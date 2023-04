Elárulta titkát a sztárkertész: ezeket a fákat ültesd, hogy megúszd a nyári hőséget

Nem muszáj éveket várni, hogy árnyékos kertünk legyen! Megyeri Szabolcsot arra kértük, ajánljon nekünk olyan gyorsan növő fákat, melyek viszonylag ha-mar árnyékot adó lombozatot nevelnek és díszítik a kertet. De szólunk arról is, milyen árakra készülhetünk, ha most akarunk a díszfákból az árudákban bevásárolni!

A fáknak nagyon fontos szerep jut a kertekben és a városokban (és persze mindenhol másutt is). Segítenek mérsékelni az extrém hőséget, javítják a levegő minőségét, és sok élőlénynek adnak otthont. Ezen túl megóvják otthonunkat az erős széltől, árnyékot adnak, mérsékelve a hűtési költségeinket. Széppé teszik a kertet, kiegészíthetik a környező épületeket. Fontos tehát jó előre megtervezni, milyen fákkal, hogyan szeretnénk benépesíteni a kertünket. Alapvetően két irányba indulhatunk el – mondta el a Hellovidéknek Megyeri Szabolcs kertész:

Vannak ugyanis a pionír vagy gyorsan növő fajok, ilyen a fűz, a nyír, az éger vagy a császárfa. A vörös levelű nyárfának például gyönyörű vörös a levele, és irtózatosan gyorsan nő, egy év alatt több métert is. Nyilván exponenciálisan, az első három évben évente 1-2 métert is növekedhet, aztán a 4-5. évtől már évente 5 métert is. Ezek a fák arra alkalmasak, hogy kertünkben ideális mikroklímát teremtsünk. Létrehozzunk árnyékot, párát, és egy nagy lombozatot. De ezek jellemzően 15-20 évig élnek, gyorsan elöregszenek.

Másrészt létezik olyan fa is, ami gyorsan nő, de lassan öregszik, ilyen a tévesen olajfaként is nevezett keskeny levelű ezüstfa, vagy bizonyos akácok, illetve a luc- és a feketefenyő. Megyeri Szabolcs elsősorban ezeket a facsemetéket javasolja ültetni a kertbe, de azzal a fontos kitétellel, hogy ne hosszútávra, csak 15-20 évre tervezzünk velük.

Amikor strandokat, ligeteket, parkokat, iskolákat, intézményeket és lakótelepeket építettek, ott is ez volt az elv. Teletették olyan fákkal, amelyek gyorsan megnőnek, ezeknek a védelmébe, árnyékába aztán elültették azokat a növényeket, amelyek értékesebb, de lassabban növő fák. Ilyenek a kőrisek, a juharok, a fenyő, az ámbrafa és a hársak. Ezek csodálatos növények, de lassabban nőnek. Például Zuglóban azt látjuk, hogy az 1990-ben ültetett nyárfák és fűzfák 33 évvel a nyitás után már vagy nem találhatóak meg, vagy csak pár elöregedett példány. Ezek elöregedtek, de megtették a dolgukat, a 2000-es években árnyékot adtak. Az akkor elültetett hársak, kőrisek és juharok viszont még csak most értek a fiatal felnőtt korba, éppen csak elkezdtek értékelhető mértékű árnyékot adni. Viszont ezek ott állnak még 50-100 évig, és akkor a tölgyről meg a bükkről még nem is beszéltünk

- tette hozzá.

Megyeri Szabolcs említett egy harmadik csoportot is, a gyümölcsfákét, amelyek egyszerre látnak el díszítő funkciót, hasznosak, de nem utolsó sorban teremnek is. Ezek általában szintén hamar megnőnek, pl. egy kajszifa nagyon gyorsan tud árnyékot is adni, emellett teremnek is, de jellemzően csak 25-30 évig élnek. A kertész szerint ezt a három típust – a gyorsan és lassan növőt, valamit a gyümölcsfákat – kell saját kertünkben okosan és tervezetten kombinálni.

Ha van egy szűz területünk, milyen szempontokat nézzünk?

Megyeri Szabolcs szerint az első és legfontosabb szempont, hogy legyen egy fa, ami a következő 3-5 évben árnyékot ad. Ez nekünk is fontos, valamint a többi növény számára is:

Próbáljunk meg egy zárt zöldtömeggel körülvett világot építeni! Ebben segítségünkre lehetnek a cserjék, hiszen ezek is óriásira tudnak nőni, 2-4 méter magasra. Egy rózsaloncot, jezsáment, bodzát vagy homoktövist akár szabad állásban is meghagyhatunk. Minél nagyobb a kertünk, annál inkább használjuk ki a szabadon álló növényeket, amelyek nagy tömeget tudnak alkotni. De ide tartozhatnak a hóbogyók, a Spireák is, valamint a tamariskák. Ezeket nagyon sokszor megmetszve látjuk, de léteznek szabadon álló változataik is, ha nem nyúlunk hozzájuk, engedjük szépen kiteljesedni, akkor fantasztikus madár- és sünbarát kertet építhetünk velük. Ezen a nyomvonalon induljunk el, hogy ültessünk gyorsan növő fákat, de feltétlenül ültessünk olyanokat is, amik a mi életünkhöz képest az örökkévalóságnak szólnak, képesek 40-100 évig is megmaradni.

- tette hozzá.

Pár éve nagy divat volt a kínai császárfa. Ültessük, ne ültessük?

A kínai császárfa egy extra gyorsan nővő ipari fa, amelynek nagyon érzékeny a levele, rengeteg tápanyagot és vizet igényel a talajból. Jó fa, de Megyeri Szabolcs szerint pl. az említett vörös levelű nyár tulajdonságaiban messze felülírja.

Nem véletlen, hogy a kínai császárfa elterjedése az utóbbi időszakban megtorpant. Az elmúlt években sokan elültették, de elfelejtették, hogy öntözni kell, és muszáj ellátni tápanyaggal. Ez egy viszonylag korán, március-áprilisban virágzó fa, amivel az is a gond, hogy még hideg van, bent vagyunk a lakásban, kevésbé tudunk bennük gyönyörködni.

- mesélte róla a kertész.

Szabad gyökeres fát lehet még áprilisban ültetni?

Megyeri Szabolcs szerint ilyenkor tavasz közepén már felejtsük el, hogy szabad gyökeres fát ültessünk. Annak a szezonnak már vége, de amúgy is egyre kevésbé jellemző, hogy ilyen fákat ültetnének a hobbi kerttulajdonosok:

Nagyon érdekes, hogy Nyugat-Európában már szinte teljesen kiszorultak a szabad gyökerűek. Magyarországon is ez a trend, ugyanis a vásárlók általában nem metszik vissza a koronáját, ehhez kell némi szakértelem és bátorság. Ha valaki vesz egy háromméteres szabad gyökerű oltványt, nem fog visszavágni két métert. A szabad gyökerű fa egy félkész növény, a telepítőknek való, nagyüzemekbe, ahol tudják, hogy mit kell vele csinálni. Kertbarátként egyre inkább kondicionáljuk magunkat arra, hogy konténereset vásárolunk! Nem is tudunk mást tenni, mert ebbe az irányba megy az élet, a logika

- tette hozzá.

Egyre több helyen árulnak hatalmas méretű fákat is

Megyeri Szabolcs jó iránynak tartja, hogy egyre több árudában értékesítenek hatalmas méretű fákat. Van olyan fa, ami 1,5 millió forint, de ahogy mesélte, ültetett már el 8 milliós fát is.

Ha az emberek megveszik 500 ezer forintért az iPhone-t, meg 10-20 millióért az autókat, akkor, ha valakinek ez fontos, és van rá pénze, akkor támogatandó, hogy vásároljon egy több millió forint értékű fát. Az ember ezzel a legdrágább dologért fizet: az időért. Megveszed 10-20 év gondoskodását és szakértelmét, valójában nem is sok ezért 3-8 millió forint. Döntően olasz és német faiskolák biztosítják ezeket a fákat, de Magyarországon is kaphatóak, szerintem ez egy jó irány. Nemcsak hotelekben, intézményekben, hanem magánkertekben is egyre gyakrabban megjelennek.

Viszont ha nagyobb fákat ültetünk, érdemes arra is külön figyelni, hogy mekkora lesz a fa gyökere, nem szabad túl közel ültetni sem egymáshoz, sem a házhoz. Megyeri Szabolcs szerint fontos még, hogy mielőtt nekiállunk az ültetésnek, olvassunk utána a növénynek is:

A sorrend az, hogy fogalmazzuk meg, mit keresünk, ehhez keressünk fajtákat, és mielőtt bármit csinálunk, először ennek a fajtának a tulajdonságait nézzük meg. Amikor beültetünk egy lucfenyőt vagy egy platánt a ház és a kerítés közé, ahol két méter van, az nem jó. Ki kell menni a Margitszigetre, megnézni, mekkorák a platánok! Vagy ha már beültetem, akkor alakítani kell! Ehhez viszont fel kell tenni azt a kérdést is, hogy alakítható-e egyáltalán az a fa. A platán igen, de egy tulipánfa például kevésbé. Először muszáj gondolkodni, tervezni és csak utána vásárolni!

Milyen összegre kell számítani, ha konténeres fát veszünk?

Azért, ha szimplább faültetésben gondolkodunk, nem kell milliós tételekkel számolnunk. Egy 10 literes konténerben lévő, 2-2,5 méter magas fa fajtától függően jellemzően 10-40 ezer forint – közölte Megyeri Szabolcs. Nyilván egy átlagos, gyorsan növő fajta olcsóbb, egy oltott, egy lassabban növő, amihez több szaktudás kell, az drágább. De ezeket nagyjából egy életre vesszük. Ezért érdemes előtte gondolkozni a fajtán.

Végezetül még arra is kíváncsiak voltunk, hogyan alakultak 2023-ban a kertészeti árudában a díszfák árai. Megyeri Szabolcs elmondta, volt drágulás, de organikusan:

A kertészetekben nem drágultak irreális mértékben. Van egy 5-20 százalékos áremelkedés, de már stabilizálódtak az árak, nem hiszem, hogy ebben a szezonban lesz még jelentős emelés.

Címlapfotó: Vaskó Viktor / Megyeri Szabolcs