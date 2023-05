Íme, a profi kertészek nagy trükkje: ezt tegyük, ha ellepték a kertünket a hangyák

Elözönlötték a kerted a hangyák? Bár ezek a szorgos kis rovarok nem kifejezetten kártékonyak, nem biztos, hogy elsőre ez fog eszünkbe jutni, amikor a gyönyörű gyepünkön megpillantunk egy hatalmas hangyafészket. Mit lehet tenni? A HelloVidék kérdéseire Kósa Dániel kertészmérnök válaszolt.

Az elmúlt napokban ugyan rengeteget esett az eső, de a tavasz már többször megmutatta mosolygósabb arcát. Ahogy melegebb lett az idő, egyre többen készülnek a kerti szezon elindítására, itt a palántázás szezonja. Az ültetés, öntözés, gyomlálás mellett érdemes figyelnünk arra is, hogy távol tartsuk a kártevőket a növényeinktől és persze a lakásunktól is. Tavasz végén, nyár elején ajánlott a kertek átfésülése, hiszen könnyen rábukkanhatunk egy-egy rágcsáló vagy kártevő járatra, esetleg bolyokra, fészkekre. Az idő számít, hiszen nem mindegy, hogy már a meglévő problémát kell elhárítanunk, vagy még időben tudunk lépni a nagyobb károk kialakulása előtt. Éppen ezért, most annak jártunk utána, mit lehet tenni a kertünkben tömegével garázdálkodó hangyák ellen. A HelloVidék kérdéseire Kósa Dániel kertészmérnök válaszolt.

A hangyák hallatán mindenki apró rovarokra gondol, akik megjelennek a lakásban, kertben. Sokan nem kívánt vendégként tekintenek rájuk, megjelenésük sokszor komoly jelzés, de lehetnek hasznosak is – közölte beszélgetésünk elején Kósa Dániel.

Ahhoz, hogy megértsük, meg kell ismernünk őket

A hangyák ízeltlábú rovarok, fajtáik száma eléri a 12500-at, és szinte az egész világon fellelhetőek. Talajlakók, bolyban élnek. Vannak húsevők, vannak, melyek magokat gyűjtenek, mások a zöld leveleket hordják. Fontos még róluk tudni, tette hozzá a kertészmérnök, hogy más növényekhez és állatokhoz is szervesen kapcsolódnak, legyen szó boly elleni támadásról, mivel táplálékként vadásznak rájuk, vagy arról, hogy bolyon belül haszonállatokat tartanak.

Sok kerttulajdonosnak az jut először eszébe, hogy ha hangyákat lát a kerti növényein, akkor azokon biztos elszaporodtak a levél- vagy pajzstetvek. Ez így van, hiszen a tetvek a hangyák számára rendkívül hasznosak. A kapcsolat alapja, hogy a hangyák a levéltetveket védelmezik a rájuk leselkedő veszélyektől, valamint potrohuk váladékától rendszeresen megszabadítják őket. Ez a váladék a mézharmat, hangyák fontos tápláléka, ugyanis gazdag cukrokban és tápanyagokban

- magyarázta a szakember.

Hangyafajták

Az emberi szem számára a legtöbb hangya egyformának tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk őket, észrevehetünk komolyabb különbségeket méretükben, színükben és formájukban is. A leggyakoribb gondokozó hangyafélék a következők:

Fekete hangya: fekete, 3-5 mm hosszúságú dolgozóit mindannyian ismerjük. Gyakori vendégek a lakásban, apró repedéseken keresztül jutnak be, főleg édességet keresve. A kertekben is gyakran találkozhatunk velük: az elhullott gyümölcsöket és a mézharmatot egyaránt kedvelik.

fekete, 3-5 mm hosszúságú dolgozóit mindannyian ismerjük. Gyakori vendégek a lakásban, apró repedéseken keresztül jutnak be, főleg édességet keresve. A kertekben is gyakran találkozhatunk velük: az elhullott gyümölcsöket és a mézharmatot egyaránt kedvelik. Fáraóhangya: egy rendkívül apró hangyafajta, a mindössze 2 mm nagyságú dolgozói borostyánszínűek, mindenevők, de főleg a fehérjedús táplálékot részesítik előnyben. A meleget és a magas páratartalmat kedvelik, könnyen hoznak létre kolóniát fafelületek rejtekében, falakban, de még szemetesdényekben is. Betegségterjesztő faj: testükön megtelepedhetnek baktériumok, vírusok, így egészségügyi intézményekben különösen nagy a kockázatuk. A hangyairtás itt nem könnyű feladat, mert a kolónia könnyen költözik, így fontos, hogy a méreganyagok eljussanak a királynőhöz.

egy rendkívül apró hangyafajta, a mindössze 2 mm nagyságú dolgozói borostyánszínűek, mindenevők, de főleg a fehérjedús táplálékot részesítik előnyben. A meleget és a magas páratartalmat kedvelik, könnyen hoznak létre kolóniát fafelületek rejtekében, falakban, de még szemetesdényekben is. Betegségterjesztő faj: testükön megtelepedhetnek baktériumok, vírusok, így egészségügyi intézményekben különösen nagy a kockázatuk. A hangyairtás itt nem könnyű feladat, mert a kolónia könnyen költözik, így fontos, hogy a méreganyagok eljussanak a királynőhöz. Lóhangya: nagyobb termetű, 6-10 mm hosszúságúra nő meg és képes egészen nagy távolságokat megtenni a boly és a táplálékforrás között. Ennek a fajnak a kiirtása a boly megtalálásától függ, a királynő elpusztítása elengedhetetlen. Könnyen bejutnak a házba az ablakra, tetőre lógó faágakon vagy vezetékek mentén. Kedvelik a magas páratartalmat és a faszerkezeteket, amikbe járatokat vájnak. Fő táplálékuk a mézharmat és a növényi nedvek, a lakásban gyakran a vízforrást keresik. Fontos, hogy speciálisan erre a hangyára való hangyairtó szert szerezzünk be, különben a boly arrébb költözik és még több kárt okoz a házban. A hangyacsapda is hatékony védekezés lehet.

Sok előnnyel is járhat ez a kis élőlény a kertben

Ahogy Kósa Dániel kiemelte, a talajlakó hangyafajták befolyásolják nagy hatással vannak a környezetükre, részt vesznek a tápanyagkörforgásban, járataik lazítják, szellőztetik a talajt. A felszínen összegyűjtik a növényi és állati maradványokat és tisztítják a talajt. Igazán nagy bosszúságot akkor tudnak okozni, amikor nagy számban jelennek meg, több kolónia is van udvarunkban.

A hangyák azonban nem szeretik a laza, művelt talajokat, amelyek nedvesek. Ezzel lehet a legkönnyebben elüldözni őket: nem megfelelő élőhelyet létrehozni, tehát megtelepedésüket meggátolni.

Másrészt, tette hozzá Kósa Dániel, léteznek olyan növények, melyek irritálják őket. Ilyen a levendula, a kakukkfű és a zsálya. Ezek ültetésével, valamint a fahéj és kávézacc bevetésével is távol tarthatjuk őket.

Csalit is készíthetünk, melybe olyan anyagokat tegyünk melyeket nem tud megemészteni, ezáltal elpusztulnak. Ilyen a finomliszt, sütőpor. Egy kevés cukorral még ellenállhatatlanabbá tehetjük.

Hangyairtó gél, hangyairtó spré vagy hangyacsapda? (A vegyszeres hangyairtásról)

Ha az előbb felsoroltak nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor Kósa Dániel szerint van mód vegyszeresen is írtani. A gazdaboltok tele vannak hangyacsapdákkal, nagyon változatos spektrumból válogathatunk.

Általában a hangya fajtájától függ, hogy milyen hatóanyagú vegyszerre érzékeny, ugyanis a kezelésre nem egyformán reagálnak.

Bármelyik megoldást választhatjuk, ha úgy döntünk, vegyszerrel védekezünk, de érdemes megállapítani, hogy konkrétan milyen fajú hangyáról van szó. Már léteznek olyan bioaktív vegyületek, amelyek benti és kültéri használatra is egyaránt megfelelnek, nem szennyezik a lakást és nem veszélyesek háziállataink számára sem. A hangyairtó gél eredménye hasonló a hangyacsapda által kifejtett hatáshoz: a rovarok pusztulása késleltetett, a csalétek elfogyasztása után még pár napig életben maradnak, míg a bolyba hazatérve elterjesztik a hangyairtó szert, nagyfokú pusztítást okozva. Fontos azonban, hogy bevetésük előtt megfelelően tájékozódjunk a hatóanyagról és az utasításokat betartva csak a kívánt mennyiségben használjuk.

Kapter hangyairtó gél: 10 ezer Ft

Bros Szuper hangyairtó szer 1kg: 3300 Ft

Bros hangyairtó por 1kg: 5000 Ft (A csalétek magához vonzza a hangyákat. Kíméletlenül, villámgyorsan hat. Beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható!)

Mivel NE irtsunk hangyát?

Némely háztartásban találhatunk bóraxot vagy petróleumot. Súlyos egészségkárosító hatásuk miatt ezek az anyagok nem alkalmasak hangyairtásra. Veszélyesek az emberre és a háziállatokra, ugyanis vese- és májelégtelenséget okozhatnak, nagyobb dózisban halálos mérgezés is előfordulhat. Ezeket az anyagokat, még ha hozzá is jutunk, kerüljük, a hangyairtó szer származzon szakosodott üzletből!

Ha több módszert is kipróbáltunk, de nem megy a hangyairtás, inkább hívjunk szakembert, aki azonosítja a hangyafajt és a megfelelő módszerrel megszabadít bennünket tőlük! Ha elmúlt a hangyavész, továbbra is figyeljünk oda háztartásunkra: kerüljük a morzsálást, zárjuk jól az olyan tartós élelmiszereket, főként a cukrot, és ne tároljunk elérhető helyen (például a szemetesben) sokáig ételmaradékot!

Címlapkép: Getty Images