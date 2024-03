Alattomos ellenség lapulhat a kertedben: így védekezz a gyümölcsfa-gyilkos taplók ellen

Hasadtlemezű gomba egy olyan tapló gombafaj, akinek megjelenését senkinek sem kívánhatjuk a kertjében. Végzetes ugyanis minden gyümölcsfa számára. Hogyan védekezhetünk ellene?

Hasadtlemezű gomba egy olyan tapló gombafaj, akinek megjelenését senkinek sem kívánhatjuk a kertjében. Végzetes ugyanis minden gyümölcsfa számára. Ez a gomba egész évben megtalálható és széles körben elterjedt. Az Antarktisz kivételével szinte az egész világon előfordul. Magyarországon is gyakori fehérkorhasztó gombafaj. Megtelepszik az élő lombosfákon, gyümölcsfákon és fenyőfákon, de ritkábban található meg. Az elpusztult ágakon, lehullott fakorhadékon is élősködik. Mindenféle faanyagon, még szalmabálán is képes élőhelyet találni, és nem kíméli a beépített faanyagot, faházakat vagy kerti bútorokat sem.

De hogyan védekezhetünk ellene? Az alábbi videóban Szebenyi Péter, környezetvédelmi influenszer, környezetmérnök elárulja:

