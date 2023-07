Bűn kidobni a kukorica haját: hihetetlen gyógyító erő lakozik benne, így fogyaszd

Nincs kukorica haj vagy bajusz nélkül, amit legtöbben csuhézás után egyenesen a kukába hajítanak. Pedig, ha megtisztítod a csövet, a kukoricahajat külön is érdemes felhasználni, ugyanis hihetetlen egészséges a fogyasztása!

Biztos nem csak mi imádjuk ilyenkor nyáron, amikor leginkább szezonja van, a friss csemegekukoricát: sülve-főzve vagy grillezve, sóval-vajjal megízesítve. Ha legközelebb friss kukoricát veszel, azonban ne csak a szemeket tartalmazó csövet használd fel, hanem a zsenge szálakat is! Nevezhetjük ezeket kukoricahajnak, selyemszakállnak vagy bajusznak – valahogy biztos te is ismered! De a lényeg, ki ne dobd! Ugyanis olyan természetes olajokat tartalmaz, amelyek csökkentik a magas vérnyomást, emellett még jótékony klorofill, mangán és kálium is található benne. Teaként már ősidők óta használja az ember, és ez az egyik legerősebb természetes vízhajtó készítmény is.

Azért szerencsés, hogy a kukoricahaj vízhajtó tulajdonsággal rendelkezik, mert nemcsak méregtelenítő hatása van, hanem a vesének, valamint a húgyhólyagnak is kedvez a fogyasztása. A kukoricahajból teát is lehet készíteni, amit sokan nemcsak prevenciós jelleggel, hanem húgyúti panaszok kezeléseként is fogyasztják. Felfázás esetén hatékony orvosság tud lenni a kukoricahaj tea. Persze ilyen esetekben elengedhetetlen az orvossal való konzultáció, mert nem feltétlenül helyettesíti az orvosságot ez a természetes gyógymód, annak ellenére, hogy enyhén gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Alkalmazható gyerekeknél ágybavizelés, felnőtteknél inkontinencia esetén, ugyanis erősíti a húgyhólyagot.

A kukoricabajuszt a magas vérnyomástól szenvedők bátran alkalmazhatják, és emellett még a rossz koleszterinszintet is csökkenti, elűzi a fáradtságot.

A kukoricabajuszban lévő bioaktív hatóanyagok, antioxidánsok állítólag megakadályozzák a depressziót, valamint az elhízást. Ha külsőleg alkalmazzuk a teát, akkor a bőr felületet kell bekenni vele, ezáltal csillapítva a viszkető, szúró érzést. Remekül enyhíti a rovarcsípéseket, a bőrfertőzéseket, mivel antibakteriális hatóanyagok vannak benne.

A kukoricahajnak – kóstoljátok csak meg – tényleg nincs kellemetlen íze, ha friss, magában is elrágcsálhatjuk.

Levesbe szórhatjuk, salátába, turmixba keverhetjük. Ha összeaprítod és megszárítod, akkor felhasználhatod a későbbiekben is. Üvegben vagy zacskóban érdemes tárolni.

Másik módszer a kukoricahaj fogyasztására a kiszárítás, porrá őrlés, valamint a tea készítés. Egy bögre kukoricahaj teához forrázz le 1 teáskanálnyi kukoricahajat 200 ml forrásban lévő vízzel, és hagyd ázni legalább 15 percig.

Címlapkép: Getty Images