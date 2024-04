Íme, a sztárkertészek zseniális trükkje: nem kell hozzá kiskert sem, hogy isteni krumplit termelj

A legtöbben nem is sejtik, de a burgonya termesztés nem csak a kertesház-tulajdonosok kiváltsága, lehet egy szűk kis erkélyen is remekül termeszteni. Ráadásul cseréptől kezdve műanyag vödrön át, akár zsákba is ültethetjük. Másrészt aki saját burgonyát termeszt, rengeteg olyan színt, méretet és fajtát kipróbálhat, amelyek az élelmiszerboltokban nem is kaphatóak. Hogyan álljunk neki, milyen ízletes fajtákat érdemes választani? Most ebben segítünk!

Különösebb újdonságot senkinek sem árulunk el azzal, hogy az egyik legnépszerűbb hazai zöldségünk a burgonya. Nem véletlenül, hiszen a mi éghajlatunkon is igazán könnyen termeszthető, ráadásul roppant ízletes is tud lenni. Ezért érdemes saját kertünkben is vetni ebből a növényből is. A burgonya ültetése ráadásul nem is annyi bonyolult, és bőségesen meghálálja a gondoskodást. De mi van akkor, ha nincs saját kertünk? Akkor sincs semmi veszve! A krumpli zsákokba ültetése remek alternatíva lehet azoknak is, akik városi környezetben élnek, és csupán egy kis teraszuk vagy szűk erkélyük van – írja a CNN.

A másik ok, amiért érdemes otthon is belevágnunk a burgonya termesztésébe: a változatosság.

A burgonyát, ki hinné, de a világ minden táján termesztik és fogyasztják, ráadásul több mint 5000 fajtája létezik, és egyre több van belőle. Még a legjobb szupermarketek is csak szűk fajtaválasztékot kínálnak, jó ha kapni pirosat és fehéret, de már a salátának való kisebb méretű burgonyát sem mindenhol találni. De a burgonya nemcsak fehér, sárga és piros lehet, ezerféle egyéb színben is pompázhat: ízletes és finom a kék, a lila, a halvány rózsaszín változat is.

A burgonya eredete Amit mi magyarok simán krumplinak (krumpedli, krumpli, kolompér, kompér, kolompír, korompér, krompér, gruja, földialma, svábtök, földitök vagy pityóka) hívunk (Solanum tuberosum), azt gyakran angol nyelvterületen "ír" burgonyának is neveznek, hogy megkülönböztessék az édesburgonyától (Ipomoea batatas) vagy a jamszgyökértől (Dioscorea spp.), ezek azonban teljesen más zöldségek. A burgonya valójában a dél-amerikai Andok hegyvidékéről származik, eredete a dél-perui és az északnyugat-bolíviai területeken található. Az őslakos amerikaiak már 7 000–10 000 évvel ezelőtt háziasították a Solanum brevicaule komplexum egyik fajából. A burgonyát a spanyol hódítók hozták Európába az 1500-as évek elején, majd nem sokkal később Nagy-Britanniába és Írországba is elvitték, és az Atlanti-óceánon átkelve az 1700-as évek elején érkezett Észak-Amerikába. Érdekesség még, hogy a burgonya és a paradicsom is a Solanum nemzetségbe tartozik, és mindkettőnek a vegetatív és termő része tartalmazza a solainint, amely emberi fogyasztásra veszélyes toxin.

Burgonya ültetése

A burgonyát a világ minden területén tavasszal, enyhe éghajlaton pedig ősszel ültetik. Az érett gumók kis darabjaiból, az úgynevezett "vetőburgonyából", amelyek egy vagy két rügyet tartalmaznak. Dédszüleim még maguk válogatták ki a saját termésükből a vetőburgonyát, de a szakemberek azt tanácsolják, hogyha bőséges termést akarunk, akkor inkább minősített forrásból vásároljunk vetni való gumókat.

A burgonyának alapvetően hűvös időjárásra van szüksége - nem fagyosra, de nem is melegre. Az enyhe fagyokat elviseli, de a kemény fagyokat már nem bírja. Jellemzően a fagyveszély elmúltával, néhány héttel az utolsó fagypont előtt, de jóval a nyári meleg időjárás beállta előtt ideális elültetni. Fontos még, hogy a növényeknek napfényre van szükségük, ezért olyan területet válasszunk, ahol legalább 6 órán át kapnak napsütést naponta. A burgonya ültetésének ideje a következő napokban, hetekben kezdődik. A szélsőséges talajok kivételével mindenütt megterem, de legjobban a közömbös vagy kissé savanyú kémhatású homok, illetve homokos vályogtalajokat kedveli. Igényes növény, amely különösen meghálálja a káliumtrágyázást.

A korai szezonú burgonyafajtákat tavasszal ültetik el, és 60-80 nap múlva már be is takaríthatjuk. Ezek viszont csak néhány hétig tárolhatók.

A vetőburgonyát ültetés előtt érdemes hagyni kicsírázni, ami hasznos lehet azokon a területeken, ahol a tenyészidőszak hideg és rövid.

Előkészítés: A burgonya legjobban lazított, gazdag talajban nő. Készítsd elő a talajt a burgonya ültetéséhez, lazítsd fel és keverj bele komposztot vagy rothadt trágyát a tápanyagok pótlására. Vágd fel a burgonyát: Ha a burgonyád nagyobb, vágd fel őket úgy, hogy minden darabban legyen legalább egy csíra vagy „szem”. Hagyd őket néhány napig száradni, hogy meggyógyuljanak a sebek. Ültetés: Ha a talaj felkészült, áss mélyedéseket vagy árkot a burgonya számára. Helyezd el a burgonyadarabokat a mélyedésekbe, úgy, hogy a csírák felfelé nézzenek. Ügyelj arra, hogy megfelelő távolságot hagyj a növények között, általában 30-40 centiméter ajánlott. Tápanyag és öntözés: A burgonyanövények igénylik a tápanyagokat a megfelelő növekedéshez. Készíts elő egy jó minőségű műtrágyát, és "etesd" meg vele a burgonyát az ültetés után néhány héttel. Ne felejtsd el rendszeresen öntözni a növényeket, különösen száraz idő-szakokban. Óvakodj a betegségektől és a kártevőktől: A burgonyanövénynek számos betegsége és kártevője van. Ezek közül legnagyobb kárt a burgonyavész, a vírusok és a burgonyabogár okozzák. Ha gyanús tüneteket észlelsz, lépj gyorsan, hogy megelőzd a terjedést. Gyomlálás és megfelelő támasztás: A gyomok versenyezhetnek a burgonyanövényekkel a tápanyagokért és a vízért. Rendszeresen gyomláld ki a kertet, hogy megszabadulj a konkurensektől. Emellett fontos, hogy támogasd a növényeket, különösen akkor, amikor elkezdenek nagyobbak és nehezebbek lenni, hogy ne hajoljanak meg. Vetés után gondozás: Amikor a burgonya szára 20-25 cm hosszúságúra nő, fel kell töltögetni és ezt a műveletet még háromszor meg kell ismételni. Betakarítás: A burgonyát akkor kell betakarítani, amikor a növények már elhalványultak és elszáradtak. Ne várj túl sokáig, mert a gumók a földben tovább romolhatnak. Használj villát vagy lapátot a gumók óvatos kibányászásához, és szárítsd meg őket alaposan a napfényben, mielőtt hosszú tárolásra tennéd őket.

Ezerféle burgonya létezik, mégis melyiket ültessük?

Bár minden burgonyát alapvetően azonos módon termesztenek, a növények termőképessége és betegségekkel szembeni ellenállóképességhez, valamint a gumók alakja, mérete, színe és főzési minősége nagyon eltérő lehet.

6 alapvető burgonyafajta létezik, mindegyiknek számos fajtája van:

Russet (keményítős)

Sárga (minden célra alkalmas)

Piros (viaszos)

Fehér (viaszos)

Kék (általános célú)

Ujjnövény (viaszos)

Mindegyiknek vannak bizonyos tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző főzési módokhoz. A hat típus a főzéshez a keményítőtartalom alapján a következő kategóriákba sorolható: keményítős, viaszos és mindenre alkalmas vagy közepes.

A keményítőtartalmú burgonya lisztesebb, és inkább sütéshez, pürésítéshez, valamint sült krumpli vagy chips készítéséhez használják.

Fontos kérdés: tényleg, vannak a burgonyának virágai?

Igen! A burgonyanövények kis virágokat hoznak. Amikor a növények virágozni kezdenek, az jó jel arra, hogy újra öntözzük és trágyázzuk őket, mivel a növények érnek. Hűvös éghajlaton a burgonyanövények bogyókat is termelhetnek, amelyek mérgezőek, ezért hagyja őket békén. Nem minden burgonyafajta hoz virágot a növekedési szakaszban, de a virágzás általában pozitív jele annak, hogy a föld alatti gumók egészségesek és fiatal burgonyává fejlődnek.

A burgonyanövények melyik része mérgező? Bár a burgonya is virágzik, és a cseresznyeparadicsomhoz hasonlóan apró, sokmagvú bogyókat termel, a növény minden része mérgező, ha megeszik, kivéve a gumókat.

Termeszthetjük konténerben vagy termesztőzsákban is

A burgonya mindenféle nagyobb edényben megterem, a terrakotta cserépedényektől a zsákokon át a horganyzott tartályokig. A burgonya konténerekben történő termesztése egyszerűvé teszi a betakarítást - csak ki kell üríteni a tartalmát, hogy megtaláljuk a díjnyertes burgonyát.

Kipróbálhatunk speciális burgonyatermesztő zsákokat is, ezek kiváló megoldást jelentenek kis helyigényű vagy teraszos kertekben. Íme, egy hasznos videó, ami ebben is segtíhet:

Címlapkép: Getty Images

