Fillérekért vehetsz szőlőbirtokot, présházat itthon: már 6 millióért is van ajánlat

Az ősz beköszöntével már javában zajlanak a szőlőszüreti munkák, szüreti fesztiválokon tömegek ünnepelnek és szórakoznak országszerte. A szőlőhegyek páratlan panorámája az ingatlanbefektetők fantáziáját is megmozgatja.

Napjainkban a szőlőszüreti munkák idején nagyjából megduplázzák a szőlészetben dolgozó állandó munkatársaik számát, azaz mintegy negyven főt foglalkoztatnak – nyilatkozta a Világgazdaságnak Gere Andrea, a hetedik generációs villányi borászcsalád képviseletében. A munkaerőt idénymunkások toborzásával foglalkozó vállalkozók biztosítják számukra, a napszámosok 1900-2000 forintos órabérben szedik a szőlőt, általában gyakorlott munkások, rendszeresen járnak szüretelni, figyelnek rá, hogy a lepotyogó szőlőszemek is a ládába kerüljenek.

A lap beszámolója szerint sok szőlőbirtok ma már inkább a panoráma miatt érték, és ha a szőlőbirtokok, pincék mai tulajdonosai már nem is a szőlő miatt veszik, a legtöbb helyen meg kell tartani a szőlő egy részét vagy újratelepíteni, az építkezési lehetőségek is speciálisak.

Aki szőlőbirtok, présház, pince vagy akár működő borászat megvásárlását tervezi, országszerte több helyen talál eladó ingatlant.

Például a méltán híres Tokaji borvidéken, akár már Tokaj belvárosában is vásárolhat most bárki egy megközelítőleg 150 négyzetméteres pincét a hozzá tartozó 7 négyzetméteres présházzal – tudtuk meg a Duna House ingatlanközvetítő hálózat adatbázisából. A tokaji ingatlanvásárláshoz mindössze 6 millió forint befektetés szükséges, ami 857 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Ugyanezen a területen, szintén a központban akár egy 177 négyzetméteres pince is kapható, palackozott borkészlettel. A 40-50 fő befogadására alkalmas pince kiváló vétel lehet például borkóstolások szervezésére, amelyért mindössze 28,9 millió forintot kér az eladó.

Kiemelten kedvelt területnek számít a Balaton-felvidék, ahol domboldalon található, szomszédok nélküli, csendes, 3000 négyzetméteres birtokon található 3 szobás (kb. 120 négyzetméter) családi házat is találhat magának az érdeklődő, egy ilyen ingatlanért azonban akár 89 millió forintot is elkérhet a tulajdonos. Szintén a Balaton északi partjának közelében, a Káli-medencében toszkán hangulatú borkúria is vásárolható, szintén magas árat, 5,5 millió eurót kér érte a tulajdonos.

