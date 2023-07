Már árulják a magyarok kedvenc nyári csemegéjét: leesik az állad, ennyi a kilóár 2023-ban

A csemegekukorica szezonja csak most startol, de átlagon felüli termésben bízhatnak a hazai termelők. Az aszály elkerülte a gazdákat, ahogy a vasi kistermelő mesélte a HelloVidéknek. Idén a bio termesztésű kukoricásukban a rovarokkal gyűlt meg a bajuk. A termés egynegyede emiatt veszett kárba.

A kukorica hazai betakarítása az elmúlt napokban, július második felében kezdődött, a növények állapota a főbb termesztőkörzetekben ígéretesnek mondható – közölte a NAK. Jó hír tehát, hogy átlagon felüli termésben bízhatnak a hazai gazdák. A feldolgozók előtt azonban számos kihívás áll, a növekvő költségek mellett a kínai konkurencia is gondot okozhat, de erről majd később. Azért, ha már csemegekukorica, hozunk majd cikkünk végén egy-két izgalmas receptet is…

A vasi kukoricásban a rovarok okoznak súlyos károkat

Szalay István és Szalayné Rácz Adél gazdálkodók Vas megyében, több éve foglalkoznak többek között csemegekukoricával is. Ahogy mesélik, fő profiljuk a szamócázás. Sokkal kisebb mennyiségben foglalkoznak csemegekukoricával, de jövedelem kiegészítésként azért választották a sütőtök mellett ennek termesztését, mert maguk is ezeket kedvelik leginkább. Másrészt a szamóca kapcsán kialakult egy stabil vásárlókörük, akikkel év közben is szeretnék tartani a kapcsolatot.

Saját tapasztalataik szerint az idei év - csemegekukorica szempontjából - jól alakult. Ha valaminek jó a sok eső, az a kukorica. Ők azonban nem bízzák a véletlenre (az időjárás szeszélyére) a termést. A tavalyi extrémen aszályos évből kiindulva már tavasszal csöpögtető szalagos öntözést alakítottak ki. Tavaly is öntöztek, de akkor még más technológiával, felülről locsolták a vizet. Ha tavaly nem locsoltak volna, nem is lett volna termésük - mesélték. Már most meglátszik az idei év öntözésének eredménye, a tavalyihoz képest is nagyobbak a kukoricacsövek és szebbek.

Mi kistermelőként a csemegekukoricát vegyszermentesen termeljük. Szerves trágyát kap a kukoricaföld, kézzel gyomláljuk, még bio szereket sem használunk. Idén azonban elért bennünket a rovarkár: a leszedett csövek negyede emiatt veszett kárba, rágott és kukacos

- tették hozzá.

Csemegekukoricából három faját vetnek, de ahogy mesélték, a koraival mindig megküzdenek, sokkal érzékenyebbek, a későbbi fajták sokkal ellenállóbbak. Mindig szakaszosan vetik őket, 3 részletben, ügyelnek arra, hogy a fajták különböző érési idejűek legyenek, így tudják 3-4 hétre elnyújtani a szezont.

A rovarkárok és költségeik növekedése miatt a tavalyi 220 Ft/ cső árat idén meg kellett emelniük. A bolti ára a csemegekukoricának 300-400 Ft között van, a vasi termelők a két ár közé lőtték be a saját árukat: 350 forintért árulják a csemegekukorica darabját.

Idén kiváló szezonban bízhatnak másutt is a gazdálkodók

Míg a múlt évben a rendkívüli aszály komoly veszteséget okozott a hazai csemegekukorica termelőknek, az idén kiváló szezonban bízhatnak a gazdálkodók. Az időjárási körülmények eddig kedvezően alakultak, a csapadék mennyisége és a hőmérséklet is ideális volt a csemegekukorica fejlődése szempontjából – olvasható a NAK közleményében. A szakemberek szerint a tavalyi évvel ellentétben az idén az öntözetlen területeken is jó, közepes termésben bízhatnak a gazdálkodók. A csemegekukoricát szakaszosan vetik, az első betakarítási szakasz július közepén kezdődött meg.

A termelők idén a piaci helyzetre sem panaszkodhatnak, a feldolgozók az év elején minden eddiginél magasabb áron kötöttek szerződést a gazdákkal, sok esetben előleget és öntözési prémiumot kínálva a termelőiknek. A gazdák helyzetét javítja az új támogatási rendszer is, amely kiemelten kezeli a zöldborsó és a csemegekukorica termelést. A képet árnyalja ugyanakkor, hogy a különböző inputanyagárak jelenleg is magas szinten vannak, ráadásul az öntözés kapcsán is jelentősek a kiadásaik azoknak a termelőknek, akik nem állami vízművön keresztül jutnak öntözővízhez

- közölte a NAK.

Ugyanakkor míg a termelők helyzete relatív kedvezőnek mondható, a feldolgozóiparnak számos kihívással kell szembenéznie. Egyrészt a január közepén ajánlott magas felvásárlási áraktól annak ellenére sem tudnak visszalépni, hogy a viszonyítási pontkén használt árukukorica ára az év eleje óta nagyot esett. Másrészt a konkurencia is jelentősen szorongatja a hazai gyárakat.

Hiába számítunk kukorica-nagyhatalomnak, alig fogyasszuk

Hazánk a világ egyik legnagyobb csemegekukorica termelő országa, a feldolgozott termékek piacán is nagyhatalomnak számítunk. A múlt év azonban változást indíthatott el, az európai uniós piacra ugyanis – a rossz termés miatti termékhiány okán – betörtek a kínai feldolgozók. Azt, hogy ennek milyen hatásai lesznek a későbbiekben a csemegekukorica piacára, egyelőre nem lehet megbecsülni. Az árakkal vélhetően nem tudunk majd versenyezni, hiszen a klimatikus adottságoknak köszönhetően az érintett tartományokban évente többször is betakaríthatják a termést. A legnagyobb versenyelőnyünk, hogy a délkelet-ázsiai termény beltartalmi értékei és íze messze elmarad a magyar csemegekukoricáétól.

Az elmúlt években átlagosan 30-34 ezer hektárnyi területen termesztettek Magyarországon csemegekukoricát, ez a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle hazánkban. A termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye 10 ezer hektár feletti termőterületével, de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több ezer hektáros területek vannak. A termőterület mintegy 70 százaléka öntözött, továbbá elterjedtek a szuper édes fajták, 70 százalékban azt vetnek.

A hazai csemegekukorica-fogyasztás elég alacsony, mindössze évi 1-1,5 kg feldolgozott csemegekukoricát jelent személyenként. Nem véletlen tehát, hogy az itthon előállított csemegekukorica-termékek mintegy 95 százaléka a külpiacokra kerül. Ez az egyik legjelentősebb agrár-exportcikkünk.

Máris fillérekért adja a mézédes nyári csemegét az Auchan, Lidl, PENNY

Meghirdették a már megszokott éves csemegekukorica akcióikat a boltláncok- írta nemrégiben a Pénzcentrum. Az akciós újságok tanúsága szerint a Lidl és a Penny üzletekben is csütörtöktől, azaz mától darabja 249 forint lesz, a Tescóban 219 forint, az Auchanban pedig 198 forint. Egy helyen találtunk tehát idén 200 forintos darabárat akciósan, míg tavaly 180-200 forintos akciós áron adták a csöveket, tavalyelőtt pedig még a 150 forintos akciós ár volt általános.

Ahogy írták: A tavalyi 200-300 forint közötti árakból kiindulva a következő hetekben idén 250-350 forintért vehetjük meg a csemegkoricát csövenként. Így valószínűleg nem egy család visz majd a strandra magával otthon megfőzött kukoricát - ahelyett hogy megvennék ott 600-800 forintért készen - vagy sokan fognak grillezéshez kukoricából is betározni.

Ne csak főzzünk, süssünk is kukoricát!

A csemegekukoricát jellemzően mindenki sós vízben, főzve fogyasztja, pedig sütni is lehet: akár nyárson, szabadtűzön is. A TikTok segítségével hozunk is pár izgalmas, kipróbálásra érdemes receptet:

Ezt a módszert is érdemes lesz kipróbálni:

