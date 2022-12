Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 8+1 pontos decemberi feladatlista

Amikor beköszönt a december, inkább a cserépkályha mellett üldögélve szeretnénk élvezni a meleget, mintsem kint a fagyos kertben. Az igazán gondos kertészek azonban télen sem pihennek: ebben az időszakban is vannak teendők, amiket, ha megcsinálunk, felkészültebben vághatunk neki a tavaszi megújulásnak.

Bármiylen meglepő, a téli időszakban is sok tennivalónk nem akad a kertünkben. Ha jobban szétnézünk, akkor bőven találunk tennivalót! Ilyenkor olyan munkákat kell elvégeznünk, amire tavasszal palántázás alatt, vagy nyáron nincs időnk

– tanácsolta Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnök a HelloVidéknek. Ezek a következők:

1. Takarítsuk ki a szerszámtárolót, és takarítsuk le a szerszámokat

„Rend a lelke mindennek” tartja a mondás, és így is van. Szedjük össze a szerszámokat, tisztítsuk meg őket. A metszőollókat, ha még nem tettük fertőtlenítsük le, hogy tavasszal, és az almatermésűek téli metszésekor kórokozó-mentesen kezdhessünk neki a munkának. Vegyük lajstromba a kézi szerszámokat, ha kell javítsuk meg, élezzük ki őket – tanácsolta a szakember.

2. Még nem késő felásni a kertet

Ha kint szeretnénk tevékenyek lenni, akkor, ha még nem fejeztük be, akkor folytatható a téli talajforgatás, természetesen a fagymentes időszakokban. Szintén ekkor még van lehetőségünk az ültetésre, valamint, ha enyhe az idő, akkor bizony öntözni is célszerű. Ellenőrizzük a növényeket, amiket betakartunk a fagy ellen, hogy minden rendben van-e velük.

3. Elérkezett az ideje az almatermésűek metszésének is

Bár a tél nem tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket ezekben a hónapokban, téli álmuk közben megmetszhetünk.

-5°C fok alatt azonban ne álljunk neki!

Ha fagy van, ridegebb a növények szövete és könnyebben törik, roncsolódik. A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni.

Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását is, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza.

Az almatermésűek metszését is elkezdhetjük, ha a hőmérséklet 0°C felett van.

A metszés kor keletkező gallyakat darálhatjuk, és szétszórhatjuk például az évelő ágyások felületére.

4. Bent, a fűtött szobában is lehet „kertészkedni”

Ha nem szeretnénk a hidegben kint lenni, akkor a kellemes melegben is tervezhetjük a veteményesünket, hogy mit is szeretnénk majd tavasszal ültetni. Akik maguk nevelik a palántákat, vagy olyan zöldségeket szeretnének, amiket helyrevetéssel kell kihelyezni, azok beszerezhetik a szaporítóanyagot. Minél előbb megtesszük ezt, annál nagyobb választékból tudunk válogatni!

Másrészt összegezzük, milyen évet zártunk kertészeti szempontból!

Ne hagyjuk, hogy az esetleges hibák, kudarcok kedvünket szegjék, de azt mindenképp érdemes átgondolnunk, mit fogunk másképp csinálni a következő évben.

5. Ilyenkor se feledkezzünk meg a komosztálásról

A HelloVidék is számos cikket írt arról, miért is érdemes komposztálni, hogyan is álljunk neki. Ahogy a szakemberek is mondják, a jó minőségű komposzt talajba juttatása a legősibb talajjavító módszer. A komposztálás olcsó és hatékony megoldás a kerti és háztartási hulladék újrahasznosítására, az elkészült komposzt pedig kitűnő, tápanyagokban gazdag szervesanyag-forrás a növényeink számára.

6. A gyökérzöldségek tárolása

Alapvető cél, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket minél nagyobb tápértékben, eredeti állapotban és lehetőleg minél kevesebb veszteséggel megőrizzük. Sokat spórolhatunk így ahelyett, hogy télen drága pénzért a boltban vennénk meg őket. Az ősszel-télen betakarított növények közé tartozik a sárgarépa, a káposzta, a burgonya, az alma és a körte, a sütőtök, a tök, a bab, a hagyma és a fokhagyma.

A tárolásnak bármilyen módját is választjuk, a terményeket alaposan vizsgáljuk át előtte, és szabaduljunk meg attól, ami nincs tökéletes állapotban!

Ezek ugyanis nemcsak hogy elrothadnak egy idő után, de „szennyezik” a többi termést is. Ebben a cikkünkben régi, de jól bevált tárolási módszereket gyűjtöttünk össze.

7. A karácsonyfa

Ha karácsonyra cserepes, dézsás, konténeres élő fát választunk, érdemes csak néhány nappal az ünnep előtt behozni a lakásba, addig remek helye lesz a kertben. Miután behoztuk, hagyjuk egy napig akklimatizálódni, mielőtt feldíszítjük.

A tűlevelűek jól érzik magukat a hidegben, egy jól fűtött lakásban már kevésbé, ezért ha lehet, biztosítsunk elegendő vizet neki, és tartsuk távol a fűtőtesttől.

8. Locsolás télen?

A fűtetlen helyiségben áttelelő leandert, kaktuszokat és citrusféléket is érdemes alaposabban szemügyre vennünk, nehogy betegség támadja meg őket. Ha ezt észlelnénk, akkor ne tétovázzunk, hanem kezeljük a megfelelő szerekkel.

A locsolásról se feledkezzünk meg, ugyanis a teleltetőben lévő növényeket télen is meg kell öntözni, ahogy a télikertek növényeit is, csak jóval ritkábban, két-háromhetente.

8+1. Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség-mix is kapható, ez a legjobb, mert biztos, mindent tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha téli otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

Címlapkép: Getty Images