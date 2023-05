Filléres útszéli csodaszer: jóval több mint szörp ez a virág, így használd fel okosan

Idén tavasszal kis lemaradással nyílik, virágzik minden, így a bodzavirág is csak mostanában kezdte el bontogatni a szirmait. Csodálatos illata mellett számos jótékony hatása ismert, és ahogy gyerekként, úgy ma is rengetegen fogyasztják a tavasz és a kora nyár belőle készült, hűsítő üdítőitalát, szörpjét. De a bodzavirág ennél jóval többet tud, rengeteg mindenre gyógyír lehet, nem mellesleg pedig nemcsak italként, de ételként is mennyei.

Magyarországon őshonos növény

A fekete bodza Magyarországon őshonos növény, ezért ökológiai igényei jól kielégíthetők. Talajra és klimatikus tényezőkre nem igényes, viszont a megfelelő körülmények biztosítását a növények jó kondícióval és magasabb terméseredménnyel hálálják meg. A bodza szikes, pangó vizes, hamar száradó talajok kivételével bárhol termeszthető. A tömődött agyag, illetve levegőtlen réti talajokon nem, viszont a középkötött, jó vízgazdálkodású, humuszban és nitrogénben gazdag talajokon ültetvény nyugodt szívvel létesíthető. A tartós, több napig tartó vízborítást nehezen tűri, hatására akár pusztulás is bekövetkezhet a növény gyökereinek levegőigényessége miatt.

A fekete bodza sajátossága, hogy május közepén, június elején virágzik, ezért a késő tavaszi fagy okozta károktól nem kell tartani. A téli nagyobb mértékű lehűlés által keletkezett károk sem jellemzőek rá. Öntözött körülmények között nagyobb biztonsággal termeszthető, ugyanis vízigénye a tökéletes fejlődéshez és gyümölcséréshez legalább 700 mm évente. Az öntözés a termésmennyiséget akár 5-7 tonnával is megnövelheti hektáronként. Fényigényes, árnyékkerülő növény, ezt bizonyítja az a tény is, hogy természetes élőhelyén az utak, illetve erdők szélén helyezkedik el. Fény hiányában a korona nem fejlődik megfelelően, a belsejében lévő vesszők felkopaszodhatnak, a termések minősége és mennyisége is csökkenhet.

2020-ban körülbelül 6200 hektárnyi bodzaültetvény volt Magyarországon, ebből mintegy 4 ezer hektárt 2010 után telepítettek, mondta el a mezohir.hu-nak Csizmadia György, a Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete (Botész) igazgatója. Ezzel a kis felülettel is a világ össztermésének (cc. 100 ezer tonna) körülbelül kétharmadát adja hazánk. Hozzátesszük: 2017-ben még bő 6500 hektárt tartott nyilván a KSH. A 2020-as évi keresletnövekedés azonban kisebb ültetvényfelületet talált hazánkban, ráadásul az időjárás sem kedvezett a növénynek.

Előfordulása, megjelenése A bodza tudományos neve: Sambucus nigra, elterjedt megnevezései: fekete bodza, festőbodza, fekete bogyós európai bodza, európai bodza, gyepűbodza, német bodza. Élőhelye Európa és Észak-Amerika, a Kárpát-medencében is igen elterjedt cserjeféle. A bodza egy 3-10 méter magasra nő meg, a fehéres-sárgás virágok bogyós gyümölccsé fejlődnek, melyek előbb zöld színűek, majd vöröses-barnák, végül fényes fekete színűek lesznek. A virágokat tavasszal szüretelhetjük, és számos finomsághoz felhasználhatjuk, de a fekete bogyóból is mennyei lekvár készíthető, rengeteg pozitív gyógyhatása van mind a virágnak, mind a bogyósnak.

A bodza mint gyógynövény

A bodza a természetgyógyászatban ősidők óta az egyik legkedveltebb és leghatékonyabb gyógynövény. Fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatását már az indiánok is alkalmazták, terméséből gyógytea főzetet készítettek, melyet a bőr ápolására, a szem borogatására is használtak. A népi hagyományok szerint a bodza köhögésre, légúti megbetegedésekre, székrekedésre és gyomorfájdalomra is megfelelő segítséget nyújt. Napjainkban immunrendszerünk erősítésére legalkalmasabb háziszer a bodza virágából készült gyógytea, tavasszal és nyáron pedig üdítőként és szörpként fogyasztjuk a legtöbbet, de fagylaltok kedvelt összetevője is. Az őszi hónapokban amikor a meghűléses megbetegedések gyakorivá válnak, az antivirális tevékenységű bodzatea a legjobb orvosság. Az egész növényt felhasználják a gyógyszeriparban vagy élelmiszerként is. Télen az 5 legkeresettebb gyógynövény egyike a bodzavirág.

A bodza C- vitamin tartalma duplája a citrusokénak, amelyhez A-, és B- vitaminok, speciális flavonoidok, antioxidánsok, gyümölcssavak és bioflavonoidok társulnak.

Igazi csodaszer

Hatékony méregtelenítő, és úgy vélik, hogy segít az olyan fertőzések tisztításában, mint a pattanások, kelések és bőrkiütések. Folyadékként is felhasználják a bodzát a bőrre, mint általános vérzéscsillapítót. Megfázás, influenza és láz esetén erős izzasztó hatása érvényesíthető, mivel hűtő összetevőket tartalmaz. Európában enyhe hashajtóként és vízhajtóként is ismert, vagyis a bodza hasznos a vesék egészségére is. A magas koleszterinszintben szenvedőket vizsgálva megállapították, hogy a bodzaszörp csökkentheti a koleszterinszintet, öregedés-gátló tulajdonságokkal is rendelkezik. A fekete bodza ösztönzi az egészséges immunreakciót a nem kívánt organizmusok ellen, melyek influenzaszerű tüneteket okoznak. A fekete bodza mint a legtöbb bogyós növény, tele van antioxidáns flavonoidokkal, tartalmaz antocianin flavonoidokat, melyek a szabad gyökök semlegesítését végzik az egész keringési rendszerben. Nagy mennyiségben van benne A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamin valamint flavonoidok, triterpének, glikozidok, cukrok és tanninokat, antioxidánsai gátolják a rosszindulatú daganatot okozó sejtek elszaporodását, a gyulladások és az érrendszeri megbetegedések kialakulását.

A virágából készült kivonat vagy főzet fokozza az izzadást, ezzel hozzájárul a szervezetben felgyülemlett méreganyagok eltávolításához, és segít csökkenteni a lázzal járó megbetegedések során a testhőmérsékletet. Virágainak, bogyójának és leveleinek vírus-, gomba-, valamint baktériumellenes hatóanyagai enyhítik a légúti megbetegedések, az asztma, a köhögés, a hörghurutgyulladás, a szénanátha, a megfázás és az influenza tüneteit, feloldják az orrdugulást.

A méregtelenítésen kívül értágító hatással is bír, megszabadítják az ereket az esetleges lerakódásoktól, ezáltal a bodza jelentősen javítja a periférikus vérkeringést, csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét. A bodzavirág beállítja a vércukorszintet, mérsékli az ízületi fájdalmakat, antiszeptikus tulajdonságának köszönhetően a szájban és torokban megjelenő gyulladások ellen is alkalmazható.

Fogyókúrázók, figyelem!

A fogyókúrázóknak is ajánlott, mivel szabályozza és serkenti a bélműködést, rendszeressé és alapossá teszi az ürítést, gyorsítja a zsírok lebontását. A bodzalé vagy tea jó szolgálatot tehet fejfájás, migrén, ideggyulladások, valamint nyugtatóként, a stressz és az álmatlanság kezelésében. A bodzavirágszörp szintén segíti a fogyást, ugyanis elveszi az éhségérzetet.

A bodza háncsával (a kéreg alatti rész) összekeverve a bogyók ráadásul vízhajtó hatással bírnak, serkentik a vesék és a húgyhólyag működését, idegi fájdalmakra, szívritmuszavarra, köszvényre, valamint hólyagbántalmakra is gyógyírt jelent. Összetört és gézbe rakott levelei az aranyér, míg az ecetes és sós levélpép a fogtályog kezelésére alkalmazható.

Ennyi mindenre jó a bodzavirág:

Immunerősítő

Erős izzasztó hatása révén lázcsillapító

Vízhajtó tulajdonsága miatt fogyasztó, testsúlycsökkentő

Enyhe hashajtó, enyhíti a székrekedés tüneteit

Köptető, köhögéscsillapító

Felszabadítja a légutakat

Elűzi a bélférgeket

Antiszeptikus hatása miatt szájöblítőnek, szájvíznek is alkalmazható

Hatékonyan csökkenti az asztma tüneteit

Szíverősítő

Külsőleg használva fertőtlenítő hatású

Bodzavirág tea készítése

Egy kanál bodzavirágot tegyünk egy edénybe, majd öntsük le 250ml forrásban lévő vízzel. Fedjük le az edényt, és 10 percig hagyjuk ázni. Ha kihűlt, mézzel édesítve fogyaszthatjuk.

Étkezések után, tehát naponta háromszor fogyasszunk egy bögrével a gyógyteából. Meghűléses megbetegedésre napi 6–8 bögrével is meg lehet inni, de mindössze 3–4 napig szabad ekkora mennyiségben alkalmazni a gyógykúrát.

Bodzavirág tea 2. változat

Egy kisebb edényben felforralunk 150 ml vizet. Beleteszünk 2 evőkanálnyi szárított bodzavirágot. Lefedjük, és állni hagyjuk 5 percig. A főzetet átszűrjük, és minél melegebben elfogyasztjuk.

Bodzaszörp

A hűtőben 4-5 hónapig eltartható, limonádéhoz, krémbe, desszertszószhoz vagy pezsgőkoktélhoz is nagyszerű.

Hozzávalók:

5db bodzavirág;

2kg cukor;

1db biocitrom;

60g citromsav;

géz/textil

A virágtányérokból egyenként jól kirázzuk a bennük rejtőző rovarokat, majd tálban óvatosan átmossuk, és papírtörlőn lecsöpögtetjük őket. Cukorszirupot készítünk. Ehhez a cukrot 3 liter vízbe téve felforraljuk, adunk hozzá forrás közben két teáakanál citromlevet, majd szirup sűrűségűre főzzük; ez hosszú ideig eltart (15-20 perc), és közben folyamatosan keverni kell a folyadékot. Ezután vékonyan felszeleteljük a citromot, majd a bodzavirágokkal és a citromsavval együtt nagy tálba tesszük. Leforrázzuk a sziruppal, és hűlni hagyjuk. Letakarva, sötét helyen 3-4 napon át pihentetjük. A szörpöt gézen vagy ritka szövésű, tiszta textildarabon átszűrjük, és légmentesen zárható palackokba töltjük. Hűtőszekrényben tárolva 6 hónapig eláll. Fogyasztáskor 1:4 arányban ajánlott hígítani.

Bodza limonádé/üdítő

Nyári napokon nincs jobb egy behűtött házi limonádénál! Az alaphoz tegyünk egy nagy befőttesüvegbe 2 marék bodzavirágzatot és 1 db felkarikázott citromot, öntsük le 20 dkg cukorból és 1 liter vízből főzött sziruppal, majd zárjuk le az üveget, és hagyjuk állni 2 napig. Szódával vagy ásványvízzel hígítva fogyasszuk. De alkoholos italokhoz keverve remek nyári koktélt alkothatunk, ha pedig pezsgőt öntünk hozzá, máris kész a frissítő bólé!

Bodzazselé

Fagylaltkelyhek, krémdesszertek ízesítője lehet, de sütemény és tortakrémekhez keverve is remek, de vajas kenyérre kenve is igazi ínyencség.

Hozzávalók:

12db bodzavirág;

1db lime vagy citrom;

1liter 100%-os almalé;

40dkg zselésítő befőzőcukor

A lerázott bodzavirágok szárát ollóval vágjuk le ollóval, a lime vagy citrom levét facsarjuk ki. A virágokat egy nagy tálban forgassuk össze az almalével, valamint ízlés szerint lime- vagy citromlével, majd frissen tartó fóliával letakarva tegyük a hűtőbe 24 órára. Közben időnként forgassuk át a levet. Másnap apró lyukú szűrőn szűrjük le, és fakanállal jól nyomkodjuk ki az egészet. A lecsepegett folyadékot a befőzőcukorral erős tűzön, kevergetve forraljuk fel, majd folyamatos keverés közben főzzük 3-4 percig. Töltsük előkészített csatos üvegekbe, melyeket állítsunk a fejükre 5 percre, majd fordítsuk vissza, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Bodzavirág palacsintatésztában

4db száras bodzavirágtányér;

4dkg keményítő;

4dkg liszt;

1tasak vaníliás cukor

1db tojás;

6cl ásványvíz;

2,5 dl olaj;

2 teáskanál porcukor;

0,6 dl szódavíz

Elkészítése:

A virágokat lerázzuk. A keményítővel elvegyített lisztet tálba szitáljuk, majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a sót és a tojást. Habverővel összedolgozzuk, és 4 cl ásványvízzel lazítjuk. Ha a massza túl sűrű, 1-2 evőkanál ásványvízzel hígítjuk. Egy kisebb lábosban addig hevítjük az olajat, amíg a beledugott fakanál nyele körül kis buborékok keletkeznek. A palacsintatésztát átkeverjük, és belemártunk egy bodzavirágtányért a száránál fogva. A felesleges tésztát lecsepegtetjük, és a bundás virágot aranybarnára sütjük a forró olajban. Végül habszedőkanállal kiemeljük, jól lecsepegtetjük, és konyhai papírtörlőre tesszük. Ugyanígy a többi virágtányért is megsütjük, illetve leitatjuk. Még melegen rászitáljuk a porcukrot, és azonnal tálaljuk.

Érdekesség, hogy a Szobi Gyümölcsöskertben Szobon Szedd magad akcióban gyűjthetjük be augusztusban majd a bogyókat, amelyek szintén nagyon hasznosak.

Ez a kis videó pedig szemlélteti, hogyan süssünk bodzavirágot palacsintatésztában:

