Ősszel se mondj le a virágos kertről: most fillérekből megúszhatod az ültetést

HelloVidék 2023.09.15. 14:14

Az időjárás egyre hűvösebb lesz, a napos órák száma is csökken, a kertünk lelassul, átalakul a hidegebb hónapok közeledtével. Mielőtt viszont lemondanál arról, hogy ősszel is virágos kerted legyen, érdemes kicsit kutakodni a témában. Éppen ezért, most összegyűjtöttük azokat a növényeket, amelyek ebben az időszakban borulnak virágba, de azokat is megmutatjuk, amiket most érdemes elültetni, hogy tavasszal is virágoktól pompázzon a kerted.