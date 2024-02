Kiadták a figyelmeztetést: újabb melegrekord közeleg, de sáros esőt is kaphatunk a nyakunkba

Aki autómosást tervezett hétvégére az egyelőre napolja el, sőt hétfőn sem lesz jó ötlet, mivel még ekkor is marad felettünk a szaharai porból - közölte az Időkép.

Kifejezetten enyhe és nagy nedvességtartalmú légtömeg áramlik be hozzánk hétvégén a Földközi-tenger térségéből. Nagy területen alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. Az esőfelhőkbe azonban jelentős mennyiségű szaharai por is belekerül, ami felettünk is kimosódhat és többfelé alakulhat ki sáros eső az országban - figyelmeztet az Időkép.

Íme, itt a részletes időjárás-előrejelzés!

Szombaton délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, változóan napos-felhős időben bízhatunk. Később dél-délnyugat felől eleinte fátyol-, majd vastagabb felhők érkeznek és délutántól egyre nagyobb területen várható csapadék, este országszerte szükség lesz az esernyőkre. Élénk, erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lesz a délies szél, 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap az erősen felhős, borongós időben sokfelé kell számítani esőre, záporokra, de zivatarok is kialakulhatnak. Szeles lesz az idő, délkeleten akár viharos délies lökések is előfordulhatnak. A minimumok 5 és 13 fok között alakulnak, délkeleten lesz enyhébb a hajnal. Délutánra 9 és 19 fok közé melegszik a levegő, az Alföldön mérhetjük a legmagasabb értékeket.

Hétfőn is a felhőké lesz a főszerep, és többfelé várható eső, zápor, a Dunától keletre néhol egy-egy zivatar sem kizárt. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 8-16 fok várható, keleten lesz melegebb.

Kedden egyre nagyobb területen süthet ki hosszabb időszakokra a nap, de keleten, délkeleten még felhősebb idő várható. Hazánk középső és keleti területein elszórtan kialakulhat kisebb eső, zápor. Az élénk, erős, helyenként viharos északnyugati szélben 8-13 fokra van kilátás napközben. Szerdán említésre méltó csapadék sehol sem valószínű, sokfelé számíthatunk többórás napsütésre. Mérséklődik a légmozgás. Délutánra 7 és 13 fok közé melegedhet a levegő.

