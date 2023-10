Ökológiai katasztrófát okoz a legtöbb hobbikertész: emiatt pusztulnak tömegével a kerti állatok

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívja fel a figyelmet. A kertek, parkok rendezése során összegereblyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok ugyanis ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára (téli álmuk akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius-fok alá csökken). Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg. Persze nem csak a sünök, más vadállat is megfordulhat a kertünkben, megdézsmálva az őszi csemegéket a kertünkben. Mire érdemes figyelni? Miért kaphatunk bírságot? Ennek jártunk most utána.

Első lépésben lehetőleg ne vasvillával kezdjünk neki a munkának, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, az alapi részen még óvatosabban, akár kézzel forgassuk át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat.

Az is segít, ha a halmot átlátható rétegenként, fentről lefelé haladva bonjuk el. A zaj hatására összegömbölyödő sün tüskéire szúródó levéltörmelék szinte láthatatlanná teszi az állatot, ezért a halom alapi részéhez jutva nagyon figyeljünk a gömbölyded formákra (az összegömbölyödve megemelt állat gyakran szó szerint kigurul a gallyak és levelek közül).

Soha se gyújtsuk fel helyben az ilyen rakásokat (2021. január 1-től az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben az avarégetést, így ennek törvényi tilalma általános az egész országban), mert a lángok elől a sünök nem fognak, tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, ezért megégnek.

Ha a lombhalom megbontásakor telelő sünt találunk, akkor lehetőség szerint tegyünk vissza rá kellő vastagságú rétegben leveleket és ágakat, vagy a közelben, bokrok takarásában készítsünk egy ilyen növényi halmot, és ez alá tegyük vissza a sünt.

Mivel találkozhatunk még a kertekben?

Sok galibát okoznak a ravaszdi rókák

A róka életmódja és táplálkozása nagyon könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez. A kutyáknak és macskáknak kitett eledelre, valamint a nem megfelelően tárolt háztartási hulladékra is rámennek, mivel könnyebb táplálékforrásnak bizonyulnak, mint a vadászat. Olykor pedig az is előfordul, hogy a ház környékén található haszonállatokra is szemet vetnek, és megritkítják a háznál tartott állatállományt.

Nem csoda, hiszen az állattenyésztésben található állatok egészségesebbek, mint a vadon élő társaik, ezért rendkívül vonzóak a ragadozók számára. Ha pedig egyszer elkezdik a kerti vadászatot, nehezen állnak le, ezért a megelőző intézkedések bizonyulhatnak a legjobb megoldásnak. Korábban már mutattunk néhány hasznos tippet, hogyan tudod a ragadozókat távol tartani az otthonodtól és a jószágaidtól.

A vaddisznók semmitől nem riadnak meg

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre több a vaddisznó a Balaton környékén is, ez alól Balatonalmádi sem kivétel. Nemrég le is videózták, ahogy a város északi részén rohangált egy példány. Éppen ezért a város polgármestere vaddisznócsapdát állíttatott fel, mely segített befogni a jószágot. Nem csoda, hiszen az anyakocák akár veszélyt is jelenthetnek az emberre, főként, ha nem érzik biztonságban a kicsinyeiket.

Egy másik eset során egészen egy családi ház udvaráig mereszkedett egy bátor malac. Tűzoltók mentették meg a medencében rekedt vaddisznót Budakeszin. A vad próbált megkapaszkodni, kínjában összevissza rágta a medence szélét. A család hiába próbált segíteni a disznónak, végül szakemberek segítségét kérték.

Az őzek, szarvasok megközelítik a lakott területeket

Nem meglepő már az sem, ha egy őz, vagy szarvascsorda bukkan fel az utakon, kertek közelében. Írtunk már arról is, mikor tavaly a siófoki tűzoltók mentettek meg egy őzbakot. Az állat egy építési területen szorult be a kerítésbe az Ezüstparton a hét közepén. Nem tudni, pontosan hogy került a jószág a kelepcébe, feltételezhetően valami vagy valaki megijesztette, de a kapu zárva volt, így el lett vágva előtte a menekülési útvonal. Riadalmában belegabalyodott a vaskerítésbe.

Idén ismét kerítés ejtett fogságba egy állatot: fém kerítésbe szorult egy őz Pásztón, a Fő utcán. Ahogy a Katasztrófavédelem írta: a helyi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították az állatot, majd visszaállították a kerítést eredeti helyzetébe. Az eset során az őz nem szenvedett sérülést, kiszabadítását követően elszaladt a helyszínről.

Hogyan előzhetjük meg a vadbetöréseket? Erről korábban itt írtunk.

Aranyos apróságok is betévednek a kertbe

Ha nyáron nem is, ősszel mindenképp megfordulnak a kertünkben olyan apró, vadon élő állatok, mint a mókusok, sünök vagy az itthon telelő madarak. Ha nem bánjuk, hogy nálunk húzzák meg magukat, akkor elég néhány kisebb figyelmesség és máris otthonosabbá tehetjük számukra környezetet. Mire érdemes figyelni? Mutatjuk!

Fontos a megfelelő táplálék

Magvak:

Mivel ősszel kiürülnek kertünk tartalékai, a madarak nagyobb erővel kell, hogy kutassák, merre találnak táplálékot. Ha kihelyezünk az etetőkbe madáreleséget fontos, hogy rendszeresen pótoljuk is azt. A madarak – bár az etetés nélkül is átvészelnék a telet – egyértelműen élvezik a napraforgómag-büfét. Ha belekezdünk az etetésbe, fontos, hogy nagy energiájú, nagy zsírtartalmú eleségeket kínáljunk a madaraknak, hogy a hidegebb hónapokban ez mindenképp táplálják őket.

Az ősz legfontosabb növénye:

A borostyán egész évben, de különösen ősszel és télen jelenti a kerti vadállatok egyik legjobb segítőjét. Míg a legtöbb nektárban gazdag növény elpusztul, a borostyánvirágok ilyenkor bontják virágaikat. Éppen ezért a méhek, pillangók és más beporzók számára létfontosságú késői táplálékforrást jelenthet. Az borostyán örökzöld levelei menedéket kínálnak a madarak és rovarok számára a hidegebb hónapokban is. Ne feledkezzünk meg a borostyán bogyóiról sem. Ezek kulcsfontosságú, kalória-gazdag étele lehet tollas, kerti barátainak, főleg akkor, amikor kell egy kis extra energiára van szükségük, hogy fent tudják tartani testhőmérsékletüket.

A tavakról se feledkezz meg

Főleg a békák miatt érdemes arra figyelni, hogy ne fedje be semmilyen szennyeződés a víz felületét. A hím békák gyakran a sáros tavak mélyén vermelnek el, bőrükön keresztül lélegezve. Viszont, ha a tó befagy, a bomló növényi anyagok által keletkezett gázok könnyen csapdába ejthetik és megmérgezhetik az állatot. Pontosan emiatt kell eltávolítani a tavak tetejéről a szennyeződéseket egy tenisz- vagy golflabdát úsztatni a felszínen, hogy elkerüljük a víz befagyását.

Építs menedéket

Falevelek:

Ősszel ajánlott kerülni a fűnyírást és a túlzott gereblyézést, takarítást a kertben. Nem csak a talajnak teszünk jó, ha engedjük, hogy a levelek maguktól lebomoljanak, de a sünöknek is kedvezünk vele. Mivel egy-egy összesepert levélkupac könnyen válhat az arra járó sünök lakhelyévé, ezért nem tanácsos villával vagy egyéb szúrásra alkalmas eszközzel piszkálni, vagy átforgatni a kupacot. Ehelyett fogjunk egy seprűt és próbáljuk meg ezzel kialakítani halmokat, hogy az arra tévedő négylábúak, bátran belevessék magukat.

Fészekdoboz:

A madarak nem tudják hibernálni magukat, hogy átvészeljék a hűvös hónapokat, ráadásul sok energiát igényel az, hogy éjszaka is melegen tartsák magukat. Érdemes fából összeütni néhány fészekdobozt és kihelyezni a kerti fákra, hogy a madarak a hideg éjszakákon menedéket lelhessenek bennük. A bélés lehet szalma vagy forgács is, mivel ezek segítenek melegen tartani az állat testét.

Cserepek:

Hagyd a növények cserépét egy védett helyen, hogy menedéket biztosítson a méheknek és más rovaroknak, akiknek hűvös, száraz helyre van szükségük az őszi, hűvös időjárás alatt.

Figyelj a higiéniára

Mivel a madáretetőkben rengeteg állat megfordul, érdemes hetente kitakarítani őket meleg, szappanos vízzel vagy maximum 5 százalékos alkohollal. Miután megmostuk az etetőt, öblítsük át és hagyjuk megszáradni. Ezt az összes etetővel érdemes megismételni, amelyek a kertünkben el vannak helyezve.

Címlapkép: Getty Images