelentkezését, amelyből kitűnik, hogy nagy az igény az oktatási intézményekben a zöld felületek növelésére. Az, hogy végül hány udvarra tudunk kis oázisokat varázsolni, a K&H ügyfelein is múlik, hiszen október 31-ig minden digitális fizetés után 10 forint gyűlik a program megvalósítására. Tehát minél többet használják digitális bankkártyájukat, annál több fa árnyékában hűsölhetnek majd a gyerekek

– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra kommunikációs vezető.

Címlapkép: Getty Images