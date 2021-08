Súlyosan veszélyeztetett fajta: a kihalás szélére került a pásztorkutyák magyar őse

A kuvasz ősi magyar pásztorkutya-fajta hungarikum, tenyésztése pedig kiemelten fontos feladat hazánkban, különös tekintettel arra, hogy mára a kihalás szélére sodródott ez a fajta.. A nyolcvanas években, amikor a tenyésztése még vagy inkább újra csúcson járt, évente mintegy kétezer egyed látta meg a napvilágot. Ez a szám mostanra lecsökkent évi 160-200 közé a törzskönyvezett fajtaállományt figyelembe véve, vagyis a fajta súlyosan veszélyeztetett lett.

A tizedére zsugorodott az állomány az 1980-as évek óta, tavaly mindössze 166 törzskönyvezett kuvasz született. Tényadat, hogy a nőstények egyedszámát tekintve, ha ezer alá kerül egy faj, veszélyeztetetté válik, ha 500 alá, súlyosan veszélyeztetett kategóriába lép, a kuvasznál ez ennek jócskán a töredéke, rosszabb a helyzete, mint a bengáli tigrisé

- mondta el kérdésünkre Vajó Zoltán, A Kuvasz és Mi Alapítvány elnöke.

Emlékszem még, mikor gyerekkoromban, életemben először megláttam a hatalmas, fehér kutyát, amelyik egy magas fakerítés mögül ugatott ki az udvarba tévedőre. A nagybátyámék kuvasza volt, aki félelmet keltő külseje ellenére is szelíd és barátságos volt a gyerekekkel, de a tanyán akár utolsó vérig védte a birtokot és a falkájához tartozó embereket: a családot.

Kuvasz történelem

Ez a 2017-ben hungarikummá vált ősi magyar kutyafajta Árpád vezérrel érkezett a Kárpát-medencébe, a honfoglalók nyájainak védelmező pásztorkutyájaként.Hunyadi Mátyás kedvelte a fajtát, udvarában hajtóvadászatokon is használták, főleg farkas és vaddisznó ellen. A 15. században fellendült a marhakereskedelem, és a hatalmas magyar szürke szarvasmarha-gulyákat kuvaszok kísérték a nyugat-európai állatvásárokra, Nürnbergtől Milánóig, de Morvaországba is eljutottak.

A nyájak napi 20-25 kilométert tettek meg, az őrzésükre pedig fáradhatatlan, éber pásztorkutyák kellettek. A hajcsárok, vagyis a fegyveres marhakísérő pásztorok, a hajdúk a vásárokon nemcsak a marhákat adták el, hanem nagyon gyakran néhány kutyát is.

Így nagy a valószínűsége annak, hogy ezek az eladott példányok voltak az ősei a többi európai pásztorkutyafélének.

A kuvaszoknak nagy keletjük volt, hiszen ilyen kemény, kérlelhetetlen őrzőkutyákat akkor még nem ismertek Magyarországtól nyugatra. A kuvasz a magyar kutyafajták közül az egyik legrégebbi nyájőrző, ősibb, mint a komondor.

Az összes európai fehér kutyafajta ereiben a magyar kuvasz vére csörgedezik

– hangsúlyozza ki Pischoff Ferencné mestertenyésztő, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (MKFE) volt elnökhelyettese.

A második világháború a kihalás szélére sodorta a katonák által fenyegetett portákon őrző-védő feladatot ellátó kutyafajtát, hisz a betolakodókra támadó kutyákat lőtték le először a fosztogatók. Ezért is kellett az 50-es években szinte a nulláról kezdeni, és komoly szakmai alapokra helyezni a kuvaszok tenyésztését.

A kuvaszőr és a polgárőr program arra is hivatott, hogy segítse a fajtamentést: a kiképzésre átadott kutyák a polgárőrök munkájának segítése mellett a hungarikumokat is népszerűsítik.A Polgárőrségnél minden évben pályázat útján választják ki azt az 5 egyesületet, amelyek alkalmasak arra, hogy a kutyákat felneveljék, kiképezzék és a polgárőrség kötelékébe állítsák. A kutyákat a MEOESZ vásárolja meg megbízható tenyésztőktől, és ajánlja fel a Polgárőrségnek, az Agrárminisztérium kutyánként 300 ezer forinttal támogatja a programot.

Mórahalmon most szombaton lesz polgárőrnap, oda 20 kutya van kihelyezve, közülük négy-öt pedig már polgárőr kuvasz, vizsgát is tettek.

Egyre több medveészlelésről hallunk, a kuvasz pedig kiváló őrző-védő pásztorkutya, ez van a vérében, így a kuvaszőr program keretében már 37 helyen vannak kihelyezve a birtokokra kuvaszok az Északi-középhegységben az Ipolytól a Sajóig, hogy védjék az állatállományt a sakáloktól, farkasoktól, szükség esetén a medvétől. A nemzeti parkok ingyen biztosítanak a gazdáknak villanypásztort, a kis kuvaszokat pedig szintén ingyen kapják meg az alapítványtól

- mondja el Pischoff Ferencné, aki nyíltan vallja, hogy férjével bele vannak szerelmesedve a kuvaszba.

A polgárőr program keretében néhány napja a rendőrség Dunakeszin lévő Oktatási és kiképző Központjában adták át a kuvaszokat, és a kutyák átadása alkalmával úgy fogalmazott

V. Németh Zsolt, az Agrárminisztérium kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa, hogy a kilenc magyar kutyafajtát leginkább úgy népszerűsíthetjük, ha megmutatjuk, mire is képesek.

Az egyik különlegesen kedves kutyafajta a kuvasz, amely nemcsak szép, de hasznos is. Őrző, védő tulajdonságaikat kihasználva a kiképzett és levizsgázott kutyák a polgárőrök munkáját segítik majd. A kuvaszőr program keretében, a nagyragadozók távoltartása érdekében van olyan nemzeti park, amely villanypásztort biztosít, emellett kuvaszokkal erősíti meg az állatállomány védelmét.

Fajtamentés és fajtajelleg

Ha az okokat kutatjuk, mi vezethetett oda, hogy a hazai kutyabarátoknál ennyire perifériára szoruljon ez a faj, nem elég számba venni azt a tényt, hogy a rendszerváltással megnyíltak a határok, és beözönlöttek az idegen kutyafajták, hisz a német juhászkutya és a rotweiler például már azelőtt is népszerű volt idehaza. Vajó Zoltán, aki évtizedek óta foglalkozik kuvasz tenyésztésével, abban látja a probléma másik forrását, hogy elavult a kuvasztenyéstés keretrendszere, és ráhúzták az idegen mintára felépített tenyésztői versenyeket a kuvaszra is, és ez oda vezetett, hogy csak a kutya küllemét vizsgálták versenyeken, holott a kuvasz legfőbb jellemzője a pásztorkutyasága, vagyis erre is hangsúlyt kellett volna fektetni, hogy ne vesszen el az őrző- védő jellege, a teherbírása, a szívóssága, és ne alakulhasson ki semmilyen formában beltenyészet az egyre kevesebb egyedszám mellett.

Nem az egyes tenyésztők a hibásak, hanem az egész rendszer, hisz a kuvasz legfőbb és legértékesebb tulajdonsága az őrzőképesség. Ez a behemót állat kívülről brutálisnak tűnik, de belülről igaz barát, mindene a család, óvja és védi haláláig a falkáját és azok értékeit. Ez a tulajdonsága viszont elsikkadt a nyugati mintára kigondolt versenyeztetésben, így fordulhat elő például az, hogy amikor az általunk létrehozott Gyámánt Kuvasz Kupa versenyen, ami egy komplex értékmérő verseny, és szeptemberben harmadik alkalommal rendezünk meg, hogy tízből hat kuvasz nem úgy reagál a generált helyzetekre, ahogy azt fajtajellegéből adódóan kellene, vagyis például nem védi meg a gazda értékét, sőt, kifejezetten félénk a betolakodóval szemben a szituációs feladatok során

- sorolta Vajó Zoltán.

Komplex megoldásra van szükség, ami a tenyésztésnél kezdődik, csak aztán jöhet a marketing: vagyis először legyenek olyanok a kuvaszok, ami elvárható tőlük, és utána adjuk el őket, és akkor nem okoz majd csalódást a 100-180 ezer forintért megvásárolt kutya egészségi és egyéb állapota a tenyésztő szerint.

Mert a kuvasz nagyon okos, barátságos kutya, és igazi társa az embernek, igényli az egésznapos együttlétet és a sok foglalkoztatást. Érdekesség, hogy külföldön népszerűbb, mint itthon, még a világháború után vitték ki magukkal a katonák, és nagyon népszerű lett Amerikában, az USA-ban, de Brazíliában is, ahogy Hollandiában vagy Norvégiában is felkapott. Legutóbb a közösségi médiában Ronaldinho, a futballsztár osztott meg fotót arról, hogy kuvaszkölyökkel ajándékozták meg.

Nem tétlenkednek, akik a szívükön viselik a kuvasz sorsát, egy hónapja bejegyezték Vajó Zoltánék hivatalosan az általuk létrehozott Hungária Fajtafenntartó Kuvasz Klubot, és a Kuvasz Központjuk augusztus 20-án is tart rendezvényt Lajosmizsén a gyönyörű ősfás természeti környezetben, amilyenben a kuvaszok igazán jól érzik magukat.

Kuvasz tartása

A kuvasz okos, intelligens kutya. Kellő mennyiségű és megfelelő nevelés, szocializáció után látványos, eredményes őrző-védő és ügyességi munka várható el tőle. Aki nem rest kutyájával rendszeresen foglalkozni, és gazdáját rajongásig szerető, tulajdonát mindhalálig védelmező, lenyűgöző szépségű kutyát szeretne, nem fog csalódni benne.

Sokan a kuvaszt kiszámíthatatlan, agresszív kutyának tartják, de mindez nem több puszta előítéletnél, rémhírnél, ahogy az is, hogy ideggyengék lennének. Mindez azzal a tulajdonságukkal függ össze, hogy az idegent, a betolakodót bármi áron távol tartsák a rájuk bízott területtől, és megóvják az embereket, állatokat is.

Csakis a rossz, kegyetlen tartásmód rontja el az amúgy kezelhető, gyerekszerető fajtát. Mint minden fajtának, a kuvasznak is szabad mozgásra és tágas kennelre van szüksége. A láncra kötést, tartósan szűk kennelben tartást nem tűri. Az ingerszegény környezetet, a gazdával való rendszeres kapcsolat hiányát, a szeretetet nélkülöző, igazságtalan bánásmódot, a követelménymentes életet nehezen viseli.

Mivel önálló, határozott jellemű kutya, csak erős, határozott gazdáknak való, akik ki tudják elégíteni munka- és térigényét. Kis területű portákra, lakásokba nem való. Ugyanakkor rendkívül családbarát, a kisgyerekek kiváló játszópajtásra találhatnak benne.

A törzskönyvezett kuvasz nem olcsó mulatság, de 100-180 ezer forintért már megvásárolható, ami nem több egy francia bulldog áránál. Tartási költsége sem magas, mivel rendkívül ellenálló kutyafajta, így nem kell sokat költenie állatorvosra annak, aki megvásárolja.

