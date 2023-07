Hagyd a drága bolti szereket: íme a filléres módszer, amivel megszabadulhatsz a kerti kártevőktől

Legyen szó szúnyogokról, legyekről, hangyákról, pókokról, bolhákról, csótányokról, poloskákról vagy egyéb kerti kártevőkről, mind nagy bosszúságot tudnak okozni. Jó hír, hogy van megoldás, ráadásul fillérekből megvan a házi ellenszer. Bár számos kémiai lehetőség létezik a rovarinvázió felszámolására, a vegyi anyagok nem kedveznek az egészségünknek, ezért érdemes természetes megoldásokkal kísérletezni. Most megmutatjuk, mivel érdemes próbálkozni!

A nyári melegben egyre több rovar jelenik meg, ezek az apró élőlények pedig olykor elképesztő kárt okozhatnak a veteményesünkben. Vegyük például az elmúlt években jelentős gondot okozó, brutális poloskainváziót... A poloskák elleni védekezésről írtunk korábban, ha kell néhány jó tipp, ide kattintva már olvashatod is.

Az enyhe tél miatt azonban nem csak a poloskák száma emelkedhet. Volt olyan év, amikor például a Duna-Tisza közén számoltak be a bolhák által okozott tömeges károkról. De nem csak az élelmiszer- és dísznövények pusztítása írható a rovarok számlájára: egyes fajok jelenléte ezeken kívül is zavaró lehet most, hogy tavasszal egyre többet tartózkodunk a szabadban. Gondolj csak arra, mennyire meg tudja keseríteni a kedvenc kerti időtöltésünket egy kóbor légy vagy rovar…

Ezeknek a problémáknak most vége lehet, ha megfogadod a tanácsainkat. Bár számos kémiai lehetőség létezik a rovarinvázió felszámolására, a vegyi anyagok nem kedveznek az egészségünknek, ezért érdemes természetes megoldásokkal kísérletezni. A Natural Living Ideas cikkében összegyűjtött néhány hasznos növényt, amelyek garantáltan távol tartják a különféle kártevő és bosszantó rovarokat a kertedtől és az otthonodtól.

Mit és hogy érdemes ültetni?

1. Bazsalikom

A bazsalikom nemcsak ízletes gasztronómiai fűszernövény, hanem a gazdag aromája a szúnyogokat és a legyeket is távol tartja. Ültess bazsalikomot kaspóba és helyezd el a kritikus pontokon – főként a bejárati ajtónál érdemes elhelyezni a cserepeket.

2. Citromfű

A manapság egyre népszerűbb olaj, amelyet a szúnyogriasztó termékek alapanyagaként használják fel. Ezt az anyagot a citromfűből nyerik ki, amely nagyon jól érzi magát napos, jó vízelvezetésű helyen virágcserépben, sziklakertben vagy akár szabad földön is. A terasz környékére is érdemes ültetni belőle, így a szúnyogok garantáltan nem férkőznek be az életteredbe. A citromfüvet ráadásul a konyhában is fel tudod használni salátákhoz, mártásokhoz, halhoz, szárnyashoz, gombás ételekhez, gyümölcssalátához, teához, süteményekhez és üdítőitalokhoz.

3. Krizantém

A krizantém egy piretrin nevű összetevőt tartalmaz, amely a kertészeti és háztartási rovarirtók egyik legfontosabb alapanyaga. Ezáltal hatékonyan elriasztja a kullancsokat, tetveket, poloskákat, kerti atkákat, hangyákat, csótányokat, harlekin katicákat, valamint a gyökereket megtámadó kártevőket is.

4. Petúnia

A petúnia nemcsak a kertedet dobja fel élénk színével, hanem a levéltetvek, mezei kabócák, poloskák és paradicsomhernyók ellen is hatékonyan használhatod. Csak ültess néhány virágot a veteményeskertedbe, és élvezd a rovarmentes udvart!

5. Menta

A menta az egyik leghatékonyabb természetes kártevőirtó, különösen a hangyák, legyek és szúnyogok érzékenyek rá. A növény hátránya, hogy ha nem figyelsz rá, brutálisan elszaporodhat a kertedben – ezért ajánlott a teraszokra ültetni kaspóba. Ha mégis szabad földbe szeretnéd elültetni, akkor valamilyen módon szabj gátat a gyökér növekedésének, különben egyszer csak azt veszed észre, hogy egy nagy mentadzsungellé vált a kerted.

6. Rozmaring

A rozmaring szintén egy kellemes aromájú és népszerű kulináris fűszernövény. Akárcsak a menta, a rozmaring is hatékonyan elrettenti a szúnyogokat és más rovarokat. A szabadtéri asztalra és a teraszra érdemes ültetni belőle.

7. Levendula

A levendulát még mindig egy nyugtató hatású gyógynövényként tartják számon, azonban más módon is felhasználható. Régen fiókokba, szekrényekbe és ládákba rakták a molylepkék elűzésére. Bár az ember orrának kellemes a levendula illata, számos rovat gyűlöli, beleértve a hangyákat, legyeket, szúnyogokat és bolhákat. Érdemes kintre és bentre is ültetni belőle.

8. Macskamenta

A macskamenta, a rozmaringhoz hasonlóan a mentafélék családjába tartozik. A növény levelei és szárai tartalmaznak egy olyan vegyületet, amely a macskák számára stimuláns, de erős védelmet nyújt bizonyos bosszantó rovarok, például a csótányok ellen. Az Iowai Egyetem kutatásai szerint az illatos macskamentát tartalmazó illóolajok hatékonyabban tartották távol a csótányokat, mint a különféle vegyi anyagok.

9. Sarkantyúka

Ez a növény a retró kertek kedvence: nem véletlenül ültették régen mindenhova, ugyanis a molytetveket, levéltetveket, poloskákat és bagolylepkéket meglepően hatékonyan tartja távol.

10. Metélőhagyma

Nem fogod megbánni, ha metélőhagymát ültetsz! Amellett, hogy ízletessé varázsolja az ételeidet, a legyek, bogarak és levéltetvek is eltűnnek a kertedből.

11. Kapor

A kapor meglepően hatásos a levéltetvek, a takácsatkafélék, a bagolylepkék és a paradicsomhernyó ellen.

12. Oregánó

Amellett, hogy számos felhasználási lehetősége van a gasztronómiában, a szúnyogriasztó hatása miatt is érdemes elültetni a kertedbe. Nagyon jól érzi magát cserépben, de akár sziklakertbe vagy balkonládába is tehető.

13. Méhbalzsam

A méhbalzsam nem őshonos Európában, azonban könnyedén elszaporodhat a kertedben. A szúnyogokat nagyon hatékonyan távol tartja az otthonodtól, ugyanakkor a méhek egyik kedvenc évelő növénye.

14. Eukaliptusz

Kétségtelen, hogy egzotikus jelenség lehet a kertedben az eukaliptusz. Ha eddig attól féltél, hogy hazánkban nem alkalmas a klíma a növénynek, akkor van egy jó hírünk: vannak olyan fajták, amelyek a hazai kertészetekben is kaphatóak. Az eukaliptusz főként a pókok és egyéb kártevők nagy ellensége.

Címlapkép: Getty Images