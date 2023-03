Ezeket a hibákat sok hobbikertész elköveti: íme, a szakértő legjobb szerszámos tippjei

Összegyűjtöttük a kerti szerszámok vásárlásával, tisztításával kapcsolatok legfontosabb tudnivalókat, trükköket, praktikákat, amelyeket érdemes megfogadni és alkalmazni annak érdekében, hogy az eszközök hosszú ideig jó állapotban maradjanak. Vegyük hát sorba, milyen szerszámok kellenek egy átlagos hobbikerthez!

Ha itt a tavasz, melegszik az idő, akkor mindenkiben megmozdul a tettvágy, hogy az udvaron és a kertben tevékenykedjen. A kerti szerszámok, eszközök elengedhetetlen kellékei a kertészkedésnek. Ugyanakkor a sok használattól romolhat a minőségük, ezért nem árt megtanulni, hogyan lehet a legegyszerűbben ápolni és tisztítani ezeket a tárgyakat. Összegyűjtöttük hát a kerti szerszámok vásárlásával, tisztításával kapcsolatok legfontosabb tudnivalókat, trükköket, praktikákat, amelyeket érdemes megfogadni és alkalmazni annak érdekében, hogy az eszközök hosszú ideig jó állapotban maradjanak. Vegyük hát sorba, milyen szerszámok kellenek egy átlagos hobbikerthez!

A HelloVidék első körben Kósa Dániel kertészmérnök segítségét kérte, aki elárulta, hogy a szerszámok első és legfontosabb kiválasztási szempontja, hogy jó minőségűek legyen. Így nagy mértékben lecsökkenthetjük a gondok sorát, ugyanis, ha drágábbak is, annál tovább lesznek szolgálatunkban ezek az eszközök.

Első és legfontosabb kellék a kertész lelkületű tulajdonosnak a metszőolló, a karos-olló, valamint a fűrész.

Próbáljunk jó, kényelmes markolattal rendelkező szerszámot választani, mert ha sokat fogunk metszeni, egy-egy nap végére a kezünk hálálja majd meg. Ügyeljünk, hogy a pengéje is jó minőségű acélból készüljön, vagy más fémből legyen, hogy minél tovább szolgálhasson. Ha a pengéről esett szó, akkor gondoskodjunk fenőkőről, amivel mindig élesen tartjuk, így a legtökéletesebb felületű sebet ejtjük a növényeken. Erre a célra nem feltétlenül kell a legjobb japán fenőkő, a jobb minőségű finom szemcsés kaszakövek között is válogathatunk

- tanácsolta Kósa Dániel.

Szükség lesz továbbá kapára, ásóra, lapátra, gereblyére és vasvillára. Kapa és ásó esetében szintén - közölte a kertész - a fém tartóssága az elsődleges szempont, aki még azt is hozzátette:

Számomra ezen eszközök kiválasztásánál az is jelentős, hogy nyele cserélhető legyen, így, ha ásás közben egy kődarab kiforgatásakor eltörik a nyél, akkor attól nem kell az egész ásót kicserélni.

Íme, pár fogás, amivel a korrózió ellen is megvédhetjük őket

Elsődlegesen, ha van módunk rá, akkor a szerszámainkat igyekezzünk fedett helyen tárolni. Erre lehet külön építeni egy sufnit, vagy a garázsban, kazánházban egy sarok is megteszi. Az eszközök többnyire mostanában már felületvédő festést kapnak, hogy anyagát ne marja meg a rozsda, de ha már pár évet birtokunkban voltak, bizony ezek is megkophattak. Ekkor vagy lecsiszoljuk a felületét és újra festjük, vagy használatuk után elmossuk, és átzsírozzuk, hogy nedvesség ne érje.

A használatuk utáni elmosás, egyébként is javallott, ugyanis az esetleges kórokozókat lemossuk vele. Metszéshez használt ollókat, valamint fűrész esetében nem mindig elég ez a tevékenység ugyanis a vírusokat ezzel nem tudjuk eltávolítani. Erre a célra a legalkalmasabb az alkohol. Fontos, lehet, hogy minden növény metszésének befejezése után fújjuk le alkoholos folyadékkal a szerszámot, így a fertőzést nem tudjuk átvinni egyik növényről a másikra

- közölte a kertészmérnök.

Olajozásról se feledkezzünk meg!

A fertőtlenítést követően kenjük át a szerszámok fa markolatait kókusz- vagy lenolajjal, ez ugyanis kijavítja a rendszeres használat miatt keletkezett barázdákat. A fém pengéket lenolajjal töröljük át, az olajréteg ugyanis megakadályozza a fémtárgyak rozsdásodását.

Eszközök, amik nélkül el se kezdjünk kertészkedni

Kerti kesztyű sem árt, ha kéznél van! Jellemzően nem érdemes spórolni vele, nagyságrendileg egy ezer forintos tétel! A kerti kesztyű viszont nemcsak óvja, de tisztán is tartja a kezeinket. Többféle változat közül válogathatunk, az adott feladatnak megfelelően. Ha sokat dolgozunk különféle vegyszerekkel, akkor érdemes gumi kerti kesztyűt viselni. Ez a változat langyos, mosószeres vízben könnyen tisztítható. Ne feledkezzünk meg a tisztításáról, a hosszabb élettartam érdekében. Fontos, hogy fedje a csuklót, mert így nem érintkezhetnek a vegyszerek a bőrünkkel. Az anyaga miatt, a kéz könnyen beleizzad, ami hátrányként róható fel ennek a típusnak, viszont kétségkívül kiválóan védi a bőrt. A szövetből készült kerti kesztyű az egyszerű munkákhoz javasolt, mint a gyomlálás vagy a vetés. Jól szellőznek és mosógépben is moshatóak. Többféle színben és méretben kaphatóak. Azt viszont nem árt szem előtt tartani, hogy nem nyújtanak védelmet a tüskékkel szemben. A bőrkesztyű viszont kitűnő, hogyha tövises növényekkel kell dolgoznunk. Nem szakadnak és kevésbé sérülékenyek, a tisztításuk viszont nehézkes, kivéve a puhabőrből készült modelleket.

Végül a kombinált kerti kesztyűk is érdemelnek pár szót, mivel ezek is népszerűnek számítanak. Ezek egyesítik a különféle anyagok előnyeit. Ilyen például a tenyérrészen bőrrel megerősített szövetkesztyű. Számos extrára is számíthat az, aki ilyen kesztyű beszerzésén töri a fejét. Például egyes kombinált modellek esetében, a csuklórészen található egy gumicsík, ami extra tapadást biztosít. Nem ritkák a hosszú csuklóval rendelkező darabok, amelyek az alkar egy részét is védik.

Triviális eszköz még a locsolókanna, lehetőleg szórófejjel, hogy ne locsoljuk ki a fiatal palántákat. Nagy területre a locsoló slag a megoldás. Sokféle öntözőpisztoly típust lehet hozzá választani, nagyon hasznosak azok, amelyeknek hosszú nyele van, mert beérünk vele egy ágyás közepébe, vagy magasabban lévő cserépbe, balkonládába.

Mire figyeljünk a szerszámok vásárlásakor?

A Praktiker a Hellovidék kérdésére elmondta, hogy tavasz elején a vásárlók körében a metszőolló, ágvágó, balta, fejsze, ásó, lapát, gereblye és lombseprű a legkeresettebb kerti szerszámok. A barkácsáruház szerint a szerszámok vásárlásakor fontos szempont, hogy azok jó minőségűek, tartósak legyenek, így hosszabb ideig tudnak segíteni otthonunk, kertünk szebbé tételében. A minőség mellett érdemes odafigyelni arra is, hogy a számunkra megfelelő méretet válasszuk.

Mennyit drágultak tavaly óta a kerti szerszámok?

Jó hír, hogy a Praktikernél a kerti kézi szerszámok ára nem változott a tavalyi évhez képest. A szakáruháztól azt is megkérdeztük, hogy az infláció miatt megcsappant-e a vásárlási kedv:

A vásárlásokat jelenleg az átlaghőmérséklet befolyásolja, ami idén februárban elmaradt a tavalyi évtől. A kerti munkálatok megkezdésének csúszása kihat a vásárlásokra is, ami a tavaszias időjárás beköszöntével kaphat nagyobb lendületet.

- közölték a HelloVidékkel.

