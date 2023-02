Rengeteg kutyás gazdi nem tudja: életveszélyes mérgezést okoz kedvencének ez a kerti csemege

A tünetek gyorsan, általában 30-60 perccel a penészes dió elfogyasztása után jelentkeznek. Néha előfordul, hogy valamivel később.

A tünetek megjelenésekor azonnal állatorvoshoz kell fordulni! Az állatorvos először is meghánytatja a kutyát, majd tüneti kezelést javasol, a súlyosságtól függően!

A kórjóslat sajnos nem minden esetben kedvező, így fokozottan kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy figyeljenek oda a diómérgezés megelőzésére

– írja az állatorvosi rendelő.

Rendszeresen szedjük fel mindenhonnan a kertben lehullott diót, és séta során is figyeljünk, hogy a kutyus diót vagy más penészes eleséget ne egyen fel!

Rejtélyes pusztulások

Néha szemmel látható ok vagy racionális magyarázat nélkül pusztulnak el állatok. Így volt Botswanában, ahol tömeges elefánt elhullást tapasztaltak, sokáig nem is tudták megmondani mi lehet az oka. A szadai szafariparkban is rejtélyes körülmények között pusztult el két elefánt, ügyükben állatkínzás miatt nyomoztak és tetemes bírságot szabtak ki. Erdélyben egy barnamedvét altattak el, mert el akarták szállítani, sajnos nem élte túl a mutatványt. Legutóbb pedig a pécsi rendőrség kötelékébe tartozó három kutya brutális megmérgezéséről érkeztek híradások. Noha később kiderült, a bezártság és nem mérgezés okozta a halálukat.