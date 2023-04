Árhorrorral indul a kertszezon Magyarországon: mélyen zsebbe kell nyúlni a tökéletes pázsitért

Végre vége az éjszakai mínuszoknak, a héten már 20 fok fölé is kúszhat a hőmérséklet, indulhat hát az otthoni kertekben a fűnyírás! Ezért is gondoltunk arra, hogy szakemberek véleményét is kikérjük, milyen kerthez milyen típusú fűnyírót érdemes venni, de utánanéztünk az aktuális áraknak is.

A fűnyírási szezon tavasszal akkor indul, amikor tartósan 10 fok fölött van a hőmérséklet, esik az eső és elkezd nőni a fű. Ez többnyire március vége, április eleje. Vannak persze, akik előre gondolkodnak és februárban már elkezdik mustrálni a fűnyírókat. Ősszel már nem jellemző a fűnyírók iránti érdeklődés – közölte a Hellovidékkel az Euronics.

A fűnyírók vásárlásnak szezonja a Praktiker áruházakban is jellemzően március végétől, illetve április elejétől egészen augusztus utolsó napjáig tart. A legnagyobb kereslet leginkább az áprilisi és májusi hónapokban érzékelhető.

Ha van egy gondos, ügyeskezű ember a családban, akkor viszonylag sok éven át lehet használni a kerti fűnyírókat. Egyre több településen találni olyan szerelőket is, akik kifejezetten fűnyírókra állnak rá, és a kisgépek szerelésével, karbantartásával, alkatrészcserékkel is foglalkoznak. Sokan azonban, ha elromlik a régi gép, nem bíbelődnek vele, kidobják és inkább vesznek egy újat. De mennyibe kerül most egy új fűnyíró? Mit vásároljunk, fűnyírót vagy fűkaszát, elektromost vagy benzineset, melyik a legolcsóbb és legpraktikusabb? A HelloVidék a Praktiker és az Euronics szakembereit kérdezte a témában.

Kezdjük akkor az árakkal

Sajnos ezt a termékkategóriát se hagyta érintetlenül az áremelkedés. Az Euronics tájékoztatása szerint jellemzően 10-25%-os árnövekedéssel találkozhatunk különböző termékkategóriákban.

A Praktiker a Hellovidék megkeresésére elmondta, hogy a fűnyírók 2023-ban az előző évhez képest közel 10 százalékkal drágultak, márkánként eltérő mértékben.

A Praktiker törekszik rá, hogy a gyártói, beszállítói áremelkedésekből a vásárlók minél kevesebbet érezzenek meg – ezt a célt szolgálják a barkácsáruház kéthetente meghirdetett akciói is, amelyek elérhetők a praktiker.hu/ajanlatok oldalon

– tették hozzá

Fűnyíróban, fűkaszában mik a legkeresettebbek - melyiket viszik a most legtöbben? Kinek melyik ajánlható?

Az Euronicsban- közölték a szakemberek - fűnyíróban jelenleg a legkeresettebbek az elektromos és a benzines gépek, de egyre jobban fordul a kereslet az akkus szegmens felé. Nyugat-Európában már az akkus kerti gépek használata a legelterjedtebb, hiszen ezek nagyban megkönnyítik a munkát. Nem kell például attól tartanunk, hogy fűnyírás közben véletlenül elvágjuk a kábelt, vagy kifogy a benzin. Az akkumulátorokat jellemzően úgy tervezik meg a gyártók, hogy azok minél több termékhez használatóak legyenek

– közölték.

Az Einhell akkumulátorokat például jelenleg több mint 250 készülékhez tudja használni a vásárló, a Bosch 18V-os Power for All akkumulátorrendszerének akkuja pedig számos márka (Gardena, Bosch háztartási gépek, Gloria House and Garden, Wagner, Rapid) gépeivel kompatibilis.

A fűkaszák jellemzően benzines eszközök – ezeket is keresik a vásárlók –, a szegélyvágóknál pedig az elektromos termékek a népszerűbbek, ezek között már akkus termékek is elérhetők. Az akkumulátoros szegmens itthon a magasabb árfekvés miatt még nem annyira elterjedt. Az akkus termékeknél van lehetőség csak gépet vagy akkuval és töltővel felszerelt terméket venni. Ha már rendelkezünk korábbról egy akkus termékkel akkor elegendő megvennünk csak a gépet, amelynek kedvezőbb az ára, mint az akkuval és töltővel felszerelt terméké.

A Praktikerben a saját márkás 1.800 W-os elektromos fűnyíró volt a legkeresettebb

A HelloVidék megkereste a Praktikert is, akik közölték, hogy a tavalyi évi vásárlói szokásokhoz hasonlóan márciusban a fűnyírók esetében az elektromos modellek voltak a legkelendőbbek (65 százalék), melyet a benzines (29 százalék) és akkus (6 százalék) modellek követtek. A robotfűnyírók az értékesített darabszámok 1 százalékát tették ki.

Ugyan a szezon még csak áprilisban indul, az év elején eddig mind értékben, mind pedig darabszámban a Praktiker saját márkás 1.800 W-os elektromos fűnyírója volt a legkeresettebb 43.000 Ft-os fogyasztói átlagáron. A második és harmadik helyen a szintén elektromos, 1.200 W-os Bosch és Black&Decker termékek következtek 33.000 Ft-os fogyasztói átlagáron. Csak a 4. helyen jelenik meg egy önjáró benzines fűnyíró 85.000 Ft-os átlagáron, ami szintén a Praktiker saját terméke

– tették hozzá.

A szegélynyíró olyan részeken használatos, ahol a fűnyíró nem képes a füvet tökéletesen lenyírni, például térkövek, növények körül, míg a fűkaszák (damilos és/vagy kés fejjel) nagyobb igénybevételre vannak kitalálva: jellemzően bozótok, árokpartok, gyümölcsösök tisztítására, ahol a fű/gyomok mérete és jellege a fűnyíró használatát nem teszik lehetővé vagy nem hatékony a használatuk

- közölte a Praktiker.

A vevői preferencia a fűszegélynyírók és fűkaszák esetében a következő:

Benzines fűkasza: 36 %

Elektromos szegélynyíró: 51 %

Akkus szegélynyíró: 13 %

Benzines vagy elektromos, melyiket válasszuk?

Kisebb területek nyírására és kisebb családi házak udvarainak karbantartására jellemzően az elektromos fűnyírókat keresik a vásárlók – sokszor felmerül az elektromos eszközök mellett az az érv is, hogy a hölgyek könnyebben tudják tolni ezeket az eszközöket. Benzines fűnyírót jellemzően olyan kert vagy terület karbantartásához vásárolnak, ahol nem megoldódott az áram biztosítása, vagy ami 1200 m2 feletti területű

– közölte az Euronics.

Az Euronics azt is hozzátette, hogy az elektromos fűnyíróknál jellemzően az 1000-1200 W-os teljesítményű gépeket keresik. Emellett fontos szempont még a vásárlásnál a vágási szélesség is.

Benzines fűnyírók esetében érdemes 5LE körüli terméket választani, de itt is fontos figyelni a vágási szélességre és a vágási magasságra. Fontos, hogy a fűnyíró magassága állítható legyen, hogy különböző magasságú fű esetén is be tudjuk állítani a gépünket.

Az elektromos fűnyírókat jellemzően 500 négyzetméter alatti, főleg sík területekre ajánljuk, e felett pedig a benzines fűnyírókat. A nagyobb méretű kerteknél már érdemes megfontolni az önjáró és nem tolós verzió vásárlását, abból is leginkább a „négy az egyben” (oldalkidobás, mulcsozás, vágás, fűgyűjtés) modelleket. Az „öt az egyben” modellek még ennél is többet tudnak, ezeken már a sebesség is változtatható, ez is egyre népszerűbb a vásárlók körében. Az akkus fűnyírók piaci része egyelőre kicsi, de erősödik az eladás, jellemzően 500 m2 alatti területekhez ajánlott. Szintén dinamikusan nő évről évre a robot fűnyírók értékesítése, ami nem is meglepő, hiszen ezek a modellek leveszik a vásárlók válláról a fűnyírás terhét, és a napi rendszerességű automatikus futásnak köszönhetően minden nap a gondozott kert élményét biztosítja

- nyilatkozta kérdésünkre a Praktiker is.

Az elektromos fűnyíró jóval energiatakarékosabb

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy azoknál a vásárlóknál, aki benzines fűnyírót vesznek, mennyire szempont, hogy a kisgép energiatakarékos legyen. A vásárlók alapvetően nem az energiahatékonyság, hanem kertjük paraméterei (felület mérete, domborzati viszonyok, stb.) alapján választanak hatékony fűnyírót

– közölte kérdésünkre a Praktiker.

Az Euronics elmondta, hogy a benzines gépekre nem jellemző, hogy takarékosak lennének, főleg a jelenlegi benzinárak mellett. Az áruházlánc közlése szerint az akkumulátoros fűnyírók és robotfűnyírók energiatakarékos és környezetbarát eszközök.

Ha tönkre mennek, mennyi ideig van rájuk szavatosság? Hol lehet őket megjavítani?

Minden gyártó a jogszabály által biztosított jótállási időt adja meg a termékeire. Néhány gyártó plusz egy évet is hozzáadhat a hivatalos jótálláshoz, aminek érvényesítéséhez a vásárlónak a gyártó honlapján kell beregisztrálnia a termékét.

A legnagyobb gyártók országos szervizhálózattal rendelkeznek, így a vásárló általában könnyen talál a lakóhelyéhez közel eső szervizt, de a terméket a vásárlás helyére is visszaviheti meghibásodás esetén – ilyenkor az üzlet gondoskodik a termék szervizbe juttatásáról

– közölte a HelloVidékkel az Euronics.

A kellékszavatossági idő a fűnyírókra, fűkaszákra 2 év, de több márka kiterjesztett garanciát is biztosít a készülékeire. A fűnyírók, fűkaszák esetében folyamatos az alkatrész-ellátottság és a szakértő szerviz, a magyarországi forgalmazóknak ugyanis jellemzően vagy országos szervizhálózatuk van, vagy egy meghatározott helyszínen gyűjtik a javítandó készülékeket

– közölte a Praktiker.

A robotfűnyíróé a jövő?

A robotfűnyíró nyugat-európai országokban nagyon elterjedt, itthon is már megtalálható sok háztartásban. Elég magas árfekvése miatt az átlagfogyasztó azonban még nem ezt a kategóriát keresi.

A robotfűnyírók környezetbarát és energiatakarékos eszközök. Alapvetően sík kertekbe valók, de olyan modellek is elérhetőek, amik kisebb emelkedőn is felmennek. Minden fűnyírónak területi kapacitása van, ami alapján kiszámolható, mekkora eszközre van szükségünk egy adott méretű terület karbantartásához. A robotfűnyíró nagy szabadságot biztosít a tulajdonosának, mert egy ilyen eszközzel gyakorlatilag nem kell foglalkozni a fű nyírásával – az eszközt akár magára is hagyhatjuk munkavégzés közben

- közölte az Euronics szakembere.

A robotfűnyírók telepítése egyénileg is megoldható, de ha biztosra akarunk menni, szakértői segítségét is tudunk kérni. A gépek Bluetooth-kompatibilitással vagy olyan távoli eléréssel (alkalmazás) rendelkeznek, amelynek segítségével mindig láthatjuk, hol jár a gép, illetve beállíthatjuk, mely területet hagyja ki a fűnyírásból. A robotfűnyírók időjárástól függetlenül megbízhatóan nyírják a füvet, hiszen UV- és vízállóak. Egy töltéssel 1-3 órát tudnak dolgozni.

Online webáruházakban is vásárolhatóak robotfűnyírót:

Gardena robotfűnyíró ház Minimo/City/Life garázs: Webshop ár 69 900 Ft

ROBOTFŰNYÍRÓ 20V 2AH AKKUVAL 300M2 16CM 2-5CM (Praktiker): 149.990 Ft / darab

Bosch Indego XS 300 Robotfűnyíró max 300 m2 kerthez: 265.890 Ft

GARDENA SILENO life 750 (15101-32): 499 500 Ft

A másik véglet: keres még valaki sarlót vagy kaszát?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kapható-e a Praktikerben kasza és sarló, és ha igen, mennyire keresik ezeket a hagyományos eszközöket még.

A Praktiker elmondta, hogy kínálatukban továbbra is szerepel a sarló és a kasza is, hiszen ez jelenleg is valós vásárlói szükséglet: a Praktiker évente mintegy ezer darabot értékesít e termékkörből.

Online webáruházakban is vásárolhatóak ilyen hagyományos fűnyíró eszközök:

Sarló: 1490 – 13290 Ft

Kasza: 9890 - 23000 Ft

Röviden így foglalható össze, kinek melyik típus való: • Elektromos fűnyíró: a kis nyírott területtel rendelkezőknek, ahol kevés az akadály. (Ára online webáruházakban, 2023. tavaszán: 30 – 160 ezer forintig)



• Benzines fűnyíró: közepes és nagy nyírott területtel rendelkezőknek, ipari felhasználóknak. (Ára online webáruházakban 2023. tavaszán: 80 – 183 ezer forintig)



• Akkumulátoros fűnyíró: azoknak, akiknek fontos az emissziómentes és kábel nélküli szabad munkavégzés (főleg, ha sok a kerülni való akadály). A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy nagy területekben is gondolkodjunk, akkumulátoros gépekben. Például a Cramer 82V-os fűnyírókat már kifejezetten profik számára fejlesztették. (Ár online webáruházakban, 2023. tavaszán: 70 – 330 ezer forintig)



• Fűgyűjtős fűnyíró: az igényesen fenntartott intenzív vagy extenzív területekre egyaránt alkalmas, ahol van lehetőség a nyesedék kezelésére. A megfelelő minőség elérése érdekében a gyep maximum felső 1/3-ad részét szabad eltávolítani, így időszaktól, időjárástól függően gyakoribb nyírásra lehet szükség. (Ára online webáruházakban, 2023. tavaszán: 30 – 470 ezer forintig)



• Oldalkidobós fűnyíró: ott, ahol az extenzív területek karbantartása, egységes megjelenése a cél. (Ára online webáruházakban, 2023. tavaszán: 36 – 160 ezer forintig.)



• Önjáró fűnyíró: sík, vagy enyhén lejtős területre, illetve egységes nagy felületek esetén, ahol kevés a forduló, hosszú, egyenes szakaszok állnak a rendelkezésre. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 150 ezer forintig.)

Címlapkép: Getty Images