Elárulta titkát a sztárkertész: ezt tedd, ha tönkre vágják a kerted az ádáz gyomok

A gyomok eltüntetése vesződséges egy munka, teljesen mindegy, hogy kezdők vagy profik vagyunk a kertápolásban, a gaztól valahogy mindenkinek szabadulnia kell! Van, aki vegyszerrel esik neki a kritikus területeknek, de kisgyermekeseknél és állattartóknál nagyon nem mindegy, mivel végezzük a gyomok irtását. A HelloVidék a témában Kósa Dániel kertészmérnököt kérdezte, de utánajártunk annak is, mennyiért vesztegetnek az online piactérben egy használható kapát. Mégis csak ez az egyik legáltalánosabb és legősibb módja a irtásnak, nem?!

Azoknak, akik virágágyásaikból vagy a gyepből szeretnék eltávolítani a gyomokat, a legtöbbször bizony kézzel kell elvégezniük a „piszkos” munkát! Vannak területek, ahol ugyanis még a vegyszer sem bevethető! Léteznek viszont alternatívák, amelyek mutatósak és jó hatásfokkal tudják visszaszorítani a gyomnövényeket – mesélte beszélgetésünk elején Kósa Dániel kertészmérnök.

Az egyik ilyen lehetőség, hogy talajtakaró növényeket ültetünk, melyek nem engedik felnőni a nem kívánatos növényeket:

Válogathatunk különféle évelők, talajtakaró cserjék közül, amelyek gyorsan benövik a talajfelszínt. Ilyenek például a meténgek, az árvacsalánok, a terülő borókák vagy a cipruskák. Abban az esetben, ha növényt ültetünk, vegyük figyelembe a trágyázásnál

- tette hozzá a kertészmérnök.

Akik nem szeretnének növényt vásárolni erre a célra, azoknak jó lehetőség a mulccsal való takarás, viszont figyeljünk oda, hogy léteznek olyan növények, amelyek nem szeretik a savas kémhatású talajt, ezeknél érdemes kerülni a fenyőkérget. Megfelelő erre a célra a lemetszett ágak daráléka, vagy akár a kiszárított levágott gyep is. Mulcsként tehát sok minden szolgálhat. A kertészeti áruházakban kapható mulcs készen is – például fakéreg, fenyőkéreg -, de például szalma vagy a lenyírt fű is alkalmas lehet erre a célra - – de erről a HelloVidék korábban részletesen itt írt.

Hogyan távolítsuk el a gyepből a gyomokat?

A gyepből mechanikusan, azaz kézzel tudjuk leghathatósabban eltávolítani a gyomokat. Viszont, ha serényen nyírjuk a füvet egy idő után kiveszik a gaz, ugyanis nem bírja a folyamatos visszavágást.

Mivel a nyár folyamán jó, ha pótoljuk a tápanyagot a talajba, válasszunk olyan műtrágyafélét, mely gyomirtóval kezelt, így kevesebb gondunk lesz

- tanácsolta Kósa Dániel.

Kiskertekben a gyomirtás

Konyhakerttel rendelkezők sem húzhatják ki magukat a munka alól. Számukra is fontos a gyomirtás, ugyanis a gazok a hasznos tápanyagot elszívják a növények elől, és el is nyomhatják őket.

A gyomirtást a kiskertekben takarással, kézzel vagy kapálással lehet elvégezni. A kiskertekben is mulcsként remekül használható a gally-apríték, valamint a szárított gyep. Valamint további lehetőségként szalmával is takarhatjuk az ágyások közét, vagy a növények környékét is. Egy speciálisan epernél használt technika, hogy fekete fóliával takarják a bakhátakat, viszont itt szükséges a csepegtető öntözés kialakítása.

- közölte Kósa Dániel.

Miért lehet jó mégis elővenni a jó öreg kapát?!

Szinte minden kertészeti tanács olvasásakor találkozunk olyan leírással, hogy "lazítsuk a talajt kapálással" vagy "nagyobb eső vagy alaposabb locsolás után lazítsuk a talajt" esetleg, hogy "egy alapos kapálás felér egy jó locsolással" stb. Mégis miről van szó ilyenkor?

Ahogy a szakember, Kósa Dániel fogalmazott, ami érv a kapálás mellett szól, az az, hogy ezzel a módszerrel a kapilláris, apró ereket elzárjuk, így kevésbé fog kiszáradni a talaj. Kapából rengeteg fajta-féle kapható, és számos márka áll rendelkezésünkre. Vannak speciális kapák, amelyek például a burgonya ültetéséhez, töltésére szolgálnak, vannak kisebb vagy nagyobb vágófelülettel rendelkező gyommentesítő, úgynevezett "horoló" kapák is. Ha mélyebb lazításra vágyunk, akkor válasszunk csillagkapát, amelyet tologatva egyszerűen kiírtjuk a gyomokat, és a fogak nagyságáról függően, 3-7cm mélyen lazíthatjuk meg a talajt.

Bármelyik felhasználásra is szánjuk, legyen fontos, hogy a kapánk jó minőségű anyagból készüljön! Ugyanúgy, mint a metszőollók, vagy fűrészek esetében, itt is jó, ha nem csorbul ki hamar az éle, és többször is meg lehet élezni

- tette hozzá a szakértő.

Ha már áldozunk a kiskertre, nem a kapán érdemes spórolni! Online webáruházakban, príma rozsdamentes kapákat, fanyéllel együtt már 5000-6000 forintért is vásárolhatunk.

A sufniban bizonyára többféle kapát is találsz. De melyik kapa mire való?

A kapa egyik jellemzője, hogy a feje 90 fokos szöget zár be a nyéllel. A fej formája sokféle lehet. A különböző formájú kapák mind más-más munkafolyamat elvégzésére alkalmasak, különböző kötöttségű talajokon:

Szögletes alakú kapa: könnyen behatol a laza talajba, használatuk homokos talajra javasolt.

könnyen behatol a laza talajba, használatuk homokos talajra javasolt. Háromszög alakú kapa : köves vagy kötött talajokra való, mélyre hatolva lehet vele kapálni.

: köves vagy kötött talajokra való, mélyre hatolva lehet vele kapálni. Villás kapát: használhatsz kötött, köves talajon való gyomláláshoz, mulcs forgatásához, gyökerek kiszedéséhez.

Saraboló kapa: a szőlőmunkánál régóta alkalmazott forgatás nélkül, az apróbb, vékony szárú, csírázó gyomokat elpusztítja. A saraboló kapa a felületen kapál, fölöz. Széles, rövid lemezű, egyenes élű gyomirtó eszköz.

Hogyan kapáljunk?

A hozzáértők szerint a kapálás olyan mély történjen, hogy a gyökerek ne sérüljenek, illetve a kapálás mélységével határozhatjuk meg a "szigetelő réteg vastagságát" amivel a talajban lévő vízpárát megállítjuk. Minden esetben gyökerek feletti talajréteget kell porhanyítani. A sekélyen gyökerezők, mint pl. az uborka, hagyma, stb. növényeknél sekélyen kapálunk, szőlő, gyümölcsfák, évelők, bogyós gyümölcsöknél a talajt mélyebben kell kapálni, hogy a nedvességet az alsóbb rétegben tartsuk meg. Kapáláskor szellőztetjük is a talajt.

Gyomirtás vegyszerrel?

Kézenfekvő megoldás lehet az, hogy bemegyünk a gazdaboltba, és leemelünk a polcról egy gyomirtót. Ezek a vegyszerek azonban olyan kémiai anyagok, amelyek a növények működésére hatnak, ebből adódóan nemcsak a gazok pusztítják el, de a zöldségeket, a virágokat és a gyümölcsöket is. Ha bevetjük őket, számolnunk kell azzal is, hogy a kertünkben szaladgáló kutyát és macskát is akarva-akaratlanul súlyosan megmérgezhetjük. Bánjunk tehát óvatosan ezekkel a vegyszerekkel!

Ha a vegyszeres gyomirtásban bízunk, a termékeken lévő címkét ajánlott minden esetben elolvasni, számtalan olyan információt tartalmazhat ugyanis, amely elengedhetetlen a biztonságos gyomirtáshoz.

Alternatív megoldások a gyomirtáshoz

1. Perzselés vagy a forró levegős gyomirtó-készülék

Régi időkben egyszerűen felperzselték a területet, amit gyomtanítani szerettek volna, ezt azonban így rendkívül tűzveszélyes és tilos is. A gyomperzselés azonban működőkése eljárás, amit manapság termikus gyomirtásnak is hívnak – erről az Agrárszektor is írt. Először az USA-ban regisztrálták 1852-ben. Kezdetben kerozint égettek, de a módszer nehéz kezelhetősége miatt gyorsan feledésbe merült. A második világháborút követően az eszköz megváltozott, amikor már propán-bután gázt használtak. Az érdeklődés azonban nem volt túl nagy mindaddig, amíg a kilencvenes évek organikus mozgalma újra fel nem fedezte. A lángképzés nyersanyaga az egyik legtisztább szénhidrogén, a propángáz. A módszer lényege, hogy a növényi sejtek 50-70°C közötti felmelegítésével a sejtfehérjék kicsapódnak, a sejtek felrepednek, a növények elhervadnak, petyhüdtté válnak, majd a kezelést követő napokban elszáradnak.

Kisebb lángszóróval a kiskertünkben mi is gyomtaníthatunk így, de mindig figyeljünk arra, mit perzselünk le! Véletlenül se hagyjuk magára a területet, míg meg nem győződtünk arról, hogy nem kaphat lángra bármi is!

Ennél azonban sokkal biztonságosabb módszer, ha veszünk egy forrólevegős gyomirtó készüléket. A speciális kézi szerszám 650 fokos, forró légsugarával elpusztítja a gyomok gyökerének sejtszerkezetét, ideális a gaz eltávolítására a beállón, a kerítés vagy a házfal mellett, a járdán és a szegélyek mellett, a kerti lépcsőn, sőt a kaviccsal felszórt lapostetőn is. Ráadásul árban is megfizethető: a Praktikerben 13.990 Ft / darab.

2. Forró víz

A még épphogy kibújt gyomok ellen a forró víz is kiváló módszert jelent, öntsd le vele őket, vagy még jobb, ha a krumpli, a tészta vagy a rizs megmaradt főzővizével teszed ugyanezt. Vigyázz azonban, hogy hasznos növényeket ne károsíts mindezzel.

3. 20%-os ecet

Bevált módszer, hogy szinte tisztán, kevés vízzel hígítva, a 20%-os ecetet beleöntjük egy kézi permetezőbe, majd befújjuk vele a kiirtani kívánt gyomot. A türelem rózsát terem, garantáltan kiég!

4. Készíts fillérekből saját, házi gyomirtót

Szintén hatékony, de talán kevésbé természetes módszer, ha ecetet, egy kevés sót és öko minősítésű mosogatószert keversz össze egy kevés vízzel, majd ezt permetezed a gyomokra. Alkalmazz 70-80%-ban ecetet, 10-20%-ban vizet, 15%-ban sót és 5%-ban mosogatószert, de vigyázz, csak olyan helyen használd, ahol más növényekben nem tehet kárt.

A lényeg azonban, hogy ne azonnal, pár napon belül akarjatok eredményt!

Címlapkép: Getty Images

