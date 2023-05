Elárulta titkát a sztárkertész: tízezreket spórolhatsz, ha így állsz neki palántázni

Ha tavasz, akkor mindenkinek a nyíló tulipánok, a virágzó gyümölcsfák, az éledező kiskertek jutnak eszébe. A veteményesekben, ahol megvolt az őszi talajforgatás, most az alapos magágykészítés következik. Lassan neki lehet állni a szabadföldi palántázásnak is. De hogyan készítsük elő a földet? Mikor lehet legkorábban kitenni a paradicsomot, a paprikát és a tökféléket? Milyen gyakran öntözzük, hogyan védjük a palántákat? A HelloVidék ezeknek próbált most utánajárni.

Nem tudjuk nem észrevenni, saját pénztárcánkon is érezzük, hogy egy év alatt – a KSH rendelkezésre álló legfrissebb adatai szerint – az élelmiszerek ára 42,6%-kal emelkedett, ezen belül a leginkább a tojásé (74,0%), a tejtermékeké (72,8%), a vaj és vajkrémé (68,0%), a kenyéré (67,0%), az édesipari lisztesárué (66,2%), a sajté (60,6%), a száraztésztáé (53,9%), a tejé (50,4%) és a péksüteményeké (48,0%). A lista még korántsem teljes, sorolhatnánk tovább, hiszen még nem beszéltünk arról, mennyivel emelkedtek a szupermarketek és a piacok polcain a zöldségek árai. Kézenfekvő megoldás lehet, ha van egy szabad területünk, csináljunk magunknak kiskertet! Tényleg, mennyiért árulják most a palántákat? Bár a szabadtéri ültetés szezonja még el sem kezdődött, a palánták esetén idén akár 25-35%-os emelkedés sem kizárt – erről korábban a HelloVidék is írt. A palánta idei drágulásának egyik fő oka lehet, hogy az áprilisban, májusban értékesítésre kerülő palánták magjait januárban, februárban vetik el fűtött üvegházakban. Jellemzően a paprikát, majd a paradicsomot vetik legkorábban. Ennek a két zöldségnek nagy a hő- és fényigénye, tehát a gáz- és villanyárak jelentős emelkedése miatt lényegesen magasabb a fűtési, világítási költség, mint tavaly, amit muszáj ráterhelni a vásárlókra, ha a zöldségtermesztők nem szeretnének tönkre menni. Nem beszélve arról, hogy a magok, virágföld és szervestrágya árában is várható még emelkedés. Ezért is, nagyon nem mindegy, hol szerezzük be a palántákat! Érdemes alaposan körbe nézni, mielőtt bevásárolunk. Csalóka lehet bármilyen összehasonlítás, hiszen ahány zöldség, annyiféle palánta-ár, ráadásul ugyanabba a cserépméretbe is nagyon más méretű növényeket kínálhatnak. Míg a Jófogáson 350-500 forintért is vásárolhatunk paprika és paradicsom palántákat, a piacon legalább kétszeres áron kínálják. (A piacon vagy a kertészetekben azonban saját szemünkkel is megvizsgálhatjuk, mennyire szép és egészséges az a növény, amit aztán szeretnénk kiültetni a kertünkbe.) Internetes keresésünk alapján: a kertészeti árudákban a zöldségpalántákat 800-1000, cserepes zöldségpalántákat 1300 - 2000 forintos áron már beszerezhetjük. De a határ a csillagos ég, attól függ milyen méretben, mit szeretnénk ültetni, és mennyire különleges fajtákat választunk. Sőt, lehet már kettő az egybent is venni, itt van mindjárt az "Oázis krumplicsom burgonyára oltott koktélparadicsom" palántája (17-es cserépben), amelynek ára 6 995 Ft. Milyen feladatok várnak azokra, akik idő hiányában inkább vásárolják a palántákat? Míg kint csak készülődünk a szezonra, addig azok, akik rutinosabbak már rég nevelgetik otthon az ablakpárkányon vagy az üvegházban a palántáikat. Náluk kicsíráztak a magok tálcákban, és a tűzdelésen is túl vannak, ami a palánták szálankénti szétültetését jelenti. Lássuk csak, milyen feladatok várnak azokra, akik idő hiányában inkább vásárolják a palántákat. Mikor lehet kiültetni őket? Hogyan álljunk neki a munkálatoknak? A HelloVidék segítségére Kósa Dániel kertészmérnök volt. Első lépésként szoktatnunk kell a palántákat a kinti klímához, ezt egyelésnek is hívják. Minden reggel kivisszük napos helyre őket, majd este védett helyre visszatesszük. Ezt kiültetés előtt olyan 3-5 hétig célszerű csinálni, amíg temperálódnak a palántáink, valamint ez már május 2. vagy 3.hetére esik, amikor is a tavaszi fagyok veszélye jelentősen csökken - közölte a szakember. Hogyan készítsük elő palántázás előtt a földet? A talaj előkészítését már a rutinosok elkezdték, és az ágyások helyét alaposan megtrágyázták és megforgatták. Azonban azok a kerttulajdonosok, akik most tervezték el, hogy szeretnének palántákat, ők sincsenek még semmiről sem elkésve. Számukra sem elkerülhető a talaj forgatása, porhanyítása, tápanyaggal való feltöltése. Kósa Dániel a szerves trágyával történő talajjavítást azonban már nem feltétlenül javasolja: Ugyanis a ló- vagy szarvasmarhatrágya nem tud elegyedni eléggé a talajjal, és ha ez a tápanyagban igen gazdag közeghez ér, a növény gyökere elpusztul. Válasszunk inkább műtrágyát, vagy trágya granulátumot, vagy akiknek az a szimpatikus, az használhat tápoldatot is. Természetesen az előző két esetben szükséges a talajjal való keverés. Mikor álljunk neki a palánták ültetésének? Az, hogy melyik palántát mikor lehet kiültetni, azt az adott fajra jellemző hidegtűrés és melegigény határozza meg, de egy biztos, hogy ezt mindenképp fagyosszentek elmúltával tegyük meg – tanácsolta Kósa Dániel. Így például a salátákat, retket borsókat, sárgarépát, fehérrépát már hamarabb a helyére vethetjük magról, mint amiből palántát kell nevelni, mint például a paprika, paradicsom, tökfélék. Valamint a kertészmérnök azt tanácsolja, hogy vegyük figyelembe azt, melyik fajnak mennyi a vízigénye, az uborka a leg vízigényesebb, viszont a bazsalikom nem szereti a sok vizet, kifejezetten a szárazabb talaj való neki - tette hozzá. Ezek azok a zöldségek, amiket inkább palántáról neveljünk: • Fejes káposzta (Magvetés palántaneveléshez: II. hónap., kiültetés: IV.)



• Kelkáposzta (Magvetés palántaneveléshez: II. hónap., kiültetés: IV.)



• Spárga (Magvetés palántaneveléshez: III. - IV., kiültetés: IV. közepe)



• Paradicsom (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: IV. vége -V)



• Karalábé (Magvetés palántaneveléshez: III. eleje., kiültetés: IV. közepe)



• Karfiol, brokkoli (Magvetés palántaneveléshez: III., kiültetés: V. eleje)



• Dinnye (Magvetés palántaneveléshez: IV., kiültetés: V. közepe)



• Paprika (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: V. közepe)



• Padlizsán (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: V.)



Végezetül egy Tik-Tok videó arról, hogyan is álljunk neki okosan a palánták kiültetésnek! #gardeningseason #kertszerelem? #gardenlover #kertészkedés #palántavelés #legyennekedissajátkerted #kiskertem ♬ Tropical Paradise - ZydSounds @kertszerelem Ti megszavaztátok én pedig hoztam is a palántanevelésről szóló kis összefoglalót ? Ha kérdésetek van írjátok bátran ? #gardening Címlapkép: Getty Images