Brutális bírság, börtön is járhat egy egyszerű darázsirtás után: mutatjuk, mire figyelj

A legtöbb kertes ház tulajdonos szembesült már azzal a problémával, hogy darazsak költöztek az udvarába, redőnytokjába vagy a kert különböző zugaiba. Persze dönthetünk úgy, hogy gyorsan orvosoljuk a problémát és lefújjuk a kellemetlenkedő szárnyasokat valamilyen rovarirtóval és folytatjuk tovább kinti tevékenységünket. Vagy észben tartjuk a környezetünk és a rovarok védelmét, hiszen nem csak segítik a beporzást, de el is űzik a káros bogarakat, rovarokat. Ráadásul egy óvatlan irtás következménye hatalmas bírság, sőt akár börtönbüntetés is lehet.

Magyarországon a leggyakrabban a társas darázsfajok képviselővel találkozhatunk. Ide tartozik: a kecskedarázs, a német darázs, a lódarázs, illetve a padlásdarázs. Persze sok más darázs is megfordul az udvaron, kertekben. Ezek lehetnek a

Lopódarázs

Óriás fürkészdarázs

Óriás-csőrösdarázs

Kecskedarázs

Német darázs

Padlásdarázs

Lódarázs

Óriás tőrösdarázs

Kevesen tudják, de van néhány darázsfaj Magyarországon aminek az irtása jogszabályba ütközik. Gyakorta találkozhatunk velük akár a saját kertünkben is. Szakképesítéssel rendelkező rovarirtó felismeri ezeket a fajokat és ilyenkor bizony a megrendelő kérésére sem végez irtást!

Ezeknek a példányoknak a büntetési tételei 5000 és 50 000 forint között van.

Néhány példa védett darazsakra:

pompás útonállódarázs óriás-tőrösdarázs pompás fémdarázs szöcskeölő darázs nagy smaragdfémdarázs

Nemrég a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is figyelmezetett közleményben arra, hogy péládul májustól számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Fontos tudni, hogy ezek a félelmetesnek tűnő állatok az emberekre, a társ- és háziállatokra teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is!

Ezek a rovarok nem tévesztendők össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal. A tőrösdarazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban (hacsak nem fogjuk meg őket) nem ellenünk használják.

Irtásuk nem csak jól felfogott érdekeink és ártalmatlanságuk miatt értelmetlen és önsorsrontó, de azért is, mert az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Elpusztításukkal éppen ezért akár több éves börtönbüntetést is kockáztat az elkövető.

Mit tehetünk akkor a ház körül?

Mindenek előtt gondoljunk a megelőzésre!

A legtöbb kertes ház tulajdonos szembesült már azzal a problémával, hogy darazsak költöztek az udvarába, redőnytokjába vagy a kert különböző zugaiba. Persze dönthetünk úgy, hogy gyorsan orvosoljuk a problémát és lefújjuk a kellemetlenkedő szárnyasokat valamilyen rovarirtóval és folytatjuk tovább kinti tevékenységünket. Vagy észben tartjuk a környezetünk és a rovarok védelmét, hiszen egy korábbi kutatás szerint nem csak segítik a beporzást, de el is űzik a káros bogarakat, rovarokat. Éppen ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, amelyek segíthetnek környezetbarát módon távol tartani és életben tartani a darazsakat. Lássuk, melyek ezek!

1. Fedd le az ételeket és zárd le az italokat: A darazsak szeretik megdézsmálni a kint felejtett ételeket, italokat főleg akkor, ha azok édesek. Éppen ezért, különösen nyáron, amikor kint eszünk-iszunk a szabadban, ügyeljünk arra, hogy rendszeresen elpakoljunk magunk után. A tányérokat, poharakat mindig ürítsük ki és vigyük be a lakásba, hiszen a kint felejtett maradék csalogató lehet a darazsak számára.

2. Helyezz el erős illatú növények a kertben, teraszon

Vannak olyan növények, amelyek elriasztják a darazsakat, ilyen például a paradicsomszár, a friss menta, az őrölt kávé és a szegfűszeg. Érdemes ezeket a növényeket az ablakban elhelyezni, vagy a kerti asztal körül. Ezzel könnyen elriaszthatjuk a nem kívánt látogatókat

- mondja Catherine Alyons, a Garden Buildings Direct szakembere.

3. A borsmentaolaj szinte garantáltan távol tartja a darazsakat. Csepegtessünk néhány csepp olajat valamilyen szövetre vagy gyapjú anyagra majd ezekből néhány példányt helyezzünk el a kerti asztal vagy terasz körül.

4. Ha nagy kertünk van érdemes egy távoli szegletet kiszemelni és itt elhelyezni valamilyen édes ételt vagy italt, hogy elterelje a darazsak figyelmét, amíg kint sütögetünk vagy étkezünk. Erdemes narancslevet vagy valamilyen gyümölcsöt kihelyezni, mivel ezeket imádják a legjobban.

5. Használj olyan illatgyertyát, ami citrom, eukaliptusz, szegfűszeg vagy fodormenta illatú. Ez egy nagyszerű módszer arra, hogy ne csak a darazsakat, hanem az összes többi rovart is elűzzük.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A darazsak irtása, előzése a legtöbb esetben igen veszélyes feladat. Az állatok veszélyesek, és a lakhelyüket aggresszíven védik, így senkinek nem ajánljuk, hogy házilagos (legtöbbször nem működő) módszerekkel próbálják kiirtani a beköltözött darazsakat. Kérjék szakember segítségét, életveszély esetén a katasztrófavédelem is értesíthető, illetve, ha nem sürgős az irtás, tudnak adni elérhetőseget megfelelő szakemberhez is

- olvasható az Észak Mátra Mentő Egyesület weboldalán.

Ahogy a szakértők is említik, felesleges bottal vagy más módszerekkel bolygatni a fészket, hiszen a darázscsípés rettentő veszélyes lehet a szervezet számára, főleg akkor, ha rajban támadnak. Éppen ezért, ha azt látjuk, a kertünkben fészket készítettek a darazsak, hívjuk a tűzoltókat, vagy a katasztrófavédelmet esetleg erre specializálódott szakembereket, mivel tőlük szakszerű tanácsokat, segítséget kaphatunk. Ezzel pedig nem veszélyeztetjük saját és családunk életét, egészségét sem.

Bárki számára veszélyes lehet a darázscsípés

Sajnos nem létezik még olyan teszt, ami kimutatná a rovarméreg allergiát, így nem is tudhatjuk előre, hogy csípés esetén ki milyen tünetet fog produkálni. Felmérések szerint viszont azt tudhatjuk, hogy nagyjából a gyerekek 0,4-0,8 százalékát, míg a felnőttek 3 százalékát érinti a méh-, vagy darázsméreg allergia. Emiatt nagyon fontos, hogy kertünk, lakásunk rejtett zugait is rendszeresen ellenőrizzük, hiszen az apró állatok ezekre az érintetlen vagy kevésbé forgalmas helyekre építik fészküket.

A szakemberek viszont mindig igyekeznek felhívni a figyelmet arra is, hogy nem csak azoknak fontos ez, akik allergiában szenvednek! A csípést követően bárkinél jelentkezhet allergiás reakció, súlyosabb esetben akár anafilaxiás sokk is.

A méh vagy darázscsípés helyén kialakuló piros, fájdalmas duzzanat nagyon kellemetlen, leggyakrabban azonban veszélytelen. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a rovarcsípést követő két napon belül a távolabbi bőrfelületen kiütések jelentkeznek, illetve légzési, keringési zavar és hasi panaszok lépnek fel, szakorvoshoz kell fordulni, mert ezek allergiás reakcióra utalnak. Legrosszabb esetben a csípés fél órán belül akár anafilaxiás sokkot is okozhat, ami azonnali sürgősségi ellátást igényel

- hívja fel a figyelmet dr. Mezei Györgyi, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika allergológus szakorvosa. Mint mondta, a rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, ez pedig minden esetben kisebb-nagyobb helyi reakciót, akut gyulladást vált ki, ami gyerekek esetében még látványosabb lehet.

Veszélyt jelent az is, ha valaki véletlenül lenyeli a darazsat vagy a méhet. A szájban, garatban kialakuló duzzanat ugyanis elzárhatja a felső légutakat és légzési nehézséget, akár fulladást okozhat. Ilyen esetben nincs idő mérlegelni: azonnal ki kell hívni a mentőt.

Szintén tragédiát okozhat, ha a csípést követő 30 percen belül életveszélyes, egész szervezetet érintő allergiás reakció, anafilaxia jelentkezik.

Ilyenkor súlyos hasi görcs, hasmenés, hányás, testszerte megjelenő csalánkiütés, sápadtság, nyelési zavar, szédülés, ájulásérzés, szájban vagy szemben jelentkező duzzanat, köhögés, torokszorító érzés, sípoló vagy nehézlégzés, de akár eszméletvesztés is előfordulhat. Ez azonnali sürgősségi ellátást igényel és azonnal mentőt kell hívni.

Életveszélyes anafilaxiát egyébként hazánkban csak a méh és a darázs mérge okozhat, a többi rovar csípése csak jórészt ártalmatlan, helyi reakciót vált ki. Az allergiás reakciók a csípést követően később, 48 órán belül is jelentkezhetnek, akkor azonban már nem jelentenek akkora veszélyt.

Címlapkép: Getty Images