Elég a palántagyilkolásból: íme a tökéletes zöldségföld titka, amit magad is kikeverhetsz

Milyen földbe tegyük egyáltalán a palántának szánt magokat? Miért is fontos odafigyelnünk arra, hogy milyen földet vásárlunk? Miben más a virág – és a palántaföld összetétele? Erre kereste a HelloVidék a választ a Praktiker és a hazai kertészek segítségével.

Ilyenkor kora tavasszal, mielőtt belevetnénk magunkat a kerti munkálatoknak, érdemes jó előre eltervezni, mikor és mivel népesítjük be a kertünket. Milyen zöldségféléket ültessünk a veteményesbe? Melyikeket vethetjük magról, miket érdemesebb először palántaként nevelgetni az ablakpárkányon?! - a HelloVidék múlt héten, szakember segítségével ezt a kérdést járta körbe. Most viszont arra kerestük a választ, ha már nyakunkon a palántázás feladata, miért is fontos odafigyelnünk arra is, milyen földet vásárlunk? Miben más a virág – és a palántaföld összetétele? Mi a tökéletes palántaföld titka, és hogyan készíthetünk magunknak otthon ilyen keveréket?

Nagyon nem mindegy, milyen földbe vetjük az első tavaszi palántának szánt magokat

Egy biztos, ezt minden hobbikertész tudja, ha palántázásra adjuk a fejünket, nagyon nem mindegy, mibe kerülnek a magok: nem elég az, ha csak kimegyünk ásni a kertbe, aztán abba a földbe vetjük el a magokat. Még az általános virágföld is kevésbé alkalmas erre a célra. A virágföldnek ugyanis - közölte a HelloVidék megkeresésére a Praktiker - több típusa létezik: a palántaföld (más néven zöldségföld) is egy változat, amelynek pH-értéke semleges, istállótrágyát és tőzeget tartalmaz, és jellemzője, hogy lazább szerkezetű, így a magból frissen kikelt növények könnyebben tudnak benne gyökeret ereszteni.

A virág-, illetve palántaföld széles választékban érhető el a Praktiker kínálatában, a megfelelő termék kiválasztásában segítenek az áruház szakértő munkatársai. Emellett természetesen vásárláskor mindig érdemes tanulmányozni a termék hátulján lévő leírást és utasításokat

- tette hozzá a HelloVidék kérdésére a szakáruház.

A palánta és a virágföld közötti az a fő különbség, hogy a palántaföld kevésbé tápanyagban gazdag, de steril, laza és nedvesítőképes, míg a virágföld több tápanyagot és humuszt tartalmaz, de gyakran szükséges a tápoldatozás.

A palántaföldet általában a magvetéshez és a palántaneveléshez használják, mert a kis növényeknek nem kell sok tápanyag, de fontos a gyökérnövekedés és a betegségek elkerülése.

általában a magvetéshez és a palántaneveléshez használják, mert a kis növényeknek nem kell sok tápanyag, de fontos a gyökérnövekedés és a betegségek elkerülése. A virágföldet inkább a nagyobb növényekhez és a dísznövényekhez használják, mert ezeknek több tápanyagra van szükségük, de nem annyira érzékenyek a talaj minőségére.

A Praktiker szakértője még kiemelte, hogy:

a palántázáshoz használható palántaföld vagy általános virágföld is, ha mellette megfelelően tápoldatozzuk és gondozzuk a palántákat. A palántaföld és a virágföld különböző árkategóriában érhető el, de válogathatunk márkák szerint is. A legfontosabb, hogy a növényeink igényeihez igazítva vegyük figyelembe a termék csomagolásán feltüntetett összetételt.

Ne lepődjünk meg azon, hogy a palántaföldért idén is többet kell fizetnünk!

A zöldségföld vagy palántaföld az általános virágföldhöz képest aránylag drága, de mivel igen kis helyen is tudunk palántákat termeszteni, nem kell belőle nagy mennyiség – de azért nagyon nem mindegy, milyen áron tudjuk beszerezni. Online webáruházakban néhány helyen még tavalyi áron is beszerezhető , úgyhogy aki tudja, még most, főszezon előtt vásárolja meg! Mert ahogy látni fogjuk, 2023-hoz képest is drágulás történt – pár száz forintos emelkedésről beszélhetünk, persze sok kicsi sokra megy:

Nézzük, online webshopokban mennyiért kínálják 2024 februárjában a palántaföldet:

BIORGMIX PALÁNTAFÖLD 20 L: 929 Ft / darab (2023-ban 889 Ft/darab, 2022 tavaszán: 499 Ft – Praktiker)

Oázis Kertészet Palántaföld (20l): 1 290 Ft (2023-as ára: 1190 Ft/darab)

Garri virágföld bio palántákhoz és zöldségekhez 20 l: 1 699 Ft (2023-ban 1499 Ft/darab, 2022 tavaszán 1199 Ft volt) (OBI)

Jó Föld Magvető- és Palántaföld 20 Liter: 2.450 Ft (2023-ban 2413 Ft/darab) (Plantart KFT)

Mibe ültessünk? Milyen talaj a legjobb?

A palántázás egyik fő buktatója lehet, ha ha túl kötött az ültetőközeg. Réthy Kati agroökológus, gyakorló biokertész, a Magyar Agroökológiai Hálózat és a Magház Közösségi Hálózat tagja a Greendexnek a palántázással kapcsolatban az alábbi hasznos tanácsokat adta:

Laza, tápanyagban közepesen gazdag földet javasolok. Nekem az a tapasztalatom, hogy a boltokban kapható jó minőségű virágföldekkel vagy palántázókeverékekkel jól lehet dolgozni. Én a Florasca zöldség- és palántaföld-keverékét javaslom, de az Oázis Prémium zöldségföld is hasonlóan jó.

A szakember szerint a legjobb, ha a föld feljavításához házi, érett komposztot használunk.

Tőzeget is sokan használnak, némelyik bolti földben is van, de mivel ez nem a legfenntarthatóbb megoldás, én igyekszem kizárni. Perlitet használok még, mely segít megtartani a nedvességet, így csökkenthető a kiszáradás veszélye. Mivel nincs benne tápanyag, óvatosan bánjunk vele: nálam 50 liter földbe kb. 1–2 liter kerül. Ha nincs érett komposztom, a nagyobb étkű palánták földjébe pelletált trágyát szoktam keverni, amely a palántának folyamatosan adagolja a tápanyagot. Viszont ne adagoljuk túl, én 50 liter földhöz 0,5 kilót adok. (A túl sok trágyával vigyázzunk, de a chilire, a paradicsomra és a padlizsánra ráfér az erősítés.)

Mások a friss, laza vakondtúrásra esküsznek, mely komposzttal összekeverve tökéletes, egyedül minimális gyomosodásra lehet számítani.

Magunk is keverhetünk ki házi palántaföldet

A palántaföldhöz alapvetően három dolog kell: egyrészt legyen levegős, másrészt a PH értéke legyen megfelelő (azaz semleges, ami a vásárolt palántaföldnél a 7-es jelölés), és harmadrészt tartalmazzon megfelelő mennyiségű tápanyagot.

Ahogy a Praktiker a Hellovidék kérdésére elmondta, a palántázáshoz általános virágföldet is használhatunk, de sikeresebbek leszünk, ha a virágföldet 40-50 százalékban istállótrágyával javítjuk fel. Ebben az esetben külön tápoldatozásra sincs szükség. De magunk is nekiállhatunk a házi palántaföld készítésének, amelyet otthon az alábbi összetevőkből keverhetünk ki:

1 rész perlit

1 rész kerti talaj

2 rész komposzt

1 rész tőzeg

Íme, egy egyszerű módszer, hogyan készítsük el a saját palántaföldünk:

Gyűjtsük össze az alapanyagokat: például komposztot, kerti földet, tőzegmohát, és esetleg egy kevés homokot is. Fontos, hogy a komposzt érett legyen és ne tartalmazzon még nagyobb mennyiségben lebomló anyagokat, mivel ezek túlzott rothadást okozhatnak. Keverjük össze az összetevőket egy nagyobb vödörben vagy edényben. Az arányokat úgy válasszuk meg, hogy a keverék jó vízelvezető képességgel rendelkezzen, de egyúttal tartalmazzon elegendő tápanyagot a növények számára. Célszerű átszűrni a keveréket, hogy eltávolítsuk a nagyobb darabokat és esetleges szennyeződéseket. Tároljuk a palántaföldet egy száraz és jól szellőző helyen, lehetőleg fedett tárolóedényben vagy zsákban.

Végezetül még egy kis segítség, ha van házi komposztunk, hogyan álljunk neki a palántaföld kikeverésének:

Címlapkép: Getty Images