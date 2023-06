Milliós tétel is lehet a kerti csobbanás: elszálltak a medenceárak, ki bírja ezt megfizetni?

Hogyan gondolkodan a magyarok? Miként alakul a föld feletti, bárhol felállítható medencék ára? Milyen fajták vannak, melyekre, mekkora méretekre van most leginkább kereslet a piacon? Ezeknek jártunk most utána a Praktiker segítségével.

Nem tudunk elképzelni nagyobb felüdülést a forró nyári napokon, mint egy hűsítő csobbanást a kerti medencében. A teljes kikapcsolódás garantált, ha a sok munka után felszeretnénk dobni a szürke hétköznapokat egy kis ejtőzéssel a hűs medencében. Kisgyermekeink mellett a minket meglátogató rokonaink és barátaink is garantáltan élvezni fogják a csobbanást.

Kerti medencéből több fajta létezik, megkülönböztetünk puha falút, és fémvázas, merefalú kiviteleket, ezeket elhelyezhetjük a föld felett és a földbe ásva is. Fontos, hogy a választáskor vegyük számításba a kertben lévő hely méretét és azt, hogy hány ember fogja használni a medencét. A formája, mérete és stílusa illeszkedjen igényeinkhez, a házhoz és a kert elrendezéséhez.

Ha beszereztük a medencét, további teendőink lesznek:

ki kell választani a megfelelő helyet, a szűrőberendezést, a takarót és a téli karbantartás módját is. Nem csak a megszokott kék színben, hanem fehérben, szürkében és rattan mintázatú kivitelben is megvásárolhatóak. A medence folyamatos karbantartása alapvető fontosságú a komfortérzetünk és a higiénia fenntartásához. Medenceporszívó segítségével a medencék alját és a belső falukat tarthatjuk tisztán. A medencelétra a biztonságot szolgálja, a 2-3 fokos létrák megkönnyítik a ki- és bejutást, amely rizikós a csúszásveszély miatt. A legfontosabb higiéniai eszköz a medencevíz tisztaságát biztosító vegyszerezés és víztisztítás. Vegyszerezéshez klóros vegyi anyagokat és algátlanító szereket ajánlott használni, de aknás és utólag felszerelt tisztítóberendezést is igénybe vehetünk. Utóbbi előnye, hogy üzemeltetése nem igényel szakértelmet, felhelyezése a medence falára egyszerű.

Bezsongtak a magyarok, mindenki medencét akar?

Ahogy az áruházlánctól megtudtuk, az ellátási láncok rendeződésével a piaci körülmények is megnyugodni látszanak, mind az igények, mind a piaci árak és szállítási feltételek stabilizálódnak. A forint erősödése kedvezően hat az idei árakra is, így a napjainkban tapasztalható magas infláció ennél a kategóriánál kevésbé jelentkezik. A szekemberek szerint, az adatok jelenleg azt mutatják, a földfeletti, „bárhol” felállítható medencék esetében a legnépszerűbbek a felfújható peremű és fémvázas medencék.

A felfújható peremű medencéket jellemzően gyerekek számára, 2-3 szezonra, pancsolóként vásárolják a fogyasztók. Legfőbb előnyük a kedvező ár, ezek a termékek ugyanis mérettől függően akár már pár ezer forinttól elérhetőek. A legkelendőbbek a papírszűrős vízforgatóval ellátott szettek, de természetesen ezen felül számos további kiegészítő elérhető a kategóriához, melyekkel mind a medence élettartamát, mind a fürdőzés élményét fokozhatjuk. Ilyen hasznos kiegészítők például a medence alátét, a védő- és szolártakaró, a medencefűtés vagy nagyobb méreteknél akár a létra is. A kategória legkedveltebb mérete a 244 cm-es és 305 cm-es átmérőjű medence szett

- tudtuk meg az áruház szakembereitől.

Hozzátették, a másik népszerű földfeletti medence típus a fémvázas kialakítás. A medencetest oldala ez esetben is erős, három rétegű és puhafalú, a tartást itt a fémváz biztosítja. Ezt a méretet jellemzően már az egész család használja, számos méretben, eltérő felszereltséggel és különböző külső megjelenéssel elérhetőek. A hazai piac legkedveltebb méretei tapasztalunk alapján a 305-396cm átmérőjű, 76-122 cm mély, kerek kialakítású medence szettek.

A kertek adottságai, illetve a nagyobb méretből adódó magasabb árfekvés miatt ezeket a termékeket a felfújható peremű medencékhez képest szűkebb réteg vásárolja, ám még mindig nagy az előnyük a telepített medencékkel szemben a kedvezőbb ár, gyors rendelkezésre állás, egyszerű beüzemelés miatt. A fémvázas medencék esetében a már korábban felsorolt kiegészítők szintén elérhetőek, számos esetben (eltérő összeállításokban) a szett részét képezik. E kategóriánál már jellemző, hogy a fogyasztók a papírszűrős vízforgatót homokszűrősre cserélik, illetve a medence fűtését hőszivattyú működtetésével biztosítják

- tették hozzá.

Mennyibe kerül a kerti csobbanás?

Nincs mese: valóban a nyár elengedhetetlen kelléke a medence! Éppen ezért, ahogy minden körképünknél úgy most is megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, mennyibe kerülnek most a merevfalú medencék. Természetesen az, hogy mekkora méretű medencét választunk az nagyban függ a kert vagy udvar méretétől is, így érdemes lemérni azt a fix helyet, ahová szívesen felállítanánk medencénket. Ez már ad egy irányvonalat ahhoz, hogy dönteni tudjunk vásárlásunk során. Ezek után már csak az árak szabhatnak határt, illetve az, hogy mekkorára nyitjuk a pénztárcánkat.

Íme az áruházak kínálata:

A Praktikernél a puha falú medencék ára 7499-277 990 forint között mozog, a fém falú medencék pedig 42 490-179 990 forint között kaphatók.

Az OBI-ban a puha falú medencék 7999-119 990 forint között vásárolhatók, viszont a fémvázas medencék ára 277 990-1 099 990 forint között mozog.

A Bauhausban a puhafalú medencék 29 990- 32 990 forint között kaphatók, a fémvázas medencék ára 29 990-299 990 Ft között van.

Ha megnézzük, bizony borsos ára is lehet egy-egy medencevásárlásnak, éppen ezért érdemes tervezni! Nem csak a hely nagyságát ajánlott figyelembe venni, de azt is, hogy mennyire lesz kihasználva udvarunkon. Ha csak ideig-óráig áztatnánk magunkat, vagy rendszeres használatot tervezünk, akkor ennek megfelelően kell strababíró vagy épp alacsonyabb árkategóriás terméket választani.

Címlapkép: Getty Images

