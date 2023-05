Ide tereget a legtöbb magyar: meglepő, de rengeteg kertes ház tulajdonos csinálja ezt

A tavaszi idő megérkezésével együtt kezdtek érdeklődni a magyarok a kerti és más, a házból való kiszabadulásra utaló termékek iránt – derül ki az Árukereső.hu belső adataiból. A kert rendberakása és a gyep gondozása mellett végre lehet szorgoskodni a műhelyben is, és persze teregetni is a természetben.

A jó idő megjelenésével párhuzamosan a magyar vásárlók érdeklődése is megnőtt a kertészeti és kültéri eszközök és termékek iránt, a portál pedig érdekes adatokra lát rá arról, hogy mire keresnek rá a hazai fogyasztók.

Tavalyhoz képest már most 30%-kal többen kerestek rá láncfűrészekre, és hasonló mértékben kutattak szerszámosládák után. Sőt, majdnem kétszeresére nőtt a kaszák iránti érdeklődés, és még ennél is jóval többen keresnek fogókat, amik mind jól jönnek majd az udvari feladatok elvégzésében. A fűszegélynyírók és a kültéri lámpák kb. 15 százalékkal népszerűbbek most, míg a LED-égők közel 40%-kal, így valószínűleg egyre többen vízionálnak formás kertet és esti kültéri pihenést.

Érdekesség, hogy majdnem háromszor annyi mosóporra kerestek rá, így biztos, hogy a kinti teregetést fontolgatják a potenciális vásárlók. A kerti partik korszakának küszöbén állhatunk, ugyanis a kinti székek közel 100%-kal, a napernyők és kellékek 76%-kal, a grillek pedig több mint 30%-kal ugrottak meg.

Bizonyos termékeknél visszaesés figyelhető meg. A kompresszorok és aggregátorok mind 25%-kal estek vissza, ahogy a levélfúvók is. A gyepszellőztetők és a kerti slagok 40%-körüli visszaesést mutatnak, így a gyepgondozás úgy tűnik, nem lesz prioritás, ahogy a medencék használata sem, mivel ott meg 54%-kal kisebb az érdeklődés. Még ha a medencézés nincs előtérben, a sütkérezés igen: több mint 60%-kal többen kerestek naptejet. A portál becslései szerint a június lesz a kertészeti kategória csúcshónapja, a jelenlegi változások pedig egyértelműen igazolják, hogy nem csak az időjárás szerint, de az emberek tudatában is megérkezett a tavasz.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)