Figyelem, kiadták a narancs riasztást: ezekben a megyékben fog tombolni a vihar!

Ma egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 km/h feletti széllökésekre kell számítani. A hidegfront mentén délután zivatarok a déli, délnyugati országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat 80-90 km/h-t meghaladó széllökések kísérhetik, a hevesebb zivatarokhoz 90-100 km/h-s lökések is társulhatnak, írja az OMSZ friss előrejelzésében.

Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt. Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya, Fejér és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásaira adott ki narancs riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat az erős széllökések miatt. Az ország északi felén nagy területen hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék a nap folyamán, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon néhol 50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet. Emellett a zivatarokat apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) is kísérheti. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből. Szombat hajnalban a délnyugati országrészben ismét kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok képződéséhez, amelyeket felhőszakadás kísérhet (intenzívebb gócok mentén 20 mm, vagy lokálisan azt meghaladó csapadékösszeg is összegyűlhet). Szombaton napközben is várható még az ország déli felében zivatar felhőszakadással, majd késő délutánra estére ott is megnyugszik a légkör. A katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, hogy ahol erős széllökések miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón - kérik. Címlapkép: Getty Images