Itt fillérekért megszedheted magad: 10+10 bakancslistás tulipános hely szerte az országban

A hűvösebb időjárás miatt idén jócskán megcsúszott a tulipánszüret, de a húsvéti hosszú hétvégén már kinyitottak az első tavaszi szabadföldi virágosok, április közepétől pedig már számtalan vidéki helyszínen gyönyörködhetünk a színes tulipánmezőkben. Magyarországon nem több, 5-6 éve kezdődött az igazi nagybani tulipánláz. Előtte nem igazán működtek még a Szedd magad tulipánfarmok, leginkább holland képeslapokon gyönyörködhettünk a végtelennek tűnő tulipánmezőkben. Múlt héten Hegyi Tamással, a Kálnoki Levendulás tulajdonosával beszélgett a HelloVidék, miért is vág bele valaki a itthon a tulipántermesztésbe. A Szigetközben élő, Bécsben dolgozó fiatalember családjával szabadidejében foglalkozik virágtermesztéssel, a név pedig senkit se tévesszen meg, a levendulás mellett idén már 60 ezer tulipánt nevelgetnek.

A hazai vidéki tulipánfarmok a szokásos szedd magad helyektől nemcsak abban különböznek, hogy nem fogyasztásra szánt zöldség- és gyümölcsféléket lehet itt olcsóbban beszerezni, hanem jellemzően színes programokkal, kézműves vásárokkal is készülnek. Ráadásul a színes tulipánok mellet a tavasz legkedveltebb virágaival is szolgálnak. Helyektől függ, de jellemzően gyűjtögethetünk nárciszt és jácintot is.

Egy kis tulipán történelem

Bizonyára néhányan tudják, de nem árt az ismétlés, hogy a tulipánt 1555 körül a bécsi udvar követe hozta el Nyugat-Európába. III. Ahmed oszmán szultán szokása volt, hogy vendégeinek tulipánhagymákat ajándékozott, így került a diplomatához egy hagymacsomag, aki a bécsi udvarban ódákat zengett erről a csodás virágról. A tulipánhagymák ezután elkerültek egy flamand botanikushoz, és ő árasztotta el Hollandiát és a környező országokat tulipánokkal. Németalföldön aztán tekintélyes üzletág lett a tulipántermesztés.

Magyarországon már a 16. század óta termesztik ezeket a virágokat, hazánkban is a legnépszerűbb tavaszi virágok közé tartozik a tulipán, és bár lassan itt van a szezonja, a hagymáját már szeptember-október táján el kell ültetni. A magyar népművészet kedvelt motívuma annak ellenére, hogy nálunk a növény csak a 17. század közepén jelent meg török közvetítéssel. (Bár botanikus legyen a talpán, aki a stilizált ábrázolásokon megkülönbözteti a tulipán, a liliom és némelyik palmetta eredetét.) A neve is a turbán szóból ered, utalva a tulipánvirág muszlim fejfedőhöz hasonló alakjára. Magyarországon ugyan hamarabb ismerték ezeket a kellemes megjelenésű növényeket, de a tulipán Európa nyugati részén nagyobb karriert futott be. Mára több mint 3-4 ezer különböző termetű, színű és virágú fajtát nemesítettek. Hazánkban is fellelhető az egyik legkülönlegesebb, a fekete (vagyis inkább sötét ibolya színű) tulipán. A virágok szezonja áprilisban indul, és az egész hónapban tart.

Egyre több vidéki helyszínen, sok millió tulipán várja a gazdáját

Az első TulipGardent öt éve a Balatonnál, Szőlősgyörökön alakították ki, akkor 30 ezer tulipánhagymát elültetve. Jelenleg már 13 TulipGardenes kert működik az országban, ahol kétmillió tulipán nyílik majd. A tavalyi év tapasztalatai alapján a kertekben várhatóan háromszázezer látogatót látnak majd vendégül.

1. Az ország legdélebbi tulipánfarmja Mórahalmon

A Nagyszéksósi Bivalyrezervátum szomszédságában fekvő kertjét Mórahalmon három éve hozták létre 50 ezer virághagymát, a tulipánok mellett jácintokat és nárciszokat is elültetve. Tavaly megduplázták a hagymás virágok számát, és ötszáz bazsarózsát is telepítettek, melyek két év múlva válnak termővé, idén tavasszal pedig egy csaknem 900 tőből álló rozáriumot hoznak létre. A bemutatókertben 44 virágfajtában gyönyörködhetnek a látogatók, az ágyásokban pedig több mint harmincfajtából szedhetnek is. A kert fejlesztését a látogatók száma is visszaigazolta: az első esztendőben 7 ezer, tavaly 12 ezer vendéget fogadtak a kertben, a szervezők reményei szerint ez a létszám idén elérheti a 20 ezret is.

Nyitva tartás: április 15-16., április 22-23., április 29-30 és május 1.

2. Tulipánszüret Csömödéren

A Zala megyei Csömödéren idén már harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a TulipGarden, ahol 50.000 tulipánhagyma köszönti a tavaszt. A rendezvény ideje alatt frissensültekkel, lángossal, kézműves TulipGarden kávéval, frissítőkkel várják a vendégeket, és lesz még játszótér is. Tulipános ajándéktárgyakat, csokoládét és levendulás termékeket is kínálnak a szedd magad vásáron.

3. Tavaszi virágözön a Dunakanyarban

A Váctól néhány kilométerre található Kosdon is harmincezer virág bontja hamarosan szirmait. A TulipGarden Dunakanyar csodálatos természeti környezetben helyezkedik el, pazar kilátással a Naszály hegyre. Ősszel 13 különböző fajtájú tulipán mintegy 50 ezer hagymáját ültették el a Szabó testvérek a Szedd magad! tulipánoskertjükbe. Előreláthatóan májusig tudják majd a látogatókat fogadni a holland mezőket idéző kertjükben. Az érdeklődők szedhetnek különböző rózsaszín árnyalatú fajtákból, krémsárga árnyalatból, cirmos bíbor- és skarlátvörösből, de ültettek lazacos és lilás virágút, csíkosat, csúcsosabb és rojtos szirmút is. Speciális, tulipánszedéshez alkalmas kosarat és metszőollót is biztosítanak a helyszínen, de aki szeretne, hozhat magával sajátot.

Tulipán: 300 Ft/szál

4. Magyarország legnagyobb szürete - Kőröshegyi Levendulás

Immár 7. alkalommal rendezik meg a már-már hagyományosnak is nevezhető Tulipánszüretet Kőröshegyen. A Kőröshegy eredetileg a levendula szerelmeseinek a fellegvára, de miért ne férne meg egymás mellet e két mesés virág, a levendula és a tulipán? Erre a Kőröshegyi Levendulásban is rájöttek, így egy ideje már nem csak lila szín árasztja el a Balaton déli partján meghúzódó Kőröshegyet, hanem a tavasz csodás hírnökeként a színes tulipánok is. Idén közel félmillió tulipánnal várnak. Vannak külön olyan részek, ahol fotózni lehet, külön erre a célra elhelyezett dekorelemekre is lehet számítani, és vannak olyan szekciók is, ahol folyamatosan nyílni fognak a tulipánok. Így szedni lehet őket, szakaszosan nyitják meg a területet a szervezők, ezzel biztosítva azt, hogy minden nap legyen mit szüretelni.

2023. április 13-23. (minden nap) 9:00-17:00 óra között. Ez változhat az időjárás és a virágzás függvényében.

Belépődíj: 790 Ft/fő

Tulipán ára: 300 Ft/szál

5. Tulipánözön a Tisza-tónál

Harmadszor van lehetőség arra, hogy tavasszal a TulipGarden Tisza-tó megnyissa kapuit. A termesztők 2022-ben még különlegesebb virágokat hoztak Hollandiából, több mint 120 000 tulipán, 5000 jácint és 2000 nárcisz fog virágozni nem is olyan sokára. A szüretek során a tulipánok 34 fajtáját szedhetjük le, de készülnek egy bemutató kerttel is, ahol plusz 32 fajtában gyönyörködhetünk.

6. Balatoni virágszüret

2018-nyarán született meg az ötlet egy szőlősgyöröki (Balatonboglár melletti kis település) irodájában, hogy Hollandiához hasonlatosan Magyarországon is meghonosodjon a színpompás tulipánmezők látványa és a tulipán szeretete.

Megközelítés: Szőlősgyörök a Balaton déli partjától, Balatonboglártól mintegy tíz kilométerre fekszik. Autóbusszal és vonattal nem, autóval viszont könnyen megközelíthetőek vagyunk, hisz Balatonboglárnál az M7-es autópályáról lekanyarodva 5-10 perc alatt el is juthatunk a TulipGardenbe.

Tervezett nyitvatartás: április 1., 7-10., 15-16., 22-23., 10.00-16.00 óráig

7. A Vértes lábánál, Csákváron is tulipánozhatunk

A „Vértes fővárosa”, Csákvár mindig is kedvelt turista célpont volt. A Vértes nyújtotta élmények, a természeti környezet, a turisztikai attrakciók — akár az Esterházy kastélyparkra, vagy éppen a Báracházi-barlangra, sőt akár a híres csákvári fazekasságra gondolunk — méltán tették népszerű turistacélponttá. Ide, a Vértes erdőségeinek szomszédságába álmodták meg tulipános kertet!

A kert a Vértes oldalában, a Zöldhegyben helyezkedik el. Kedvező időjárási viszonyok esetén innen a Vértes déli nyúlványai mellett a Velencei-hegység, az Etyeki-dombság, a Budai-hegység, a Zámolyi-medence teljes területe is megfigyelhető. Ennek a panorámának a nagyszerűségére teszi fel a koronát 2022 tavaszától a mintegy 50 000 tulipán színpompás virágzása! Kertben 17-féle tulipán-, két nárcisz- és két jácintfajta került elültetésre 2021 őszén.

A belépő 1000 Ft/fő, melyben 3 szál virág benne foglaltatik!

8. Tulipános a Decsi hegyen

Unyi Mária a Decsi hegyen a szekszárdi borvidék frekventált részén él családjával, három gyermekével. Gazdaságuk 5,5 hektár, ahol gyümölcsök és virágok termesztésével foglalkozik. Főként természetes technológiákat használ a növénytermesztésben. Tavaly újra telepítették és növelték a szamócát, 23 000 tövet palántáztak el. 6000 négyzetméteren málna ültetvényük van. Resa, sugána, fertődi zamatos és himbotop fajtákkal. Így júniustól egészen a fagyokig terem náluk a málna. Virágos kertjeikben 800 tő rózsa illatozik a 400 tő levendula mellett, s az idei évtől a 34 000 szál tulipán termesztése a fő irány

Tervezett nyitvatartás: április 6-tól május 7-ig

9. Több mint 30 fajta tulipán nyílik Győrladaméron

A TulipGarden Győrladamér idén már másodszor várja majd a virágok szerelmeseit Győrladaméron, a helyi sportpálya mögött. Kertünk ősszel újabb fajtákkal bővült, így már 34 tulipán fajta 65000 hagymája varázsolja színes kis ékszerdobozzá a ladaméri szántóföldet.

A belépő 18 év felett: 500 Ft

A tulipán ára: 300 Ft/szál

10. Tulipánmánia Vas megyében, Váton

A Szombathelyhez közeli váti tulipánoskertben - ahol tavaly a HelloVidék is körbenézett - idén a tulipánok mellett már jácintot is lehet majd szedni, 32500 darab tulipán és 3000 darab jácint várja az érkezőket.

Tervezett nyitvatartás: április 15-16, 22-23, 29-30, május 6-7. (Szombat-Vasárnap 10:00-17:00)

Belépő: Támogatói jegy az Összefogás a Szánhúzókért Közhasznú Alapítvány javára – 500 Forint/fő

+ 10 tulipános farm, amit érdemes lesz felkeresni

Tázlár –Soltvadkert, Homokhátság (TulipGarden): ): Homokhátságon is nagyon várják már a szezont. Ébredeznek a nárciszok, és természetesen idén is lesz Tulipánszüret.

–Soltvadkert, Homokhátság (TulipGarden): ): Homokhátságon is nagyon várják már a szezont. Ébredeznek a nárciszok, és természetesen idén is lesz Tulipánszüret. Mórahalom (TulipGarden): 120.000 szál virág nyílik a kertben, ebből 31 fajta szedhető, és 44 fajta a bemutatókertben látható. Nyitva: április 7-10., 15-18., 23-24., 30., május 1., 9.00-17.00 óráig

(TulipGarden): 120.000 szál virág nyílik a kertben, ebből 31 fajta szedhető, és 44 fajta a bemutatókertben látható. Nyitva: április 7-10., 15-18., 23-24., 30., május 1., 9.00-17.00 óráig Nagyvenyim (TulipGarden): A szüret eredményességét az ősszel gondosan elültetett mintegy 30 000 darab virághagyma garantálja.

(TulipGarden): A szüret eredményességét az ősszel gondosan elültetett mintegy 30 000 darab virághagyma garantálja. Máriakálnok : Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm. Tervezett nyitvatartás: április 10-től május 7-ig , 15.00-17.00 óráig

: Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm. Tervezett nyitvatartás: április 10-től május 7-ig , 15.00-17.00 óráig Pannonhalma: Pannonhalma Provence

Pannonhalma Provence Nagykőrös (TulipGarden). Tervezett nyitvatartás: április 7-8-9-10., 15-16., 22-23., 29-30., május 5-6-7.

(TulipGarden). Tervezett nyitvatartás: április 7-8-9-10., 15-16., 22-23., 29-30., május 5-6-7. Pilisborosjenő : Kevélyhegyi Levendulás

Kevélyhegyi Levendulás Bálványos: Kincsek-Völgye. Tervezett nyitvatartás: április 7-8-9., 13-16., 20-23., 27-30., május 1., 10.00-17.00 óráig

Tervezett nyitvatartás: április 7-8-9., 13-16., 20-23., 27-30., május 1., 10.00-17.00 óráig Kékcse Rétköz – Kisvárda (TulipGarden)

– Kisvárda (TulipGarden) Nyírtelek: A kertben található 4.000 tő francia levendula, 30.000 tő tulipán és 3500 tő nárcisz. Tervezett nyitás április közepe.

Címlapkép: Getty Images